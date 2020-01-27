 Генпрокурор Рябошапка уволил расследовавшего захват Крыма военного прокурора Приймачка на основании не того закона, - адвокат Франчук. ДОКУМЕНТ

Об этом в Facebook написал адвокат Александр Франчук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Вадим Приймачок сдал все тесты на профпригодность, однако его уволили.

К посту приложен приказ об увольнении за подписью Рябошапки. Указанные в документе причины удивляют адвоката.

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Так, Приймачка увольняют в запас по одному из подпунктов статьи 26 закона Украины "О военной обязанности и военной службе" (в связи с сокращением штата или проведением организационных мероприятий), а также приказ министра обороны от 27 декабря 2019 года №732. Однако закон "О прокуратуре" "однозначно определяет, что увольнение с административных должностей прокурора" возможно только на основании этого закона. Кроме того, указывает Франчук, министр обороны "никакого отношения к принятию и увольнению прокуроров не имеет".

Адвокат также напоминает, что законом "О прокуратуре" предусмотрено, что генпрокурор может увольнять прокуроров только из Офиса генпрокурора, а не из военной прокуратуры.

Он сообщает, что законность приказа определит суд: "Если суд скажет, что это приказ правильный - то я брошу адвокатуру и пойду в переход с баяном петь песни".

Франчук называет Приймачка уникальным прокурором:

- который расследовал и направил дело по Януковичу в суд, возбуждал и расследовал против многих генералов и офицеров РФ уголовные дела за ведение войны против Украины;

- это против него в РФ возбуждено уголовное дело за эти его законные действия как прокурора;

- он занимался вопросами множества пропавших людей;

- получил от министра обороны наградной пистолет;

- за 5 лет войны получил множество благодарностей и грамот от МВД, командования АТО и ООС;

- ездит на 16-летнем джипе, "который больше ремонтируется, чем ездит".

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"Если такое чудит Генеральный прокурор, то это означает, что мы в катастрофическом пике", - считает адвокат.





Напомним, в июле 2017 года Басманный райсуд Москвы заочно арестовал украинских прокурора Руслана Кравченко и следователя Вадима Приймачка в связи с уголовным преследованием гражданина РФ - командующего Черноморским флотом РФ, адмирала Александра Витко.