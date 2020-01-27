 Частные детективы прослушивали телефоны за $3 тыс. в Днепре, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ

Установлено, что злоумышленники предоставляли "услуги" по сканированию электронной переписки в мессенджерах, а также осуществляли сбор информации с ограниченным доступом в отношении физических и юридических лиц.

Правоохранители задокументировали факт установления злоумышленниками программного обеспечения, содержащего признаки специального технического средства негласного получения информации, к смартфону одного из объектов "наблюдения". По экспертным оценкам, обнаруженное шпионское оборудование позволяет записывать и прослушивать телефонные разговоры, получать несанкционированный доступ к информации, хранимой и обрабатываемой в терминале мобильной связи, а также контролировать электронную переписку в популярных мессенджерах. Наблюдение за каждым "клиентом" было оценено в $3 тыс.

Во время проведения обысков в офисах злоумышленников и месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили и изъяли носители информации с детализированными данными телефонных соединений абонентов сотовой связи, сведениями, содержащими банковскую тайну, персональными данными объектов "наблюдения".

Устанавливаются должностные лица банковских учреждений и правоохранительных органов, которые способствовали незаконному получению сведений о "клиентах", а также заказчики противоправных услуг.

Начато уголовное производство по ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

После проведения ряда соответствующих технических экспертиз будет принято решение об объявлении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.

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