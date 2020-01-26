 В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Шествие началось на Михайловской площади, затем участники прошли через Софиевскую и Театральную площадь, по улице Хмельницкого, Крещатику и улице Грушевского.









































Мероприятие по чествованию памяти героя завершилось возле народного мемориала Жизневскому у стадиона "Динамо".





Организаторами шествия выступили: Движение Салидарнасьци "Разам", Добровольческое Движение ОУН, ПРАВЫЙ СЕКТОР / Киев, Самооборона Майдана - 3 сотня, ГО УНСО и другие.







Гражданин Беларуси Михаил Жизневский погиб 22 января 2014 года во время Революции Достоинства. Посмертно ему присвоено звание Герой Украины. Сегодня Михаилу исполнилось бы 32 года.







































Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ