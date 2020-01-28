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 Мужчину с гранатой задержали в метро Харькова, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Работники отдела полиции в метрополитене обнаружили боеприпас у 39-летнего жителя пгт Васищево в вестибюле станции метро "Площадь Конституции".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции в метрополитене 27 января около 22:30.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Место приобретения и цель хранения боеприпаса устанавливаются. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины.

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Мужчину с гранатой задержали в метро Харькова, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/p3172216
 
 
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Ф1 , это очень серьезная вещь. Что за мода таскать в карманах что попало .
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Гранату можно использовать как брелоки для ключей Чоловіка з гранатою затримали в метро Харкова, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9138
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...Синее небо над головой
Гранату отняли, вернули домой...

(с) Я убью тебя, лодочник
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И снова я с тем же вопросом, на который никто так и не дал ответ: когда это в Украине разрешили продажу гранат населению? Конечно, интересно узнать цены, точки, какие документы требуются для приобретения и требуются ли вообще - так, данный владелец явно прогулял курсы обращения с оружием - но самое главное, с каких пор гранаты в свободной продаже? И что случилось в данном случае, чувак забыл дома дозвил?

Кстати, 263 статью они могут себе в задницу засунуть. Она ссылается на закон об оружии, которого в Украине нет.
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во дебил-граната может поцарапать телефон в одном кармане
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эх! пуйлу в подарок вез ! и не довез .........
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обезьяна с гранатой..?- наступательной..- в наступление собиралась..
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Как то загадочно на камеру еще и в рукавичках. Еще совсем недавно в метро Харькова милиция без камер, перчаток и какой либо надобности чистила карманы. Что нужно было сделать человеку, его задержали и начали выворачивать карманы.
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