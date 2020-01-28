 Военные врачи на Донбассе спасли тяжелораненого фронтового пса по кличке Капрал. Операция длилась 5 часов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Вільне радіо.

Пес Капрал попал к украинским военных около 5 лет назад. С тех пор он сопровождает бойцов на боевые дежурства и предупреждает об опасности.

Несколько недель назад собаку нашли в кустарнике тяжело раненым и окровавленным. Медик подразделения оказал ему первую помощь, перевязал и отправил четвероногого в Торецк. Но, по словам военных, ветеринары Торецка отказались помочь раненому псу. Тогда решили обратиться к военным медикам. Те, увидев тяжелое состояние пса, начали оказывать помощь. Помогло то, что одна из военных фельдшеров в прошлом изучала ветеринарию. Тогда решили обратиться к военным медикам. Медики подсказали, что в Часов-Ярском военном госпитале одна из военных врачей - Мария Щанкина - в прошлом высококвалифицированный ветеринар, которая до войны в Донбассе работала в Киевском зоопарке. Уже 5-й год Мария находится в зоне ООС и вскоре заканчивает службу по контракту.

"Пацаны рассказывали, что-то взорвалось, но не придали этому внимания - не подумали, что собака может подорваться. И потом, бедолага, где-то больше километра сам шел. Он пришел, упал, и реально его состояние было тяжелое. У него была страшная тахикардия, страшная одышка, слизистые оболочки были цианотичны - то есть он задыхался, он уже почти умирал", - рассказала Мария.

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Диагноз, по словам ветерина, был таков: МВТ. Множественные торако-абдоминальные проникающие ранения с многочисленными осколками в грудной полости. Открытый пневмоторакс слева. Множественные переломы ребер. Проникающее ранение брюшной полости с эвентерацией сальника. Множественные ушибленно рваные раны передних лап.

"Во время оказания помощи капрала у него остановилось дыхание, ему проводили реанимационные мероприятия. Я увидел, как медики спасают собаку, и понял, что если не дай бог со мной что-то случится, эти люди мне не дадут умереть", - рассказывает о том дне боец ​​ВСУ Виталий в комментарии Военному телевидению.











Фото: Мария Щанкина/Facebook