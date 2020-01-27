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 Частные детективы прослушивали телефоны за $3 тыс. в Днепре, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила в Днепре незаконную деятельность представителей частной детективной фирмы, которые оказывали услуги по негласному прослушиванию пользователей смартфонов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ

Установлено, что злоумышленники предоставляли "услуги" по сканированию электронной переписки в мессенджерах, а также осуществляли сбор информации с ограниченным доступом в отношении физических и юридических лиц.

Правоохранители задокументировали факт установления злоумышленниками программного обеспечения, содержащего признаки специального технического средства негласного получения информации, к смартфону одного из объектов "наблюдения". По экспертным оценкам, обнаруженное шпионское оборудование позволяет записывать и прослушивать телефонные разговоры, получать несанкционированный доступ к информации, хранимой и обрабатываемой в терминале мобильной связи, а также контролировать электронную переписку в популярных мессенджерах. Наблюдение за каждым "клиентом" было оценено в $3 тыс.

Во время проведения обысков в офисах злоумышленников и месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили и изъяли носители информации с детализированными данными телефонных соединений абонентов сотовой связи, сведениями, содержащими банковскую тайну, персональными данными объектов "наблюдения".

Устанавливаются должностные лица банковских учреждений и правоохранительных органов, которые способствовали незаконному получению сведений о "клиентах", а также заказчики противоправных услуг.

Начато уголовное производство по ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

После проведения ряда соответствующих технических экспертиз будет принято решение об объявлении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.

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Частные детективы прослушивали телефоны за $3 тыс. в Днепре, - СБУ 01
Частные детективы прослушивали телефоны за $3 тыс. в Днепре, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3171996
 
 
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ога, меня слушайте, там кроме хватит бухать ничего не услышите
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Фигня какая, у нас кабмин пишут, заседания СНБО, офис преза слушают прямо из кремля, превратили страну в балаган...
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"часниє детектіви", які прослуховують телефони, це ви так називаєте злодіїв, які є або були працівниками сбу та менти, а зараз займаються ще й таким злочинним ремеслом?
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В Киеве это стоит намного дешевле. Главное, иметь выход на нужных людей из СБУ. Любая охранная компания подтвердит, без информации "оттуда", работать невозможно, а если кого-то с погонами содержать за "долю малую", то будут вам и маршруты перемещений, и распечатки звонков с абонетами, а если надо, то и распечатки всех разговоров.
Вообще, удивительное дело, господа: СБУ содержится за деньги налогоплательщиков, а доходами от занятий незаконной деятельностью "бойцы незримого фронта" делятся исключительно с генералами "конторы". Ничего личного, как есть. Не обижайтесь.
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