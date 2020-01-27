 Правоохранители задержали наемника РФ, который стрелял в полицейских в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Установлено, что в ночь с 24-го на 25-е января 2020 году в одном из заведений отдыха города вне службы, в гражданской одежде, без оружия находились участковые офицеры полиции. К ним подошел неизвестный и начал провоцировать конфликт, нецензурно ругаясь, а потом предложил продолжить выяснять отношения на улице. На видео с камеры наблюдения видно мужчину, который, ожидая своих оппонентов, зарядил оружие", - говорится в сообщении.

Однако злоумышленник продолжил конфликт бранью, а затем достал из кармана пистолет, направил его на одного из офицеров полиции и выстрелил, но произошла осечка. Тогда нападавший выстрелил в грудь втором полицейскому. В момент, когда участковый офицер склонился над раненым коллегой, стрелок приставил к его голове пистолет и снова нажал на спусковой крючок, и на этот раз оружие дало сбой. После случившегося злоумышленник покинул место происшествия.

Правоохранители выяснили, что огнестрельное ранение получил 25-летний участковый офицер полиции Деснянского управления полиции. Полицейские установили свидетелей происшествия и собрали видео с камер наблюдения.

"Личность стрелка быстро установили. Им оказался 36-летний ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления уроженец Донецкой области. Согласно информации на сайте "Миротворец", мужчина проходил службу в незаконных вооруженных формированиях так называемой "ДНР", является командиром разведки подразделения "Оплот", участвовал в боях под Дебальцево и Иловайск", - выяснили в полиции.

Вскоре в Киеве правоохранители задержали злоумышленника, ему объявлено о подозрении по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения он задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

В свою очередь раненый офицер полиции прооперирован и находится под наблюдением врачей, состояние его здоровья удовлетворительное.

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