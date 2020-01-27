 Отмена запрета на использование игровых консолей и улучшение условий работы, - предложения Малюськи по итогам посещения СИЗО в Одессе. ФОТОрепортаж

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Как и в других учреждениях крайне много людей, которых не вижу никакого смысла сажать", - отметил министр.

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Как пример он привел ситуацию женщины, находящейся в СИЗО с 2014 года, и мужчины, дело которого рассматривает уже третий состав суда первой инстанции.

"В течение месяца-двух планируем подать законопроект, который позволит отфильтровать из тюрем тех, чье пребывание там неуместно", - сообщил Малюська.

Также он отметил большое количество котов и кошек: "Это не особенность этого СИЗО, их много в большом количестве учреждений".

В то же время, здание и условия содержания (как и почти везде), мягко говоря, оставляют желать лучшего.

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"Нет ни одного понятного решения проблемы наркозависимых лиц. На метадоновой заместительной терапии находится только один человек на все СИЗО. Наркозависимых там намного больше.

Один из заключенных пожаловался на запрет использования игровых консолей и приставок. Тоже не понимаю этого запрета и, если не получу должной аргументации, сниму ее уже в ближайшие дни. Взрослые мужчины месяцами (иногда годами) сидят в маленьких камерах и выходят только на час в сутки прогуляться в тесном дворике. Им нужно чем-то себя занять в течение суток. Книги и телевизор - не всегда достаточный выход. Условия для занятия физическими упражнениями тоже далеко не идеальны

Работники СИЗО проживают и работают в условиях, не намного лучших от заключенных. Это нужно исправлять как можно быстрее", - подытожил министр.

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Напомним, 19 января министр юстиции Денис Малюська и его заместитель Виталий Василик без предупреждения посетили Лукьяновское СИЗО.