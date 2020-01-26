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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:акция (2004) Киев (18478) марш (550) Жизневский (31) Богачук Олег (970)

 В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве состоялось памятное шествие в честь дня рождения Героя Украины беларуса Михаила Жизневского, который погиб во время Революции Достоинства в январе 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Шествие началось на Михайловской площади, затем участники прошли через Софиевскую и Театральную площадь, по улице Хмельницкого, Крещатику и улице Грушевского. 

В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 01
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 02
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 03
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 04
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 05
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 06
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 07
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 08
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 09
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 10
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 11
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 12
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 13
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 14
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 15
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 16
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 17
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 18
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 19
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 20

Мероприятие по чествованию памяти героя завершилось возле народного мемориала Жизневскому у стадиона "Динамо".

В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 21
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 22

Организаторами шествия выступили: Движение Салидарнасьци "Разам", Добровольческое Движение ОУН, ПРАВЫЙ СЕКТОР / Киев, Самооборона Майдана - 3 сотня, ГО УНСО и другие.

В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 23
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 24
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 25

Гражданин Беларуси Михаил Жизневский погиб 22 января 2014 года во время Революции Достоинства. Посмертно ему присвоено звание Герой Украины. Сегодня Михаилу исполнилось бы 32 года.

В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 26
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 27
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 28
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 29
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 30
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 31
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 32
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 33
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 34
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 35
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 36
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 37
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 38
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 39
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 40
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 41
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 42
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 43
В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 44

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3171946
 
   
 Топ комментарии
 
Правильные флаги Беларуси.
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СЛАВА ГЕРОЮ! СЛАВА УКРАЇНІ! Живе Беларусь без бацька та *уйла!
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Уверен, что из этих Людей ни один за оманского ишака не голосовал. В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского - Цензор.НЕТ 5434
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СЛАВА ГЕРОЮ! СЛАВА УКРАЇНІ! Живе Беларусь без бацька та *уйла!
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вот представил: как Ирина Фарион где-то сейчас на ужин доедает "запеченного русскоговорящего маЛчика в трусиках", и сразу стало спокойно за наших националистов..
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Молодці! Герої залишаються живими, доки живе память про них
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Уверен, что из этих Людей ни один за оманского ишака не голосовал.
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у барыги через год президенства рейтинг был 10%
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Вы, батенька, оптимист насчёт Зели. В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского - Цензор.НЕТ 6214
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через рік після чого? після 2024 року?
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действительно никто из них за шоколадного ишака не голосовал
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Писали что этот осел в мультике все время говорит "Дякую".
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Видел - мимо меня прошли. Человек 200 - добрая половина в то время алгебру зубрила в 9 классе. Жизневский - герой - нет вопросов, вечная память. Как всегда, малолетками манипулирует жадная до денег или власти *******, а они и рады - старшие рассказали, кто герой, не надо голову сушить. Вечная проблема страны, в которой люди хотят мифического "добробуту", но готовы сра***ть на головы друг другу для этого. Наследие совка, двумя словами.
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Слава Герою!
Смерть путинським гівнюкам!
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...ходють всякие украинцы по Киеву...
-- а Власть в Стране взять некому -- окромя жлобов, жидов и коммунистов...
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ГБР открыло дело о признании Майдана «государственным переворотом» - ...
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Дзякуй,Украiна,што памятаеце.Няхай здохне той,хто нас не кахае. !!!
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Пусть сдохнут убийцы Жизневского и Нигояна. В них стреляли в спину с расстояния 3 метра. Пусть сдохнут убийцы и их родня до седьмого колена - шкуры продажные за бабки продавшие Украину.
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Интерестный факт-"Родина-Мать" шо в Киеве,шо в Волгограде со щитом и мечем смотрят на восток.Так хто победил?Война продолжается.
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Так война как началась лет 300 назад, так и продолжается. И закончится может только с концом московии.
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Непогано було б в заголовку одразу писати: націоналісти-свободівці;націоналісти-нацкорпусяни;націоналісти-оунівці,і т.д.
Цікаві ці терміни, "активіст","націоналіст", "доброволець","волонтер", "журналіст" ....
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" Организаторами шествия выступили: Движение Салидарнасьци "Разам", Добровольческое Движение ОУН, ПРАВЫЙ СЕКТОР / Киев, Самооборона Майдана - 3 сотня, ГО УНСО и другие" Тогда -внимание, вопрос: почему заголовок "Нациналисты провели марш..." ? Нет, если бы такой заголовок был в РашТВ - вопроса бы не было ... но почему в Цензоре ?
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а ты считаешь редакторов Цензора высокими профессионалами в журналистике? В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского - Цензор.НЕТ 7739 В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского - Цензор.НЕТ 7739 В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского - Цензор.НЕТ 7739
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Какой баран выдумывает заголовки? Нет,"националисты"- это не ругательство и сомнительный душок родом из кремля ,но слово ПАТРИОТЫ было бы уместней!
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Я не в коем случае не хочу оговорить имя Жизневского , стоял рядом . Но глядя на рожи так званных националистов . душа рвется .Где вы были когда убили Сашка Билого , где вы были когда свыня гоняла вагонами контрабас .Уроды !
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Не час сьогодні з"ясовувати, хто наразі справжній Націоналіст і Патріот. Будемо чубитись - Україна втратить Незалежність. В єднанні - сила Нації! Слава Героям!
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Если человек кекс, это не значит что его надо убивать.
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Я не говорил, что кого-то надо было убивать . Просто парень так резво стартанул, что это было просто неизбежно. Лень искать, но я тут за неделю до его убийства на форуме писал, что скоро его накроют медным тазом. И таки да...
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Смотрите, Сашко Билый кекс, полиция убийцы. В итоге плохой Сашко Билый.
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В центре Киева националисты!!! ?провели марш памяти Героя Украины Михаила Жизневского.
Вот, ска, мне интересно!, с нафуя привлекать внимание совкового элехтората на слове "националисты"? Пришли люди , которым не по йух события 2014 года, погиб наш земляк за лучшее будущее Украины , светлая ему память! Я считаю националистом человека, которому чужое не нужно, но и своего он не отдаст! Но писать в заголовке : в центре Киеве националисты! провели ... Нафуя? Добрые люди центре Киеве провели марш памяти Героя Украины Михаила Жизневского. Вот как надо с заголовками работать. Ау!, Цензор!
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Потому что в Украине националист не ругательно слово.
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Кэп salomon v :
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Нех мне пра нацыяналізм казаць, прачытай яшчэ раз мій тэкст від займенника "я" ... далі па тэксце...
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Товарищи - по центру нашего города прошли в первую очередь такие же как мы граждане Украины, патриоты, Украинцы. А заголовки в стиле "в центре Киева националисты провели марш/прошли маршем" - это воняет кацапщиной, шариевщиной и портновщиной. В таких вещах нужно быть внимательным.
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Хто такі націоналісти,бутусов?Ті що на службі у медведчука чи патріоти України?Яущо патріоти,то чому націоналісти?
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