 Во время движения у трамвая в Киеве отвалились колеса. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киев Оперативный.

В результате происшествия на данном участке движение трамваев было заблокировано.

На месте аварии работала ремонтная бригада, Также к месту аварии прибыл автокран.

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