 Нардепа от СН Мережко избрали вице-президентом ПАСЕ. ФОТО

Об этом сообщила в Facebook нардеп, замглавы фракции СН Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.
"Член украинской делегации, представитель "Слуги народа" Александр Мережко избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы! ... Должность вице-президента чрезвычайно ответственна, ведь он при необходимости может подменять Президента и председательствовать на заседании Ассамблеи или на дебатах (если не принимает в них участия в качестве докладчика). Также вице-президент автоматически входит в состав Бюро, которое ведет заседания путем подготовки повестки дня сессий и определения вопросов, заслуживающих освещения в докладах. Вся делегация приветствует и поддерживает Александра Мережко. Желаем нашему коллеге успехов!" - рассказала она.
Де вас ідіотів вирощують?
але
Є автором численних статей на тему агресії Росії проти України, досліджує її з точки зору міжнародного права. Обґрунтовує право кримськотатарського народу на самовизначення як корінного в рамках України[9]. Проводить критичний аналіз аргументації російських юристів-міжнародників і показує злочинний характер анексії Криму Росією
що в нього в макитрі робиться
Медведчук тоже как бы *украинец*!
С 1972 по 1978 год учился на юридическом факультете Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко[10]. Во время учёбы на юридическом факультете - один из руководителей комсомольского оперативного отряда добровольной народной дружины.
В 1973 году с двумя соратниками по добровольной народной дружине был обвинён в нанесении телесных повреждений несовершеннолетнему и приговором народного суда Ленинского района города Киева в апреле 1974 года приговорён к лишению свободы сроком до двух лет. Но в июне того же года судебная коллегия по уголовным делам Киевского горсуда отменила приговор, отправив дело на доследование. В ноябре 1974 года уголовное дело в отношении Медведчука и его «сообщников» было прекращено, а сам он был не только оправдан, но и восстановлен в вузе, откуда его исключили по представлению и. о. декана юрфака[10].
В 1978-1989 годах - адвокат Киевской городской коллегии адвокатов. В 1979 году был адвокатом репрессированного поэта Юрия Литвина, а в начале 1980-х - поэта Василия Стуса. В последнем слове на суде Юрий Литвин 17 декабря 1979 года так охарактеризовал работу Медведчука в качестве адвоката: «Пассивность моего адвоката Медведчука в защите обусловлена не его профессиональным профанством, а теми указаниями, которые он получил сверху, и подчинённостью: он не смеет раскрывать механизм осуществлённой против меня провокации»[11]. Оба подзащитных Виктора Медведчука получили обвинительные приговоры и умерли в тюремном заключении[10].
- Нас!
- Боже, пропал дом. Что будет с паровым отоплением!
це ця гнида їздила на кацапоїдні гавнашоу обсирати Україну
капець
нічого, зелена шмаркля, ще поквитаємось за знищення моєї країни
В России ждут от Европейского суда по правам человека ответа по вопросу обеспечительных мер в отношении Владимира Цемаха, заявил адвокат Анатолий Кучерена. В Нидерландах Цемаха считают ценным свидетелем по делу о Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, сбитом над Донбассом в 2014 году.
В 2014 году Владимир Цемах находился в Донбассе, служил на стороне самопровозглашенной Донецкой республики. В Амстердаме считают, что он может пролить свет на трагедию с пассажирским лайнером.
В июне 2019 года Цемаха похитили на территории ДНР и вывезли на Украину. В начале сентября его вместе с журналистом Кириллом Вышинским освободили в рамках обмена между Москвой и Киевом.
Как рассказал телеканалу "Россия 24" Анатолий Кучерена, в ноябре он по просьбе Владимира Цемаха направил в Страсбургский суд жалобу и заявление об обеспечительных мерах.
Адвокат выразил надежду, что Страсбургский суд получит от Нидерландов и Украины объяснения по тем фактам, которые изложены в заявлении Цемаха.
Ранее Цемах рассказал журналистам, что после похищения украинскими спецслужбами он неоднократно подвергся пыткам.
Так... для общего развития. Как свидетелям зрады, так и глашатаям перемог.)