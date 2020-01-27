 Пожар в здании Минкульта ликвидирован: горели архивные помещения, пострадавших нет, - ГСЧС. ФОТОрепортаж (обновлено)

Проводилась эвакуация людей, соощает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

От ГСЧС привлечены 30 чел. и 10 ед. техники. Возгорание возникло в подвальном помещении здания.

В 11:03 пожар в подвальном помещении здания Министерства культуры локализован на площади 30 м. кв. Предварительно пострадавших нет. Работы по эвакуации людей завершены.

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"По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что пожар возник в подвале в помещении архива. Из-за сильного задымления проводится евакуювакуация людей. В ходе разведки спасены 2 человека с третьего этажа с помощью автолестницы, еще 2 - лестничными клетками. В 11:03 пожар площадью 30 м кв. локализован. Ликвидация пожара продолжается", - рассказали в Киевском управлении ГСЧС.

"Пока никаких подробностей нет. Действительно, произошёл пожар, на месте работают наши подразделения. Людей эвакуировали с третьего этажа. Предварительно, возгорание произошло в подвальном помещении", - рассказала в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" начальник сектора по связям со СМИ и работе с общественностью ГСЧС Киева Светлана Водолага.

"Пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - сообщили позже в ГСЧС



















