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 Схема хищения запчастей и комплектующих к бронетехнике разоблачена на Львовщине, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности Украины блокировала механизм хищения товаров военного назначения из воинских частей и предприятий оборонно-промышленного комплекса Львовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в группировку входили сотрудники одной из воинских частей. Вместе с сообщниками они организовали сделку по похищению запчастей и комплектующих к бронетехнике. Затем злоумышленники планировали нелегально переправить их через государственную границу Украины.

Контрразведчики провели 11 обысков во Львове и области по месту жительства фигурантов уголовного производства, а также хранения товаров военного назначения.

Во время следственных действий было обнаружено и изъято значительное количество военных приборов ночного видения, радиостанции, трансмиссии, балансиры, катки, детали гусеничных лент, электродвигатели вспомогательных систем и другие детали к бронетехнике. Установлено, что серийные номера на части выявленных деталей повреждены.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

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Схема хищения запчастей и комплектующих к бронетехнике разоблачена на Львовщине, - контрразведка СБУ 01
Схема хищения запчастей и комплектующих к бронетехнике разоблачена на Львовщине, - контрразведка СБУ 02
Схема хищения запчастей и комплектующих к бронетехнике разоблачена на Львовщине, - контрразведка СБУ 03
Схема хищения запчастей и комплектующих к бронетехнике разоблачена на Львовщине, - контрразведка СБУ 04
Схема хищения запчастей и комплектующих к бронетехнике разоблачена на Львовщине, - контрразведка СБУ 05
Схема хищения запчастей и комплектующих к бронетехнике разоблачена на Львовщине, - контрразведка СБУ 06
Схема хищения запчастей и комплектующих к бронетехнике разоблачена на Львовщине, - контрразведка СБУ 07

Источник: https://censor.net.ua/p3171986
 
   
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Так єто что получается, что Свинарчуки до сих пор при деле? ай-ай-ай Схема хищения запчастей и комплектующих к бронетехнике разоблачена на Львовщине, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 9090
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Пашинский раскололся - рассказал всю жесткую правду о Порошенко. https://youtu.be/43jOWRfUHIc
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кацапы исконные придурки!. даже толково соврать не могут!
скройся в спаме со своим говно роликом изготовленным в Лахте на пьяную бошку!
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Каждый тупой порохнявый дупонюх когда не знает что писать по поводу вороватого барыги(предводителя), ссылается на ***** и парашу. Слышь, козлина вонючая, это ты - гандон путинский, кгбшный тампекс и фсбшная рыготина...с привкусом чоколята. Усёк, ***** ?
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Да уж, мельчают сбушники... Карман на жопе порванный, курточка старенькая, вот точно до кого конец эпохи бедности добрался
Схема хищения запчастей и комплектующих к бронетехнике разоблачена на Львовщине, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 7278
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Мародеров, по закону военного времени, приговорить к ......
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90% населения Украины -это и есть Свинарчуки !
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Просто скоты...Народ скидывался волонтерам, перечислял на счета МО, в супермаркетах продукты оставлял в корзинах на выходе, а эти негодяи...просто слов приличных нет. А за неприличные Цензор блокирует... Схему розкрадання запчастин і комплектуючих до бронетехніки викрито на Львівщині, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 8992
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