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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (5985) Одесская область (1911) смерть (6380)

 На трассе "Одесса-Киев" столкнулись 11 автомобилей, в том числе автобус с пассажирами и грузовик: один погибший, двое травмированных. ФОТО

Неподалеку от н.п. Дачное из-за неблагоприятных погодных условий (мокрое покрытие и плохая видимость из-за тумана) друг за другом столкнулись 11 транспортных средств, среди которых легковые автомобили, грузовики и маршрутный автобус сообщением "Одесса-Киев".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

По предварительной информации, погиб водитель автобуса, еще два человека - госпитализированы: одна из пассажирок автобуса и водитель "Skoda".

На трассе Одесса-Киев столкнулись 11 автомобилей, в том числе автобус с пассажирами и грузовик: один погибший, двое травмированных 01

Сейчас на месте аварии работают правоохранители. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В дорожно-транспортном происшествии погибла 23-летняя жительница Волыни, полиция разыскивает виновника. ФОТОрепортаж

На трассе Одесса-Киев столкнулись 11 автомобилей, в том числе автобус с пассажирами и грузовик: один погибший, двое травмированных 02

"Уважаемые водители, в связи с дорожно-транспортным происшествием, а также сильным туманом, движение на указанном участке дороги затруднено. Будьте осторожны, неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, по возможности ограничьте поездки в указанном направлении!" - говорится в обращении правоохранителей к водителям.

Источник: https://censor.net.ua/p3172003
 
 
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Туман - остановись и пережди.
Никакие

крутые
внедорожники

не спасут.
А подушки не проходившие проверки=
просто перекрыть дыхание .
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что за глупость.... остановись подожди чтобы туман рассеялся???

раньше ездили в туман и все норм было,
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Как сводки с войны! Намедни Хельсинки( 1,3 млн с пригородами)отчиталось ,что за прошедший год в городе нет смертей от ДТП.Чем мы,украинцы хуже? что надо предпринять,что бы и нас так было? Перенимать опыт!Склонность финнов к алкоголизму всем известна!Однако 0 смертей!Люди неустанно работают на результат.Власть Хельсинки я имею ввиду.
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Пока в мозгах не наведем порядок так и будет, к сожалению...
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кількість смертей в ДТП пропорційна рівню корупції в країні
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