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 Военные врачи на Донбассе спасли тяжелораненого фронтового пса по кличке Капрал. Операция длилась 5 часов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Тяжело раненного питбультерьера по прозвищу Капрал, который живет на позициях одного из военных подразделений на Донбассе, 5 часов оперировали военные медики. ВНИМАНИЕ! Фото не рекомендуется для просмотра лицам не достигшим 18-летнего возраста, а также беременным и людям с ослабленной психикой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Вільне радіо.

Пес Капрал попал к украинским военных около 5 лет назад. С тех пор он сопровождает бойцов на боевые дежурства и предупреждает об опасности.

Несколько недель назад собаку нашли в кустарнике тяжело раненым и окровавленным. Медик подразделения оказал ему первую помощь, перевязал и отправил четвероногого в Торецк. Но, по словам военных, ветеринары Торецка отказались помочь раненому псу. Тогда решили обратиться к военным медикам. Те, увидев тяжелое состояние пса, начали оказывать помощь. Помогло то, что одна из военных фельдшеров в прошлом изучала ветеринарию. Тогда решили обратиться к военным медикам. Медики подсказали, что в Часов-Ярском военном госпитале одна из военных врачей - Мария Щанкина - в прошлом высококвалифицированный ветеринар, которая до войны в Донбассе работала в Киевском зоопарке. Уже 5-й год Мария находится в зоне ООС и вскоре заканчивает службу по контракту.

Военные врачи на Донбассе спасли тяжелораненого фронтового пса по кличке Капрал. Операция длилась 5 часов 01

"Пацаны рассказывали, что-то взорвалось, но не придали этому внимания - не подумали, что собака может подорваться. И потом, бедолага, где-то больше километра сам шел. Он пришел, упал, и реально его состояние было тяжелое. У него была страшная тахикардия, страшная одышка, слизистые оболочки были цианотичны - то есть он задыхался, он уже почти умирал", - рассказала Мария.

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Военные врачи на Донбассе спасли тяжелораненого фронтового пса по кличке Капрал. Операция длилась 5 часов 02

Диагноз, по словам ветерина, был таков: МВТ. Множественные торако-абдоминальные проникающие ранения с многочисленными осколками в грудной полости. Открытый пневмоторакс слева. Множественные переломы ребер. Проникающее ранение брюшной полости с эвентерацией сальника. Множественные ушибленно рваные раны передних лап.

Военные врачи на Донбассе спасли тяжелораненого фронтового пса по кличке Капрал. Операция длилась 5 часов 03

"Во время оказания помощи капрала у него остановилось дыхание, ему проводили реанимационные мероприятия. Я увидел, как медики спасают собаку, и понял, что если не дай бог со мной что-то случится, эти люди мне не дадут умереть", - рассказывает о том дне боец ​​ВСУ Виталий в комментарии Военному телевидению.

Военные врачи на Донбассе спасли тяжелораненого фронтового пса по кличке Капрал. Операция длилась 5 часов 04
Военные врачи на Донбассе спасли тяжелораненого фронтового пса по кличке Капрал. Операция длилась 5 часов 05
Военные врачи на Донбассе спасли тяжелораненого фронтового пса по кличке Капрал. Операция длилась 5 часов 06
Военные врачи на Донбассе спасли тяжелораненого фронтового пса по кличке Капрал. Операция длилась 5 часов 03
Военные врачи на Донбассе спасли тяжелораненого фронтового пса по кличке Капрал. Операция длилась 5 часов 08
Фото: Мария Щанкина/Facebook

Источник: https://censor.net.ua/p3172210
 
   
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А наш зеленских 4 раза откосил от повесток... здоровья песику и выздоровления!!!
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медицина местная достигла невиданных высот, а когда прооперируют пса пок личке гарант?
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Это все хорошо, я рад за собаку.
Но журналистика наша - совсем уж днище, никаких понятий о этике.
ДНИЩЕ.
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всех беременных и лиц не достигших 18 лет честно предупредили..., вы к какой категории себя относите?
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видеть разорванную плоть это не этично?
кто вам это рассказал..?
Может быть неприятно или страшно..., но не этично - это бред...
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Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки!
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