 Нардепа от СН Мережко избрали вице-президентом ПАСЕ. ФОТО

Об этом сообщила в Facebook нардеп, замглавы фракции СН Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Член украинской делегации, представитель "Слуги народа" Александр Мережко избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы! ... Должность вице-президента чрезвычайно ответственна, ведь он при необходимости может подменять Президента и председательствовать на заседании Ассамблеи или на дебатах (если не принимает в них участия в качестве докладчика). Также вице-президент автоматически входит в состав Бюро, которое ведет заседания путем подготовки повестки дня сессий и определения вопросов, заслуживающих освещения в докладах. Вся делегация приветствует и поддерживает Александра Мережко. Желаем нашему коллеге успехов!" - рассказала она.

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