 Во время движения у трамвая в Киеве отвалились колеса. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киев Оперативный.
В результате происшествия на данном участке движение трамваев было заблокировано.
На месте аварии работала ремонтная бригада, Также к месту аварии прибыл автокран.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киев Оперативный.
В результате происшествия на данном участке движение трамваев было заблокировано.
На месте аварии работала ремонтная бригада, Также к месту аварии прибыл автокран.
все было продуманно советскими ученными до мелочей...
при необходимости этот колесный узел легко превращается в дрезину..., а сам корпус трамвая в домик для железнодорожных рабочих к примеру...
Гениально как по мне...
А если: «от колеса отвалился трамвай» ?
Так єщьо тупєє...
Журналісти, такіє журналсти...
Ухи в разны стороны
блин, слов нет...
От якби це сталося у нового трамваю, о це було б кепсько