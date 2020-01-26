 "Вы знаете проститутку, 20 лет проработавшую в одном борделе?", - акции протеста против бессрочного пребывания Путина при власти прошли в РФ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МБХ медиа.
Отмечается, что сначала задержали двух активистов, проводившие одиночные пикеты. Евгений Козлов стоял с плакатом с фото Путина и надписью "Кащей бессменный". Мария Малышева держала плакат "Новое кино: шариковы и маньки-облигации переписывают конституцию, чтобы Путин был у власти до гроба". Всего в акции приняли участие около 30 человек.
Вскоре был задержан третий активист Дмитрий Гусев. Полицейские инкриминировали ему курение в неположенном месте. Еще через некоторое время были задержаны Влад Баранов и Александр Тонконогов. Тонконогов был с плакатом "Вы знаете проститутку, 20 лет проработавшую в одном борделе?". Полицейские объяснили задержание тем, что им якобы поступило сообщение, что на Невском проспекте будут проходить несогласованные мероприятия, и активистов задерживают для дачи объяснений.
Вечером в воскресенье задержанных отпустили из отдела полиции, составив протоколы на всех, кроме Козлова.
Напомним, 15 января Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию озвучил предложения по изменению Конституции. В частности, он предложил запретить высшим чиновникам, парламентариям и судьям иметь любое иностранное гражданство или вид на жительство. Это ограничение предлагается распространить и на кандидатов в президенты РФ. Также Путин выдвинул инициативу ввести требование в виде проживания в России не менее 25 лет для выдвижения в президенты. Слово "подряд" в отношении ограничений на избрание более двух сроков, он готов исключить из основного закона.
***** как раз ОТМЕНЯЕТ возможность президентства более 2-х сроков.
Нет , - ответило стекло , ты по прежнему ху и ло .
вот если бы этим питерцам менты настучали по головам палками я бы лично поставил лайк....
а так....
пуйло карлик плешивый педофил решил навечно остаться во власти следующим образом:
изменения в конституцию
президент сменяется , но пох
согласно изменениям в конституц все бабло переходит к единоросам. а карлик педофил плешивый становится лидером правящей партии единоросов, у которых в подчинении тупо весь бюджет.
рискованно, весьма рискованно, но хрен знает, пока ниче другого не придумали
то есть плешивый сцар карлик будет править путем выделения денег по своему усмотрению и после собеседования на армию, кгб полицию и пр хрень
решили сделать вот так
план может и будет корректироваться
но мамкой до скону можно... тоже мне...причину нашли)))
- С чего Вы взяли что это проститутки? Ну стоят и стоят... Я же не могу знать всех проститутток лично.
- Не можете?
- Могу и знаю, но... (с)
у большинства проституток на самом деле порядочности и чести больше, чем у большинства наших политиков