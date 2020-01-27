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Все про:Киев (18481) Нацполиция (10796) наемники РФ (1036)

 Правоохранители задержали наемника РФ, который стрелял в полицейских в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столице правоохранители задержали наемника РФ, командира разведки незаконного вооруженного формирования "Оплот", который в ночь с 24 на 25 января ранил полицейского.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Установлено, что в ночь с 24-го на 25-е января 2020 году в одном из заведений отдыха города вне службы, в гражданской одежде, без оружия находились участковые офицеры полиции. К ним подошел неизвестный и начал провоцировать конфликт, нецензурно ругаясь, а потом предложил продолжить выяснять отношения на улице. На видео с камеры наблюдения видно мужчину, который, ожидая своих оппонентов, зарядил оружие", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали наемника РФ, который стрелял в полицейских в Киеве 01

Однако злоумышленник продолжил конфликт бранью, а затем достал из кармана пистолет, направил его на одного из офицеров полиции и выстрелил, но произошла осечка. Тогда нападавший выстрелил в грудь втором полицейскому. В момент, когда участковый офицер склонился над раненым коллегой, стрелок приставил к его голове пистолет и снова нажал на спусковой крючок, и на этот раз оружие дало сбой. После случившегося злоумышленник покинул место происшествия.

Правоохранители выяснили, что огнестрельное ранение получил 25-летний участковый офицер полиции Деснянского управления полиции. Полицейские установили свидетелей происшествия и собрали видео с камер наблюдения.

Правоохранители задержали наемника РФ, который стрелял в полицейских в Киеве 02

"Личность стрелка быстро установили. Им оказался 36-летний ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления уроженец Донецкой области. Согласно информации на сайте "Миротворец", мужчина проходил службу в незаконных вооруженных формированиях так называемой "ДНР", является командиром разведки подразделения "Оплот", участвовал в боях под Дебальцево и Иловайск", - выяснили в полиции.

Вскоре в Киеве правоохранители задержали злоумышленника, ему объявлено о подозрении по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения он задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

В свою очередь раненый офицер полиции прооперирован и находится под наблюдением врачей, состояние его здоровья удовлетворительное.

Правоохранители задержали наемника РФ, который стрелял в полицейских в Киеве 03

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Источник: https://censor.net.ua/p3172073
 
 
 Топ комментарии
 
какая разніца, все равно обменяют на таксиста с лугандонии
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Последнее менялово - это и было открытое приглашение сепарне шмалять на улицах украинских городов.
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Все верно.
Когда сперва воевал против Украины, потом чудом не убил двух полицейских из огнестрельного оружия - а всего лишь тяжело ранив одного, тебе предъявляют подозрение (которое еще и не подтвердится) в "хулиганке".
Впрочем, какая, собственно, разница...
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какая разніца, все равно обменяют на таксиста с лугандонии
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Последнее менялово - это и было открытое приглашение сепарне шмалять на улицах украинских городов.
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баньдюков обменяли на таксистов и праституток, военных и политических там было два десятка.
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ЭТО ПОСЛАНИЕ ПРОШЛОГО к нашему СОВРЕМЕННОМУ -
это ФАНТАССТИКА !- --
-
https://www.youtube.com/watch?v=jVOhMyM4py0

.
.Или есть какие то путишественники во времени ????? ..
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Все верно.
Когда сперва воевал против Украины, потом чудом не убил двух полицейских из огнестрельного оружия - а всего лишь тяжело ранив одного, тебе предъявляют подозрение (которое еще и не подтвердится) в "хулиганке".
Впрочем, какая, собственно, разница...
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а зачем же ты из кожи лез, чтобы выбрали именно такую власть ?
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Но на видео к статье, где показаны кадры, когда он стрелял в полицейских, какая-то полная херня.
Что за васыли?
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Посольство «ДНР» еще не выразило протест?
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Выстрелить полицейскому в грудь - это "хулиганство"?
В штатах за один этот эпизод - 30 лет бы получил...
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Це тому, що дивним дл, зеленої влади чином диверсент виявився не правочюсєком, не бійцем АТО і навіть не волонтером.
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хороші в нас участкові, мирні, добродушні, молодець авакав! по них стріляють зброя дає осічки, вони схиляються над пораненим, а по них знову стріляють, дивно, як гнилозубий кацап їм всім по черзі димохід не прочистив, вони напевно б йому запальничками підсвічували( ганьба і сором, таким офіцерам!
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читать дальше заголовка не пробовал? Они были не на службе и без оружия.
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бухали все вместе, обыкновенная пьяная разборка, вот вам и АТО, бухают участковые инспектора, есть за что. Мудаки, одним словом.
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Может и бухали, но землячка твоего-вооруженного террориста надо было повесить за кишки на фонарном столбе прямо на месте. А тебя поставить охранять труп боевика от собак и крыс.
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Тобто по Києву вештається буховая мразота, яка служила в розвідці "оплоту", стріляла по наших воїнах, потім якимось чином потрапила на мирну територію і ще мала нахабство стріляти по людях?
А якщо б це були не поліцейські, а звичані громадяни, хто так ловив би цього покидька?
І ще, не розумію, яку статтю йому інкримінують - *********?!!!
А де 263, чи в нього зброя легальна?
А де стаття за тероризм за службу у НЗФ?!!
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сивоха отмажет, он же с даунбаса, в Киеве заблудился с горя напился и выразил протест.
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Поменяют. И даже без суда. В лучшем случае сокамерники в СИЗО ему на память отобьют почки. На следствие, суд, наказание рассчитывать нечего, включат в списки на обмен и в результате оно покажет средний палец, возьмет в руки автомат и снова пойдет резать и стрелять
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Хулиганство ??? Вы блин мусора вообще с головой не дружите !!! Покушение и измена == это минимум 15 !!! Какая хулиганка !!!
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Отлично работают наши силовики , Правоохранители задержали наемника РФ, который стрелял в полицейских в Киеве - Цензор.НЕТ 4755пока их не начинают валить ,даже сраку от стула не оторвут ...
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КАК ??? ПОЧЕМУ ???? Я НЕ ПОНИМАЮ??? - стрелок приставил к его голове пистолет и снова нажал на спусковой крючок в момент, когда участковый офицер склонился над раненым коллегой, которому он выстрелил в грудь - ему объявлено о подозрении по ч.4 ст.296 (***********) Уголовного кодекса УкраиныИсточник. Походу даже полиция перестала себя уважать. кто-то может это объяснить?
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у подозреваемого очень серьёзное смягчающее обстоятельство - он против Украины воевал.

Сейчас так модно.
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Судя по всему СБУ совершенно не работает, каким образом бандит и государственный преступник, о котором все известно из Миротворца, совершенно свободно шлялся по Киеву и еще, почему объявлено о подозрении по ч.4 ст.296 (хулиганство) УКУ, когда это 348 или в крайнем случае 115.
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мало того что эта шваль спокойно с оружием ошивается в Киеве
мало того ,что стреляет в человека (даже опустим должности)
так это еще и просто... "хулиганка" ?
нет слов...
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дякую, дуже дякую Зеленскому, за те, що напустив цю наволоч внутрь України
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Та то всё уйня шо он дырявый сепар,208 хулиганочка зарулит,ведь он покоцал убуханых мусаров,а это главнее. Странно что ещё Украина не развалилась с таким народцем.
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Вопрос первый.Как попал в Украину этот крендель.
Вопрос второй.Почему после того как весь мир признал агресию кацапии против Украины у нас до сих пор не закрыты с агрессором границы.
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Двое полицейских(!) не смогли завалить этого дистрофана???
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Тепер авакоексперди поводять його на ланцюгу навколо пітєйного завєдєнія і депортують в лугандон
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нічо.. Скоро і цю паскуду бубочка обміняє. З ****** же ж домовився.
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Тю, подумал, что это имеет отношение к Майдану и удивился, почему не грузин, а кацап.
А это - пьяные разборки в кабаке!
Нафига о них писать вообще?
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За самоотверженность, мужество, героизм распи...яйство, дебилизм эти два придурка будут представлены Аваковым к наградам и очередным званиям.
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Это бинго. Фсбшные выродки шастают спокойно и стреляют , явно с целью завладения табельным оружием . Спасибо мирному плану зебилов
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