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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Пожар в здании Минкульта ликвидирован: горели архивные помещения, пострадавших нет, - ГСЧС. ФОТОрепортаж (обновлено)

27 января в 10:14 в Шевченковском районе столицы по ул. Ивана Франко 19, в 3-х этажном здании на 3-м этаже Министерства культуры возникло задымление, в результате возгорания в подвальном помещении здания.

Проводилась эвакуация людей, соощает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

От ГСЧС привлечены 30 чел. и 10 ед. техники. Возгорание возникло в подвальном помещении здания.

В 11:03 пожар в подвальном помещении здания Министерства культуры локализован на площади 30 м. кв. Предварительно пострадавших нет. Работы по эвакуации людей завершены.

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"По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что пожар возник в подвале в помещении архива. Из-за сильного задымления проводится евакуювакуация людей. В ходе разведки спасены 2 человека с третьего этажа с помощью автолестницы, еще 2 - лестничными клетками. В 11:03 пожар площадью 30 м кв. локализован. Ликвидация пожара продолжается", - рассказали в Киевском управлении ГСЧС.

"Пока никаких подробностей нет. Действительно, произошёл пожар, на месте работают наши подразделения. Людей эвакуировали с третьего этажа. Предварительно, возгорание произошло в подвальном помещении", - рассказала в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" начальник сектора по связям со СМИ и работе с общественностью ГСЧС Киева Светлана Водолага.

"Пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - сообщили позже в ГСЧС

Пожар в здании Минкульта ликвидирован: горели архивные помещения, пострадавших нет, - ГСЧС 01
Пожар в здании Минкульта ликвидирован: горели архивные помещения, пострадавших нет, - ГСЧС 02
Пожар в здании Минкульта ликвидирован: горели архивные помещения, пострадавших нет, - ГСЧС 03
Пожар в здании Минкульта ликвидирован: горели архивные помещения, пострадавших нет, - ГСЧС 04
Пожар в здании Минкульта ликвидирован: горели архивные помещения, пострадавших нет, - ГСЧС 05
Пожар в здании Минкульта ликвидирован: горели архивные помещения, пострадавших нет, - ГСЧС 06
Пожар в здании Минкульта ликвидирован: горели архивные помещения, пострадавших нет, - ГСЧС 07
Пожар в здании Минкульта ликвидирован: горели архивные помещения, пострадавших нет, - ГСЧС 08
Пожар в здании Минкульта ликвидирован: горели архивные помещения, пострадавших нет, - ГСЧС 09
Пожар в здании Минкульта ликвидирован: горели архивные помещения, пострадавших нет, - ГСЧС 10

Источник: https://censor.net.ua/p3172012
 
 
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А ну все конец "историчесой памяти" о дружбе двух славяниских стан. Да о документах времен Майдана не забудьте.
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Малороси почали знищувати нашу культуру.
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автопожарки новые, техника новая, форма пожарных новая, даже квадрокоптер есть..
рад за наше ГСЧС!
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о как клятые барыги крали! - загляденье.
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старая схема уничтожения кому-то нужных/ненужных документов
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а можно еще все что осталось загрузить в машину, а потом ее угонят.
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теперь там будут размещаться архивные сценарии квартала и сватов.
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та ну... они под шедевры кабинеты освободят...а в сыром подвале пусть другие чахнут
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Москалі знищують українські архіви,як і раніше знищували рукописи,літописи,мапи,щоб залишити українців без культурної спадщини,історії того фундаменту на якому базується національна держава.
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сдаётся мне, что это не москали, а местные малороссы.
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