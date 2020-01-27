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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ПАСЕ (1498) Мережко (6)

 Нардепа от СН Мережко избрали вице-президентом ПАСЕ. ФОТО

Члена украинской делегации, народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Мережко избрали вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом сообщила в Facebook нардеп, замглавы фракции СН Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Член украинской делегации, представитель "Слуги народа" Александр Мережко избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы! ... Должность вице-президента чрезвычайно ответственна, ведь он при необходимости может подменять Президента и председательствовать на заседании Ассамблеи или на дебатах (если не принимает в них участия в качестве докладчика). Также вице-президент автоматически входит в состав Бюро, которое ведет заседания путем подготовки повестки дня сессий и определения вопросов, заслуживающих освещения в докладах. Вся делегация приветствует и поддерживает Александра Мережко. Желаем нашему коллеге успехов!" - рассказала она.

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Нардепа от СН Мережко избрали вице-президентом ПАСЕ 01
Нардепа от СН Мережко избрали вице-президентом ПАСЕ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3172061
 
   
 Топ комментарии
 
А чому не Яременка? Він би там всім розповів, що таке табу.
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блін, я його впізнав
це ця гнида їздила на кацапоїдні гавнашоу обсирати Україну
капець
нічого, зелена шмаркля, ще поквитаємось за знищення моєї країни
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Нардепи від СН такі самі як і нардепи Держ. Думи РФ = вороги України
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А чому не Яременка? Він би там всім розповів, що таке табу.
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Хто знає щось про Мережка??? Він щось тямить в закордонних справах???
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Ця істота вважає винною у голодоморі саме Україну.
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А ще він - агент кримля!
Де вас ідіотів вирощують?
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Хотів тобі подякувати, але після "Де вас ідіотів вирощують?", можу тебе тільки послати!!! тИ що знаєш кожного нового депутата???, знаєш кожного біографію??? даю 100% гарантію що ні, тому не треба з себе робити "всезнающого" а просто вести діалог, і головне бути вихованою людиною!!! Щасти!
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Російсько-грузинську війну трактує як грузинську агресію, вважає сепаратистський уряд Південної Осетії легітимним. «Режим Саакашвілі», на його думку, має «імперську сутність». Вважає, що Україна повинна визнати легітимність відділення Косова, Південної Осетії і Абхазії

але
Є автором численних статей на тему агресії Росії проти України, досліджує її з точки зору міжнародного права. Обґрунтовує право кримськотатарського народу на самовизначення як корінного в рамках України[9]. Проводить критичний аналіз аргументації російських юристів-міжнародників і показує злочинний характер анексії Криму Росією

що в нього в макитрі робиться
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Ппц! Короче как и все зеленые шмаркли, сепар и любитель *****.
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У статті «Хто відповідальний за Голодомор в Україні» («Кто несет ответственность за Голодомор?», 18 січня 2007 року) стверджує, що матеріальне та моральне відшкодування жертвам Голодомору та їхнім нащадкам має покрити Україна.
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И что? Конкретней можно?
Медведчук тоже как бы *украинец*!
С 1972 по 1978 год учился на юридическом факультете Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко[10]. Во время учёбы на юридическом факультете - один из руководителей комсомольского оперативного отряда добровольной народной дружины.

В 1973 году с двумя соратниками по добровольной народной дружине был обвинён в нанесении телесных повреждений несовершеннолетнему и приговором народного суда Ленинского района города Киева в апреле 1974 года приговорён к лишению свободы сроком до двух лет. Но в июне того же года судебная коллегия по уголовным делам Киевского горсуда отменила приговор, отправив дело на доследование. В ноябре 1974 года уголовное дело в отношении Медведчука и его «сообщников» было прекращено, а сам он был не только оправдан, но и восстановлен в вузе, откуда его исключили по представлению и. о. декана юрфака[10].

В 1978-1989 годах - адвокат Киевской городской коллегии адвокатов. В 1979 году был адвокатом репрессированного поэта Юрия Литвина, а в начале 1980-х - поэта Василия Стуса. В последнем слове на суде Юрий Литвин 17 декабря 1979 года так охарактеризовал работу Медведчука в качестве адвоката: «Пассивность моего адвоката Медведчука в защите обусловлена не его профессиональным профанством, а теми указаниями, которые он получил сверху, и подчинённостью: он не смеет раскрывать механизм осуществлённой против меня провокации»[11]. Оба подзащитных Виктора Медведчука получили обвинительные приговоры и умерли в тюремном заключении[10].
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Юрист-міжнародник володіє трьома квартирами: двома в Києві (одна з них у спільній власності з матір'ю) і однією в Польщі. Нерухомість за кордоном у Олександра Мережка з'явилася в 2012 році. Квартиру в сорок два квадратних метрів він придбав за сімсот сорок чотири тисячі гривень.У банку у Олександра Мережка зберігається триста шістдесят одна тисяча польських злотих та триста вісімдесят дев'ять тисяч індійських рупій. Готівковими коштами юрист задекларував сім тисяч доларів.https://politeka.net/uk/person/1051757-aleksandr-merezhko-jekspert-komandy-ze-kotoryj-budet-********-v-zhizn-jelektronnoe-pravitelstvo
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он спец по 95 кварталу, писал тексты и речёвки.
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Будем посмотреть...уж сильно много у этого персонажа спорного даже в официальной истории. А ещё есть " Скелеты в шкафу" !
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сподіваюсь, він допоможе відбілити Росію, бо нашо ще слузі народу така посада?
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- Скажите, это вас вселили в квартиру Фёдор Палыча Саблина?
- Нас!
- Боже, пропал дом. Что будет с паровым отоплением!
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Нардепи від СН такі самі як і нардепи Держ. Думи РФ = вороги України
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слугам Мародёра привет....как ОНО жить тварями?
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Ну все, Мережко сьогодні виставляє. Усім винен.
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блін, я його впізнав
це ця гнида їздила на кацапоїдні гавнашоу обсирати Україну
капець
нічого, зелена шмаркля, ще поквитаємось за знищення моєї країни
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Порохожопы продолжают тут гадить......
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Зеленожопы продолжают тут гадить и уничтожать Украину!
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Зебили , ну что я писал ? Цемаха России выставит как свидетеля против Украины? А вы писали , что он уже мёртв ? Хахаха

В России ждут от Европейского суда по правам человека ответа по вопросу обеспечительных мер в отношении Владимира Цемаха, заявил адвокат Анатолий Кучерена. В Нидерландах Цемаха считают ценным свидетелем по делу о Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, сбитом над Донбассом в 2014 году.
В 2014 году Владимир Цемах находился в Донбассе, служил на стороне самопровозглашенной Донецкой республики. В Амстердаме считают, что он может пролить свет на трагедию с пассажирским лайнером.
В июне 2019 года Цемаха похитили на территории ДНР и вывезли на Украину. В начале сентября его вместе с журналистом Кириллом Вышинским освободили в рамках обмена между Москвой и Киевом.
Как рассказал телеканалу "Россия 24" Анатолий Кучерена, в ноябре он по просьбе Владимира Цемаха направил в Страсбургский суд жалобу и заявление об обеспечительных мерах.
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"Что касается обеспечительных мер, то мы считаем, что они должны быть введены немедленно, поскольку человек находится в опасности. Предыдущие действия, которые были совершены против него, были устрашающие, они были шокирующие. Колоть какие-то уколы, превращать человека в овощ и при этом передвигать его куда-то - это, конечно, для любого человека страх. Поэтому, здесь очень важно, чтобы эти обеспечительные меры как можно быстрее были приняты", - пояснил Анатолий Кучерена.
Адвокат выразил надежду, что Страсбургский суд получит от Нидерландов и Украины объяснения по тем фактам, которые изложены в заявлении Цемаха.
Ранее Цемах рассказал журналистам, что после похищения украинскими спецслужбами он неоднократно подвергся пыткам.
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Ребята,может кто знает закодировали ли украинские телеканалы.Я по совету этих телеканалов подготовился к кодировке зарание и развернул параболу на 75-тый и 90-тий градусы из свободнодоступными кацапскими телеканалами.
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С таким же успехом можно было вицепрезом ПАСЕ кацапа выбрать.
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У Президента ПАСЕ предусмотрено 20(!) Вице-президентов. На сегодняшний день их вроде 18.
Так... для общего развития. Как свидетелям зрады, так и глашатаям перемог.)
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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