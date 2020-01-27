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 Воин 28-й ОМБр Евгений Щуренко погиб 26 января на Донбассе. ФОТО

Вчера, 26 января, в районе города Красногоровка Донецкой области, от смертельных ранений, полученных во время обстрела наших позиций, погиб Евгений Валерьевич Щуренко, 1978 года рождения, житель города Килия Одесской области, солдат, механик-водитель 28-й отдельной механизированной бригады.

Об этом на своей Фейсбук-странице сообщил волонтер "Книги Пам'яті полегих за Україну" Святослав Смук, передает Цензор.НЕТ.

"Солдат, механик-водитель 28-й ОМБр Евгений Щуренко из г.. Килия (Одесская область) погиб вчера, 26 января, во время утреннего обстрела позиций ВСУ вблизи г.. Красногоровка Донецкой области. Сегодня ему бы исполнилось 42 года. Вечная память..." - говорится в сообщении волонтера.

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Как сообщили в командовании части, машину Щуренко обстреляли из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9, пишет Думская

Информация о дате и времени прощания будет сообщена дополнительно.

Воин 28-й ОМБр Евгений Щуренко погиб 26 января на Донбассе 01
Воин 28-й ОМБр Евгений Щуренко погиб 26 января на Донбассе 02

Источник: https://censor.net.ua/p3172021
 
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