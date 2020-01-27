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 Политика Украины, Общество
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Все про:Одесса (5881) СИЗО (1142) Малюська Денис (34)

 Отмена запрета на использование игровых консолей и улучшение условий работы, - предложения Малюськи по итогам посещения СИЗО в Одессе. ФОТОрепортаж

Министр юстиции Денис Малюська продолжил "практику визита в тюрьму без предупреждения". На этот раз посетил СИЗО в Одессе.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Как и в других учреждениях крайне много людей, которых не вижу никакого смысла сажать", - отметил министр.

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Как пример он привел ситуацию женщины, находящейся в СИЗО с 2014 года, и мужчины, дело которого рассматривает уже третий состав суда первой инстанции.

"В течение месяца-двух планируем подать законопроект, который позволит отфильтровать из тюрем тех, чье пребывание там неуместно", - сообщил Малюська.

Также он отметил большое количество котов и кошек: "Это не особенность этого СИЗО, их много в большом количестве учреждений".

В то же время, здание и условия содержания (как и почти везде), мягко говоря, оставляют желать лучшего.

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"Нет ни одного понятного решения проблемы наркозависимых лиц. На метадоновой заместительной терапии находится только один человек на все СИЗО. Наркозависимых там намного больше.

Один из заключенных пожаловался на запрет использования игровых консолей и приставок. Тоже не понимаю этого запрета и, если не получу должной аргументации, сниму ее уже в ближайшие дни. Взрослые мужчины месяцами (иногда годами) сидят в маленьких камерах и выходят только на час в сутки прогуляться в тесном дворике. Им нужно чем-то себя занять в течение суток. Книги и телевизор - не всегда достаточный выход. Условия для занятия физическими упражнениями тоже далеко не идеальны

Работники СИЗО проживают и работают в условиях, не намного лучших от заключенных. Это нужно исправлять как можно быстрее", - подытожил министр.

Отмена запрета на использование игровых консолей и улучшение условий работы, - предложения Малюськи по итогам посещения СИЗО в Одессе 01

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Отмена запрета на использование игровых консолей и улучшение условий работы, - предложения Малюськи по итогам посещения СИЗО в Одессе 02
Отмена запрета на использование игровых консолей и улучшение условий работы, - предложения Малюськи по итогам посещения СИЗО в Одессе 03
Отмена запрета на использование игровых консолей и улучшение условий работы, - предложения Малюськи по итогам посещения СИЗО в Одессе 04
Отмена запрета на использование игровых консолей и улучшение условий работы, - предложения Малюськи по итогам посещения СИЗО в Одессе 05

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Отмена запрета на использование игровых консолей и улучшение условий работы, - предложения Малюськи по итогам посещения СИЗО в Одессе 06
Отмена запрета на использование игровых консолей и улучшение условий работы, - предложения Малюськи по итогам посещения СИЗО в Одессе 07
Отмена запрета на использование игровых консолей и улучшение условий работы, - предложения Малюськи по итогам посещения СИЗО в Одессе 08
Отмена запрета на использование игровых консолей и улучшение условий работы, - предложения Малюськи по итогам посещения СИЗО в Одессе 09
Отмена запрета на использование игровых консолей и улучшение условий работы, - предложения Малюськи по итогам посещения СИЗО в Одессе 10

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Напомним, 19 января министр юстиции Денис Малюська и его заместитель Виталий Василик без предупреждения посетили Лукьяновское СИЗО.

Источник: https://censor.net.ua/p3171968
 
 
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Свет мой , зеркальце скажи : Я ль на свете всех сильнее, всех богаче и смелее ?

Нет , - ответило стекло , ты по прежнему ху и ло .
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Ну все...котов теперь точно всех переловят...а остальное останется как было..
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Шокирующие данные о ситуации в Китае: 2,8 млн. инфицированных, 112 000 умерших

http://kavkazcenter.com/russ/content/2020/01/26/118733/shokiruyuschie-dannye-o-situatsii-v-kitae-28-mln--infitsirovannykh-112-000-umershikh.shtml
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Понравился котофей на последнем фото-что-то мифическое в этом есть!
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Є закон і є відповідальність.Якщо нема ні закону ні відповідальності,тоді держати при владі такого міністра також нема сенсу.
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Не по теме...Но походу надвигается ормагадец(((В Китае походу все очень плохо(((Кавказ центр Надеюсь это неправда И еще какой то сайт
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Очередной бред о "вырвавшемся боевом вирусе"..... "старший аналитик в «израильской» военной разведке", судя по годам службы, видать уже впал в маразм и абсолютно забыл, что боевые штаммы ВСЕГДА разрабатываются совместно с антидотом. Именно по этой причине. Получить свой же цурес, на свою же голову, дурных нема. Отмена запрета на использование игровых консолей и улучшение условий работы, - предложения Малюськи по итогам посещения СИЗО в Одессе - Цензор.НЕТ 7304. И потом, кому нужно неконтролируемое оружие? "Кавказ центру" надо меньше смотреть дешевые малобюджетники. Отмена запрета на использование игровых консолей и улучшение условий работы, - предложения Малюськи по итогам посещения СИЗО в Одессе - Цензор.НЕТ 7304
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Боже какой ужас, все эти наши еще совковые тюрьмы...А представляете, как там еще котами воняет... бррр
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Не будет котов - будут мыши с крысами.
Так, что: "котиков не трожьте!"

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