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Все про:Зеленский (4388) Польша (5057) Холокост (130)

 Молодое поколение должно знать об ужасах Холокоста, чтобы ничего подобного не допустить снова, - Зеленский на встрече с бывшими узниками Аушвица в Польше. ФОТОрепортаж

В первый день рабочего визита в Республику Польша президент Украины Владимир Зеленский принял участие в ужине по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.

На мероприятии присутствовали бывшие пленники лагеря и их семьи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства. В своем выступлении Зеленский отметил, что для него честь и ответственность встретиться с теми, кто пережил Холокост и пребывание в концлагере.

"Наверное, человечество еще не придумало слов, которые могли бы описать несокрушимость и силу вашего духа", - сказал президент.

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Владимир Зеленский отметил, что воспоминания узников Аушвица, многие из которых изданы в книгах, очень сложно читать, поскольку невозможно при этом сдержать слезы.

"Большинство этих воспоминаний объединяет призыв: "Нельзя молчать!" Об этом нужно говорить! Молодое поколение должно знать эти истории, знать об ужасах Холокоста. Чтобы на этой планете никогда ничего подобного не допустить снова", - заявил он.

По словам президента, даже для прочтения мемуаров узников Аушвица нужно иметь силу. Поэтому трудно представить, какой силой нужно обладать, чтобы выдержать ужасы концлагеря.

"Вы это сделали! Вы невероятные люди! Очень сильные и очень смелые. Вы вдохновляете никогда не сдаваться. Холокост называют самым темным периодом в истории человечества. И вы - лучи солнца, которые победили темноту", - подчеркнул глава государства.

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Владимир Зеленский отметил, что эти воспоминания полны боли, грусти, страха. В то же время - борьбы, выдержки, надежды и необъятной человеческой мудрости. В них просматривается призыв искоренить ненависть как самый большой разрушитель человеческой цивилизации.

"Я уверен, что сегодня это - задача номер один для каждого мирового лидера. Международное сообщество должно объединиться и не допустить каких-либо проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма. Должно стоять на страже гуманизма, толерантности и свободы. Остановить зло, прежде чем оно станет опасным для человечества", - подчеркнул президент.

Также глава государства отметил, что Холокост - это ужасная трагедия еврейского народа, трагический урок для всего человечества, и призвал помнить эту страницу истории и никогда не допустить ее повторения.

"Это наш долг перед памятью миллионов невинных жертв, миллионов евреев. Это наш долг перед всеми будущими поколениями", - сказал он.

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Отдельно Владимир Зеленский отметил Праведников народов мира. Это те, кто не был равнодушен и рисковал собственной жизнью для спасения евреев.

"Я горжусь тем, что более двух с половиной тысяч украинцев удостоены этого высокого звания", - сказал президент.

Молодое поколение должно знать об ужасах Холокоста, чтобы ничего подобного не допустить снова, - Зеленский на встрече с бывшими узниками Аушвица в Польше 01
Молодое поколение должно знать об ужасах Холокоста, чтобы ничего подобного не допустить снова, - Зеленский на встрече с бывшими узниками Аушвица в Польше 02
Молодое поколение должно знать об ужасах Холокоста, чтобы ничего подобного не допустить снова, - Зеленский на встрече с бывшими узниками Аушвица в Польше 03
Молодое поколение должно знать об ужасах Холокоста, чтобы ничего подобного не допустить снова, - Зеленский на встрече с бывшими узниками Аушвица в Польше 04
Молодое поколение должно знать об ужасах Холокоста, чтобы ничего подобного не допустить снова, - Зеленский на встрече с бывшими узниками Аушвица в Польше 05
Молодое поколение должно знать об ужасах Холокоста, чтобы ничего подобного не допустить снова, - Зеленский на встрече с бывшими узниками Аушвица в Польше 06

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Источник: https://censor.net.ua/p3171961
 
 
 Топ комментарии
 
блин!.. сидят такие упитанные жертвы Холокоста, а у нас сегодня двое убитых и двое раненных на фронте... Этот Зеленый уродец, вместо того, что б заниматься нашими делами, катается по еврейским вечеринкам...
Молодое поколение должно знать об ужасах Холокоста, чтобы ничего подобного не допустить снова, - Зеленский на встрече с бывшими узниками Аушвица в Польше - Цензор.НЕТ 3495
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ага, бывшие узники концлагерей Шефир и Ермак, сидели с Вовкой Зеленским в одной газовой камер... Может еще про "эбонитовую палочку" вспомнить?!
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сегодня рашисты, с кем так дружит Израиль убили еще двух украинских воинов и нескольких ранили...
Зеля не поднял эту тему на встрече?

Молодое поколение должно знать об ужасах Холокоста, чтобы ничего подобного не допустить снова, - Зеленский на встрече с бывшими узниками Аушвица в Польше - Цензор.НЕТ 999
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У него ять каждый день солдат убивают,а оно все голохвосте рассуждает.
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Щось я нічого не чув про " Жахи ...", коли цей 3.14дор "вшановував" пам'ять жертв голодомору, влаштованого за десять до того "жертвами холокосту".
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За 6 лет обрезаные сократили население Украины с 50 до 35млн,и это только официальные данные, вот где трагедия ((
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Протокол от 5 января 1938 года подписан наркомом Ежовым и прокурором Вышинским. В нем перечислены имена 45 граждан Германии, Австрии и других стран, приговоренных к высылке из СССР. После того, как Сталин и Гитлер стали союзниками в 1939-м, выдача беженцев нацистам была поставлена на поток. До лета 1941 года НКВД переправило в Германию сотни человек - коммунистов и евреев, спасавшихся от нацизма, Сталин отправлял к Гитлеру.
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...В ночь с 31 декабря 1939 года на 1 января 1940-го поезд тронулся. Он увозил семьдесят сломленных людей… Через разоренную Польшу мы ехали к Брест-Литовску. На мосту через Буг нас ждали сотрудники аппарата другого тоталитарного режима - гестапо. Три человека отказались перейти этот мост: венгерский еврей по фамилии Блох, рабочий-коммунист, осужденный нацистами, и немецкий учитель, чье имя я забыла. Их потащили к мосту силой. Бешенство эсэсовцев сразу вылилось на еврея. Нас поместили в поезд и отвезли в Люблин, где передали гестапо.
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Ж#ди не визнають Голодомор - чому наш президент повинен туди їхати? Бо він теж ж#д?
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Про "ужаси" сеньйора Холокоста має знати кожен . А про "ужаси" Голодомору ?
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