 Мужчину с гранатой задержали в метро Харькова, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.
Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции в метрополитене 27 января около 22:30.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Место приобретения и цель хранения боеприпаса устанавливаются. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины.
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Кстати, 263 статью они могут себе в задницу засунуть. Она ссылается на закон об оружии, которого в Украине нет.