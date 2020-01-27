 Установлены организаторы похищения французского оператора, снимавшего захват украинских воинских частей в Крыму в 2014 году, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Полицейские установили двух мужчин, которые в 2014 году организовали похищение и незаконно удерживали оператора французского телеканала "CANAL +" Дэвида Жофрийо.

Иностранный оператор освещал события на оккупированном полуострове. Во время видеосъемки захвата боевиками украинских воинских частей его похитили. Освободить из плена Дэвида Жофрийо удалось благодаря влиянию международной ассоциации журналистов. Представители незаконного вооруженного формирования "самооборона Крыма" согласились освободить оператора в обмен на отснятый материал

Правоохранители выяснили, что один из злоумышленников был командиром роты незаконного вооруженного формирования, другой - его заместителем.

"Кроме того, следователи установили, что фигуранты активно участвовали в захвате полуострова Крым. В частности они руководили действиями незаконно вооруженного формирования во время захвата админздания Верховной Рады АР Крым и разгона проукраински настроенных граждан, в результате чего погибли два человека. Также фигуранты блокировали и захватывали здание Главного управления одной из воинских частей. За "образцовую службу" боевики получили медали от представителей оккупационных властей", - говорится в сообщении.

В то же время злоумышленники активно участвовали в оккупации территории Луганской области в составе "ЛНР".

Сейчас фигурантам заочно сообщено о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины - ст.260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека). Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

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