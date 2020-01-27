 Двое пешеходов погибли в ДТП в Харькове, - полиция. ФОТО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Одна авария произошла 27 января около 18:00 на трассе Харьков-Симферополь при въезде в город Мерефа. На месте полицейские установили, что 42-летний водитель KIA допустил наезд на пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте. 64-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
Информация зарегистрирована в Едином учете Харьковского отдела полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Также сообщается, что 27 января в 17:50 у на проспекте Тракторостроителей трамвай №23 совершил наезд на неустановленного пешехода, которому на вид 40-50 лет.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.
Информация внесена в Единый учет Немышлянского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации данного факта по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются.