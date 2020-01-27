 Глава общественной организации Черниговщины вымогал 500 тыс. грн у предпринимателя, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что мужчина вымогал 500 тыс. грн с предпринимателя. За эту сумму он обещал якобы "решить" вопрос с чиновниками ГУ ГФС в Черниговской области за влияние на результаты предварительного расследования в пользу коммерсанта.

Правоохранители задержали председателя в одном из ресторанов в центре Киева во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 240 тыс. грн.

Продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Сейчас проходят соответствующие меры для привлечения к уголовной ответственности других фигурантов производства.

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