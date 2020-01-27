EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Общество
  1581  24
Все про:увольнение (1803) реформы (3465) Рябошапка Руслан (261) Офис генерального прокурора (51)

 Генпрокурор Рябошапка уволил расследовавшего захват Крыма военного прокурора Приймачка на основании не того закона, - адвокат Франчук. ДОКУМЕНТ

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил военного прокурора Вадима Приймачка, который вел дело Януковича и расследовал захват Крыма, а также заочно арестован в России.

Об этом в Facebook написал адвокат Александр Франчук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Вадим Приймачок сдал все тесты на профпригодность, однако его уволили.

К посту приложен приказ об увольнении за подписью Рябошапки. Указанные в документе причины удивляют адвоката.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проверку не прошел ни один из 36 руководителей территориальных органов Госгеокадастра. ИНФОГРАФИКА

Так, Приймачка увольняют в запас по одному из подпунктов статьи 26 закона Украины "О военной обязанности и военной службе" (в связи с сокращением штата или проведением организационных мероприятий), а также приказ министра обороны от 27 декабря 2019 года №732. Однако закон "О прокуратуре" "однозначно определяет, что увольнение с административных должностей прокурора" возможно только на основании этого закона. Кроме того, указывает Франчук, министр обороны "никакого отношения к принятию и увольнению прокуроров не имеет".

Адвокат также напоминает, что законом "О прокуратуре" предусмотрено, что генпрокурор может увольнять прокуроров только из Офиса генпрокурора, а не из военной прокуратуры.

Он сообщает, что законность приказа определит суд: "Если суд скажет, что это приказ правильный - то я брошу адвокатуру и пойду в переход с баяном петь песни".

Франчук называет Приймачка уникальным прокурором:

- который расследовал и направил дело по Януковичу в суд, возбуждал и расследовал против многих генералов и офицеров РФ уголовные дела за ведение войны против Украины;

- это против него в РФ возбуждено уголовное дело за эти его законные действия как прокурора;

- он занимался вопросами множества пропавших людей;

- получил от министра обороны наградной пистолет;

- за 5 лет войны получил множество благодарностей и грамот от МВД, командования АТО и ООС;

- ездит на 16-летнем джипе, "который больше ремонтируется, чем ездит".

Также читайте: После реформы оклады в Офисе генпрокурора выросли в 4 раза, прокурор получает почти 29 тысяч гривен, - пресс-служба

"Если такое чудит Генеральный прокурор, то это означает, что мы в катастрофическом пике", - считает адвокат.

Генпрокурор Рябошапка уволил расследовавшего захват Крыма военного прокурора Приймачка на основании не того закона, - адвокат Франчук 01
Генпрокурор Рябошапка уволил расследовавшего захват Крыма военного прокурора Приймачка на основании не того закона, - адвокат Франчук 02

Напомним, в июле 2017 года Басманный райсуд Москвы заочно арестовал украинских прокурора Руслана Кравченко и следователя Вадима Приймачка в связи с уголовным преследованием гражданина РФ - командующего Черноморским флотом РФ, адмирала Александра Витко.

Источник: https://censor.net.ua/p3172116
 
 
 Топ комментарии
 
соломоновы птенцы тихим сапом с помощью хуцпы выжигают все украинское, национальное, патриотичное...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Адвокаты в своем репертуаре -- прямо приймачка незаменимый . Такой же вымогатель и взяточник как все прокурорские !!! Пистолет подогнали -- на пенсию пусть отдохнет Генпрокурор Рябошапка уволил военного прокурора Приймачка на основании того закона, - адвокат Франчук - Цензор.НЕТ 1257
 показать весь комментарий
 
Плохо быть идиотом. Но тебе - нормалек. Может, факты приведешь о его вымогательствах и взятках?
 показать весь комментарий
 
 
це не ідіот; це - як мінімум, зебіл. А то й сепар, касап, провокатор пригожинський...
 показать весь комментарий
 
 
В 2013 году, когда началась Революция достоинства, он работал в прокуратуре Волынской области. В Луцке люди вышли на улицы - это был в основном мирный протест, но часть протестующих ворвались в госучреждения. Из Генпрокуратуры пришли указания их задержать. Приймачок вел несколько дел активистов, в том числе двух человек, которых считали организаторами Луцкого Майдана
 показать весь комментарий
 
 
Он вел дела против Януковоща и парашкиных недоофицеров, его заочно арестовала недопрокуратура мокшандии - это характеризует его как честного и принципиального прокурора. А ты, брехло, безосновательно назвало его взяточником.
 показать весь комментарий
 
 
и шо, кого то посадили? или ты согласно выпавшей из трусов методички звиздишь, а кремлевский?
 показать весь комментарий
 
я про дела Майдановцев в Луцке, не подумайте что про дела януковоща
 показать весь комментарий
 
А как надо было поступить, если кто-то ворвался в госучреждения? Это был 2013 год.
И ещё. Когда убили нацгвардейцев возле Рады в 2015 году это был - мирный процесс или кто-то под шумок решил устроить провокацию? После этого случая, когда трясли всех мирно-протестующих разули зраду против Порошенко...
 показать весь комментарий
 
соломоновы птенцы тихим сапом с помощью хуцпы выжигают все украинское, национальное, патриотичное...
 показать весь комментарий
 
 
Якщо суд винесе постанову поновити прокурора Приймачка В.В. на посаді на посаді то бажано щоб виплати за вимушені прогули рябошапка виплатив зі своєї кишені. Генпрокурор Рябошапка уволил расследовавшего захват Крыма военного прокурора Приймачка на основании не того закона, - адвокат Франчук - Цензор.НЕТ 7565
 показать весь комментарий
 
 
портновські суди першої/другої інстанції прийматимуть лише заздалегідь відомомі ухвали/рішення. Сподіваюсь, не потрібно пояснювати, які.
 показать весь комментарий
 
 
П"ять років була влада "патріотів".Чому вона не посадила портнова і не замінила продажних суддів якими зараз керує портнов? Хто заважав,і чому на портновуа не5ма жодної карної справи і його виправдали у Е.С.. А також чому та влада керувала так,що виборці більше не довірили їй країну?
 показать весь комментарий
 
Поц, портянка убежал на мордовию. Это при Порохе. А при Зеленке он вернулся и безнаказанно творит гадости. Так понятнее?
 показать весь комментарий
 
Адвокаты януковоча "выигрывают" конкурсы в ГБР а тех кто собирал улики против кацапни увольняют. Доборолась ...ять Украина...
 показать весь комментарий
 
 
Якщо в нього лише "19 неповних років служби" - то хлопця звільнили зовсім без пенсії, нема мінімально хоча би 20-ти років вислуги (для повної пенсії потрібно 25 років).
Це - портновсько-зебільна розправа над тими, хто боровся за ідеали Майдану Гідності (і навіть в прокуратурі є такі герої).
73/43%зебілів, ви це забезпечили всі разом!
 показать весь комментарий
 
 
От я не розумію: вони там всі такі юристи? Юрист Гончарук, подає заяву на звільнення юристу Зеленьскому і той приймає її на розгляд (повне незнання законів). Цей юрист, якщо вірити адвокату, використовує той закон, який йому вигідно, а не той, що треба... Мабудь, для таких правознавців тре вводить новий термін: замість слова "юрист" використовувати "дзюрист". Так як вони дзюрчать на закони навіть овощ не дзюрчав Генпрокурор Рябошапка уволил расследовавшего захват Крыма военного прокурора Приймачка на основании не того закона, - адвокат Франчук - Цензор.НЕТ 9666
 показать весь комментарий
 
А основной причиной увольнения является отказ Приймачка В.В. платить дань ОПГ (читать - new оберпрокулолу).
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх