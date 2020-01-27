 Правоохранители задержали наемника РФ, который стрелял в полицейских в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Установлено, что в ночь с 24-го на 25-е января 2020 году в одном из заведений отдыха города вне службы, в гражданской одежде, без оружия находились участковые офицеры полиции. К ним подошел неизвестный и начал провоцировать конфликт, нецензурно ругаясь, а потом предложил продолжить выяснять отношения на улице. На видео с камеры наблюдения видно мужчину, который, ожидая своих оппонентов, зарядил оружие", - говорится в сообщении.
Однако злоумышленник продолжил конфликт бранью, а затем достал из кармана пистолет, направил его на одного из офицеров полиции и выстрелил, но произошла осечка. Тогда нападавший выстрелил в грудь втором полицейскому. В момент, когда участковый офицер склонился над раненым коллегой, стрелок приставил к его голове пистолет и снова нажал на спусковой крючок, и на этот раз оружие дало сбой. После случившегося злоумышленник покинул место происшествия.
Правоохранители выяснили, что огнестрельное ранение получил 25-летний участковый офицер полиции Деснянского управления полиции. Полицейские установили свидетелей происшествия и собрали видео с камер наблюдения.
"Личность стрелка быстро установили. Им оказался 36-летний ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления уроженец Донецкой области. Согласно информации на сайте "Миротворец", мужчина проходил службу в незаконных вооруженных формированиях так называемой "ДНР", является командиром разведки подразделения "Оплот", участвовал в боях под Дебальцево и Иловайск", - выяснили в полиции.
Вскоре в Киеве правоохранители задержали злоумышленника, ему объявлено о подозрении по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения он задержан в порядке ст.208 УПК Украины.
В свою очередь раненый офицер полиции прооперирован и находится под наблюдением врачей, состояние его здоровья удовлетворительное.
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это ФАНТАССТИКА !- --
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https://www.youtube.com/watch?v=jVOhMyM4py0
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.Или есть какие то путишественники во времени ????? ..
Когда сперва воевал против Украины, потом чудом не убил двух полицейских из огнестрельного оружия - а всего лишь тяжело ранив одного, тебе предъявляют подозрение (которое еще и не подтвердится) в "хулиганке".
Впрочем, какая, собственно, разница...
Что за васыли?
В штатах за один этот эпизод - 30 лет бы получил...
А якщо б це були не поліцейські, а звичані громадяни, хто так ловив би цього покидька?
І ще, не розумію, яку статтю йому інкримінують - *********?!!!
А де 263, чи в нього зброя легальна?
А де стаття за тероризм за службу у НЗФ?!!
Сейчас так модно.
мало того ,что стреляет в человека (даже опустим должности)
так это еще и просто... "хулиганка" ?
нет слов...
Вопрос второй.Почему после того как весь мир признал агресию кацапии против Украины у нас до сих пор не закрыты с агрессором границы.
А это - пьяные разборки в кабаке!
Нафига о них писать вообще?