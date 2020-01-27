 На трассе "Одесса-Киев" столкнулись 11 автомобилей, в том числе автобус с пассажирами и грузовик: один погибший, двое травмированных. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

По предварительной информации, погиб водитель автобуса, еще два человека - госпитализированы: одна из пассажирок автобуса и водитель "Skoda".

Сейчас на месте аварии работают правоохранители. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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"Уважаемые водители, в связи с дорожно-транспортным происшествием, а также сильным туманом, движение на указанном участке дороги затруднено. Будьте осторожны, неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, по возможности ограничьте поездки в указанном направлении!" - говорится в обращении правоохранителей к водителям.