EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  2049  38
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5986) трамвай (163)

 Во время движения у трамвая в Киеве отвалились колеса. ФОТОрепортаж

Инцидент произошел 27 января на перекрестке улиц Сабурова и Закревского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщает Киев Оперативный.

В результате происшествия на данном участке движение трамваев было заблокировано.

На месте аварии работала ремонтная бригада, Также к месту аварии прибыл автокран.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Днепре во время движения загорелся трамвай. ВИДЕО

Во время движения у трамвая в Киеве отвалились колеса 01
Во время движения у трамвая в Киеве отвалились колеса 02
Во время движения у трамвая в Киеве отвалились колеса 03

Источник: https://censor.net.ua/p3172170
 
 
 Топ комментарии
 
Во время движения у трамвая в Киеве отвалились колеса - Цензор.НЕТ 9599 щас приварят... - и еще 50 лет легко..
 показать весь комментарий
 
Хорошо что Порох больше не Президент, а то сейчас две трети комментов были бы с Лахты: "всё развалил, колёса украдены" и т.д.
 показать весь комментарий
 
как это позорище вообще ездит еще вот в чем вопрос. такого гнилья вы не найдете нигде уже. зато начальников киевпасстранса меняют каждый год из-за воровства
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Надёжная техника. Лет 50-60-т проработала.
 показать весь комментарий
 
 
Самое интересное что трамвай не завалился, даже вперёд не опустился. Видимо отлетающие колёса - это штатный режим работы. Вот это безопасность.
 показать весь комментарий
 
 
не о чем и говорить...
все было продуманно советскими ученными до мелочей...
при необходимости этот колесный узел легко превращается в дрезину..., а сам корпус трамвая в домик для железнодорожных рабочих к примеру...
Гениально как по мне...
 показать весь комментарий
 
 
как это позорище вообще ездит еще вот в чем вопрос. такого гнилья вы не найдете нигде уже. зато начальников киевпасстранса меняют каждый год из-за воровства
 показать весь комментарий
 
 
"Шел трамвай девятый номер, на площадке кто-то помер... "
 показать весь комментарий
 
 
проволокой насмерть прикрутите ,что бы снова не отвалились Во время движения у трамвая в Киеве отвалились колеса - Цензор.НЕТ 9823
 показать весь комментарий
 
 
Это если в Киеве такое, то, наверное, в других городах колёса давно уже поотваливались и трамваи на магнитной подушке ездят. Левитируют так сказать. Атмосферный гиперлуп.
 показать весь комментарий
 
 
Еталонна, сферично-вакуумна ілюстрація до вислову "что-то пошло не так"
 показать весь комментарий
 
 
Ехали зайчики, ехали в трамвайчике. Трамвайчик дернул, зайчик .... (С)
 показать весь комментарий
 
 
Хорошо что Порох больше не Президент, а то сейчас две трети комментов были бы с Лахты: "всё развалил, колёса украдены" и т.д.
 показать весь комментарий
 
 
Независимая подвеска.. Не зависит от воли водителя
 показать весь комментарий
 
 
кое какие изменения и готова ручная дрезина ... пассажиры сами себя могут возить ...экологично
 показать весь комментарий
 
«отвалилось колесо»
А если: «от колеса отвалился трамвай» ?
Так єщьо тупєє...
Журналісти, такіє журналсти...
 показать весь комментарий
 
 
По реке плывёт утюг -
Ухи в разны стороны
 показать весь комментарий
 
 
Что трамваю лет 50, что обещаниям провести метро на Троещину...
 показать весь комментарий
 
Порошенко под покровом ночи, пробравшись на територию ДЕПО пилкой по металлу подпилил колёса что бы подставить щироукраинского рехворматора ЗЕбубачку. Доколе Порошенко будет мешать ЗЕбубачке работать???
 показать весь комментарий
 
 
в шо трамвай,хуже жыгулятора шоле?уже не может позволить себе колеса потерять? Во время движения у трамвая в Киеве отвалились колеса - Цензор.НЕТ 9465
 показать весь комментарий
 
 
И это в то время, когда наши космические корабли бороздят просторы Вселенной.
 показать весь комментарий
 
 
в незалэжной все происходит отдельно одно от другого: колеса ездят отдельно от трамваев, а мозги отдельно от головы
 показать весь комментарий
 
отакие в Киеве трамваи - надоело ехать, колеса сбросил и дальше пошел пешком.

блин, слов нет...
 показать весь комментарий
 
Та нічого дивного...
От якби це сталося у нового трамваю, о це було б кепсько
 показать весь комментарий
 
А если серьёзно, то нужно что бы преЗЕдент издал указ который бы запрещал трамваю терять свои колёса! Трамваи обязательно должны послушаца найпотужнишого, найвпливовишого лидера всия галлактики!!
 показать весь комментарий
 
Ви подивіться - трамвай спокійно стоїть в правильно і без підвски - може гравіцапа?! Тоді - геть колеса, колеса - пережиток старої влади!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх