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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:пикет (616) протест (4616) Путин (25400) Россия (74820)

 "Вы знаете проститутку, 20 лет проработавшую в одном борделе?", - акции протеста против бессрочного пребывания Путина при власти прошли в РФ. ФОТОрепортаж

Российские силовики задержали пять человек во время акции протеста против действий президента России Владимира Путина по изменению к конституции в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МБХ медиа.

Отмечается, что сначала задержали двух активистов, проводившие одиночные пикеты. Евгений Козлов стоял с плакатом с фото Путина и надписью "Кащей бессменный". Мария Малышева держала плакат "Новое кино: шариковы и маньки-облигации переписывают конституцию, чтобы Путин был у власти до гроба". Всего в акции приняли участие около 30 человек.

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Вскоре был задержан третий активист Дмитрий Гусев. Полицейские инкриминировали ему курение в неположенном месте. Еще через некоторое время были задержаны Влад Баранов и Александр Тонконогов. Тонконогов был с плакатом "Вы знаете проститутку, 20 лет проработавшую в одном борделе?". Полицейские объяснили задержание тем, что им якобы поступило сообщение, что на Невском проспекте будут проходить несогласованные мероприятия, и активистов задерживают для дачи объяснений.

Вечером в воскресенье задержанных отпустили из отдела полиции, составив протоколы на всех, кроме Козлова.

Вы знаете проститутку, 20 лет проработавшую в одном борделе?, - акции протеста против бессрочного пребывания Путина при власти прошли в РФ 01
Вы знаете проститутку, 20 лет проработавшую в одном борделе?, - акции протеста против бессрочного пребывания Путина при власти прошли в РФ 02
Вы знаете проститутку, 20 лет проработавшую в одном борделе?, - акции протеста против бессрочного пребывания Путина при власти прошли в РФ 03
Вы знаете проститутку, 20 лет проработавшую в одном борделе?, - акции протеста против бессрочного пребывания Путина при власти прошли в РФ 04

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Вы знаете проститутку, 20 лет проработавшую в одном борделе?, - акции протеста против бессрочного пребывания Путина при власти прошли в РФ 05
Вы знаете проститутку, 20 лет проработавшую в одном борделе?, - акции протеста против бессрочного пребывания Путина при власти прошли в РФ 06
Вы знаете проститутку, 20 лет проработавшую в одном борделе?, - акции протеста против бессрочного пребывания Путина при власти прошли в РФ 07
Вы знаете проститутку, 20 лет проработавшую в одном борделе?, - акции протеста против бессрочного пребывания Путина при власти прошли в РФ 08

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Напомним, 15 января Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию озвучил предложения по изменению Конституции. В частности, он предложил запретить высшим чиновникам, парламентариям и судьям иметь любое иностранное гражданство или вид на жительство. Это ограничение предлагается распространить и на кандидатов в президенты РФ. Также Путин выдвинул инициативу ввести требование в виде проживания в России не менее 25 лет для выдвижения в президенты. Слово "подряд" в отношении ограничений на избрание более двух сроков, он готов исключить из основного закона.

Источник: https://censor.net.ua/p3171959
 
   
 Топ комментарии
 
Есть. Мы уже шампанское открыли.
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Олексій Миколайович b9eb4df5 уже отпели сатаниста и забыли, ждем и надеемся еще пополнений с Мордора
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Специально к этому случаю достал бутылку своей домашней абрикосовки "Злой Бандеровец", которая настаивалась на обожженных дубовых щепках с 2014 года.Под Сальце, подкопченное, с ржаным хлебушком - ай, хороша! "Вы знаете проститутку, 20 лет проработавшую в одном борделе?", - акции протеста против бессрочного пребывания Путина при власти прошли в РФ - Цензор.НЕТ 2194
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Олексій Миколайович b9eb4df5 уже отпели сатаниста и забыли, ждем и надеемся еще пополнений с Мордора
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аа сатаніст... ато не розумів яке слово у мене на язиці крутиться
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ага...Бог таки есть на свете...надеюсь этого чёрта из мп ждёт казан в аду...
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Как то с понедельника прошлого 20 января что. взялась меня блокировать администрация почти наповал. И не успел я порадовать Форум сумной новиной от 21 января. Перекрыли зараза чернило в чернильнице. А тут вот Чаплин подгадал и напомнил прошедший вторник 21 января. Напоминаю старенькую поговорку ушедших лет. *...камень на камень, кирпич на кирпич---вот и подох наш Владимир Ильич....*. Комуняка видно был чарлик чаплин в душе матёрый----ушёл к однопартийцу по вере. Хай спыть.
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Знаем. Лукашенко "Вы знаете проститутку, 20 лет проработавшую в одном борделе?", - акции протеста против бессрочного пребывания Путина при власти прошли в РФ - Цензор.НЕТ 1705 Она 26 год уже лямку тянет "Вы знаете проститутку, 20 лет проработавшую в одном борделе?", - акции протеста против бессрочного пребывания Путина при власти прошли в РФ - Цензор.НЕТ 9118
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Да что там Лукашенко..Население России на 2019 год составляет 146 793 744 человека. Статистика населения России РФ А СОСУТ у него почти все ватники. Так что не проститутка ,а МАТЬ кормилица ВСЕЯ РУСИ.
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Кацапы, он и будет у власти до гроба. Либо своего, либо вашего.
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Бл...30 человек! На 140 лямов населения...с кем клован хочет договортся?
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С 6 793 744 человек ,а остальные на боярышник подсели глядя новости по РОС ТВ
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Вата. Они вообще не в курсе против чего протестуют
***** как раз ОТМЕНЯЕТ возможность президентства более 2-х сроков.
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Та мені пофіг на їхніх бл..й, в нас своїх дофіга.
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зебилы, шефа Зеленского обижают. Начинайте вонять, что это Петя заплатил за митинг в мацкве.
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Свет мой , зеркальце скажи : Я ль на свете всех сильнее, всех богаче и смелее ?

Нет , - ответило стекло , ты по прежнему ху и ло .
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каци навіть не маскуються..а у нас наче б то є вибір..наступна сходинка демократії..але лише показово-ілюзорна..
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***** вовбще-то ваш сутенер, дорогие кацапы)
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не интересно Цензор...
вот если бы этим питерцам менты настучали по головам палками я бы лично поставил лайк....
а так....
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наскока я понимаю ситуйовину в московии - она выглядит так:
пуйло карлик плешивый педофил решил навечно остаться во власти следующим образом:
изменения в конституцию
президент сменяется , но пох
согласно изменениям в конституц все бабло переходит к единоросам. а карлик педофил плешивый становится лидером правящей партии единоросов, у которых в подчинении тупо весь бюджет.
рискованно, весьма рискованно, но хрен знает, пока ниче другого не придумали
то есть плешивый сцар карлик будет править путем выделения денег по своему усмотрению и после собеседования на армию, кгб полицию и пр хрень
решили сделать вот так
план может и будет корректироваться
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та ладно вам... проституткой может и нет...
но мамкой до скону можно... тоже мне...причину нашли)))

"Вы знаете проститутку, 20 лет проработавшую в одном борделе?", - акции протеста против бессрочного пребывания Путина при власти прошли в РФ - Цензор.НЕТ 6607
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А НА КОЗЛОВА НЕ НАПИСАЛИ ЧТОБЫ НЕ БЫЛО РЕЗОНАНСА В СМИ - НА КОЗЛОВА ИЗ ЗА КОЗЛА !)
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- Господин мэр, почему у вас проститутки стоят вдоль главной улицы города?
- С чего Вы взяли что это проститутки? Ну стоят и стоят... Я же не могу знать всех проститутток лично.
- Не можете?
- Могу и знаю, но... (с)
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в отношении ограничений на избрание более двух сроков, он готов исключить из основного закона....таке мале и серливе,как можно 20 лет жить за изгородью возле центрального кладбища в Мацкве? Наверное только приёмному сыну Кадырову разрешает ставить горчичники или банки во время простуды "Вы знаете проститутку, 20 лет проработавшую в одном борделе?", - акции протеста против бессрочного пребывания Путина при власти прошли в РФ - Цензор.НЕТ 225 Источник: https://censor.net.ua/p3171959,
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кстати, я категорически несогласен с теми, кто употребляет слово "проститутка" в презрительном контексте
у большинства проституток на самом деле порядочности и чести больше, чем у большинства наших политиков
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Если разогнать бордель - не нужна проститутка!
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