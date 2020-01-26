 В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Шествие началось на Михайловской площади, затем участники прошли через Софиевскую и Театральную площадь, по улице Хмельницкого, Крещатику и улице Грушевского.
Мероприятие по чествованию памяти героя завершилось возле народного мемориала Жизневскому у стадиона "Динамо".
Организаторами шествия выступили: Движение Салидарнасьци "Разам", Добровольческое Движение ОУН, ПРАВЫЙ СЕКТОР / Киев, Самооборона Майдана - 3 сотня, ГО УНСО и другие.
Гражданин Беларуси Михаил Жизневский погиб 22 января 2014 года во время Революции Достоинства. Посмертно ему присвоено звание Герой Украины. Сегодня Михаилу исполнилось бы 32 года.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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10 окт. 2014 г.
https://twitter.com/herooftheday10/status/1220358407250751488
Смерть путинським гівнюкам!
-- а Власть в Стране взять некому -- окромя жлобов, жидов и коммунистов...
Цікаві ці терміни, "активіст","націоналіст", "доброволець","волонтер", "журналіст" ....
Вот, ска, мне интересно!, с нафуя привлекать внимание совкового элехтората на слове "националисты"? Пришли люди , которым не по йух события 2014 года, погиб наш земляк за лучшее будущее Украины , светлая ему память! Я считаю националистом человека, которому чужое не нужно, но и своего он не отдаст! Но писать в заголовке : в центре Киеве националисты! провели ... Нафуя? Добрые люди центре Киеве провели марш памяти Героя Украины Михаила Жизневского. Вот как надо с заголовками работать. Ау!, Цензор!
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Нех мне пра нацыяналізм казаць, прачытай яшчэ раз мій тэкст від займенника "я" ... далі па тэксце...