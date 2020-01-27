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 Террорист "ДНР", участвовавший в обстрелах Торецка, задержан в Мариуполе, - СБУ. ФОТО

В районе проведения операции Объединенных сил сотрудники Службы безопасности Украины задержали террориста "ДНР", который в течение двух лет обстреливал позиции украинских войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что с началом вооруженной агрессии РФ против Украины житель Горловки присоединился к пророссийским террористам. Как стрелок-гранатометчик он входил в так называемый "1 армейский корпуса ДНР" и принимал активное участие в боях вблизи Горловки в направлении Торецка и вел обстрелы с позиций "Шанхай" и "6\7".

В 2016 году после полученного ранения в голову мужчина был комиссован.

Ища работу, в конце 2019 он прибыл в Мариуполь, где его задержали правоохранители.

В рамках открытого уголовного производства задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Террорист ДНР, участвовавший в обстрелах Торецка, задержан в Мариуполе, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/p3172113
 
 
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по другому низя. тамжынашилюди - онизамыр.
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Почему импотенты судят сепаров которые убивали и калечили Украинцев судят по такой статье ? у свинорылых сразу бы 20 отгреб !!! Какого хрена у нас так судят -- там ст 111 в легкую Террорист "ДНР", участвовавший в обстрелах Торецка, задержан в Мариуполе, - СБУ - Цензор.НЕТ 180
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Ст111

1. Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Ук-раины, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет
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он его не только поймёт и простит, он готов его даже наградить, да вот народ не поймёт...
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Война - войной, а как жрать захотел - приперся в Свободную Украину!
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Есть там в РНБО еще места? Подходящий кадр...
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