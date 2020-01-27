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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:банкнота (23) НБУ (4547)

 Нацбанк презентовал обновленную 200-гривневую банкноту с усовершенствованной системой защиты. ВИДЕО

Нацбанк презентовал новую банкноту номиналом 200 гривен, которую планируется ввести в обращение с 25 февраля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как сообщили в НБУ, по дизайну она подобна новым современным банкнотам номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен. На банкноте нового образца номиналом 200 гривен сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года. В частности, на лицевой стороне размещен портрет Леси Украинки, а на оборотной стороне - изображение Въездной башни Луцкого замка. Портрет Леси Украинки перемещен в центр банкноты (ранее был с правой стороны). Размер новой банкноты не изменился - 75 x 148 мм. Цветовая гамма та же.

Отмечается, что защита новой банкноты 200 гривен по сравнению с банкнотой образца 2007 года усовершенствована.

Нацбанк презентовал обновленную 200-гривневую банкноту с усовершенствованной системой защиты 01

В частности банкнота имеет несколько новых инновационных элементов защиты. Так, поворачивая банкноту в руках, легко проверить ее современный элемент защиты - оптически переменный элемент SPARK, который должен постепенно менять цвет.

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Еще один инновационный элемент защиты - "оконная" защитная лента. Эта частично введенная в толщу бумаги, полимерная лента содержит цифровое изображение номинала банкноты и трезубца - малого государственного герба Украины. Если менять угол наклона банкноты, наблюдается кинетический эффект - меняется направление движения ее фонового изображения.

Нацбанк презентовал обновленную 200-гривневую банкноту с усовершенствованной системой защиты 02
Фото: сайт НБУ

Также улучшена рельефность элементов печати, в том числе элемента для людей с недостатками зрения. Изменены и усовершенствованы ультрафиолетовая и инфракрасная защита; серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.

Кроме того отмечается, что по состоянию на 01.10.2019 количество банкнот номиналом 200 гривен в обращении составило 632 500 000 штук (около 22,5% от общего количества банкнот в наличном обращении).

В Нацбанке также подчеркнули, что банкноты той же стоимости 2007 и 2019 будут находиться в обращении одновременно, а новыми банкнотами будут обменивать ветхие купюры, таким образом новых 200-гривневых банкнот в обращении будет становиться все больше.

Источник: https://censor.net.ua/p3172013
 
 
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Предлагаю такими купюрами зебилам выдавать заработную плату
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Так вони, пока при владі, візьмуть та на бакси в нацбанку поміняють А нам потім знову паски треба підтягувати...
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Там має бути 95 грн і Вечірній квартал на фоні. і щоб за таку купюру якраз можна було на нього сходити.
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А на обратной стороне здание отеля в Омане и рояль
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Леся становится все больше секси и секси.....Это хорошо......
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