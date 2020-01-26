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 Мужчина погиб при взрыве гранаты в квартире жилого дома в Харькове, - полиция. ФОТОрепортаж

Работники полиции устанавливают обстоятельства взрыва в Московском районе Харькова. В результате происшествия погиб 63-летний мужчина.

Сообщение о взрыве в квартире жилого дома, расположенного на улице Светлой, поступило в полицию 26 января, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. По заключению специалистов, в доме произошел взрыв гранаты РГД-5, в результате чего погиб житель квартиры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Хмельнитчине в результате взрыва гранаты РГД-5 погиб мужчина, - Нацполиция

Полицейские предварительно установили, что накануне мужчина высказывал намерения покончить жизнь самоубийством.

Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции. Следователи решают вопрос о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Мужчина погиб при взрыве гранаты в квартире жилого дома в Харькове, - полиция 01
Мужчина погиб при взрыве гранаты в квартире жилого дома в Харькове, - полиция 02
Мужчина погиб при взрыве гранаты в квартире жилого дома в Харькове, - полиция 03

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Источник: https://censor.net.ua/p3171966
 
 
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26.01.20 23:47 Мужчина погиб при взрыве гранаты в квартире жилого дома в Харькове, - полиция.

25.01.20 17:22 В Днепре мужчина получил ранения, пытаясь разобрать боеприпас, - Нацполиция

26.01.20 15:49 На Хмельнитчине в результате взрыва гранаты РГД-5 погиб мужчина, - Нацполиция
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