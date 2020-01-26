 Молодое поколение должно знать об ужасах Холокоста, чтобы ничего подобного не допустить снова, - Зеленский на встрече с бывшими узниками Аушвица в Польше. ФОТОрепортаж

На мероприятии присутствовали бывшие пленники лагеря и их семьи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства. В своем выступлении Зеленский отметил, что для него честь и ответственность встретиться с теми, кто пережил Холокост и пребывание в концлагере.

"Наверное, человечество еще не придумало слов, которые могли бы описать несокрушимость и силу вашего духа", - сказал президент.

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Владимир Зеленский отметил, что воспоминания узников Аушвица, многие из которых изданы в книгах, очень сложно читать, поскольку невозможно при этом сдержать слезы.

"Большинство этих воспоминаний объединяет призыв: "Нельзя молчать!" Об этом нужно говорить! Молодое поколение должно знать эти истории, знать об ужасах Холокоста. Чтобы на этой планете никогда ничего подобного не допустить снова", - заявил он.

По словам президента, даже для прочтения мемуаров узников Аушвица нужно иметь силу. Поэтому трудно представить, какой силой нужно обладать, чтобы выдержать ужасы концлагеря.

"Вы это сделали! Вы невероятные люди! Очень сильные и очень смелые. Вы вдохновляете никогда не сдаваться. Холокост называют самым темным периодом в истории человечества. И вы - лучи солнца, которые победили темноту", - подчеркнул глава государства.

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Владимир Зеленский отметил, что эти воспоминания полны боли, грусти, страха. В то же время - борьбы, выдержки, надежды и необъятной человеческой мудрости. В них просматривается призыв искоренить ненависть как самый большой разрушитель человеческой цивилизации.

"Я уверен, что сегодня это - задача номер один для каждого мирового лидера. Международное сообщество должно объединиться и не допустить каких-либо проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма. Должно стоять на страже гуманизма, толерантности и свободы. Остановить зло, прежде чем оно станет опасным для человечества", - подчеркнул президент.

Также глава государства отметил, что Холокост - это ужасная трагедия еврейского народа, трагический урок для всего человечества, и призвал помнить эту страницу истории и никогда не допустить ее повторения.

"Это наш долг перед памятью миллионов невинных жертв, миллионов евреев. Это наш долг перед всеми будущими поколениями", - сказал он.

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Отдельно Владимир Зеленский отметил Праведников народов мира. Это те, кто не был равнодушен и рисковал собственной жизнью для спасения евреев.

"Я горжусь тем, что более двух с половиной тысяч украинцев удостоены этого высокого звания", - сказал президент.













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