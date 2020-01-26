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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:акция (2004) Киев (18478) марш (550) Жизневский (31) Богачук Олег (970)

 В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве состоялось памятное шествие в честь дня рождения Героя Украины беларуса Михаила Жизневского, который погиб во время Революции Достоинства в январе 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Шествие началось на Михайловской площади, затем участники прошли через Софиевскую и Театральную площадь, по улице Хмельницкого, Крещатику и улице Грушевского. 

В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 01
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 02
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 03
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 04
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 05
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 06
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 07
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 08
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 09
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 10
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 11
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 12
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 13
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 14
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 15
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 16
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 17
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 18
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 19
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 20

Мероприятие по чествованию памяти героя завершилось возле народного мемориала Жизневскому у стадиона "Динамо".

В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 21
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 22

Организаторами шествия выступили: Движение Салидарнасьци "Разам", Добровольческое Движение ОУН, ПРАВЫЙ СЕКТОР / Киев, Самооборона Майдана - 3 сотня, ГО УНСО и другие.

В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 23
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 24
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 25

Гражданин Беларуси Михаил Жизневский погиб 22 января 2014 года во время Революции Достоинства. Посмертно ему присвоено звание Герой Украины. Сегодня Михаилу исполнилось бы 32 года.

В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 26
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 27
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 28
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 29
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 30
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 31
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 32
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 33
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 34
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 35
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 36
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 37
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 38
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 39
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 40
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 41
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 42
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 43
В центре Киева националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского 44

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3171946
 
 
 Топ комментарии
 
Правильные флаги Беларуси.
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СЛАВА ГЕРОЮ! СЛАВА УКРАЇНІ! Живе Беларусь без бацька та *уйла!
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Молодці! Герої залишаються живими, доки живе память про них
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Националисты, активисты, волонтеры. Молодые люди спортивной внешности, иномарка, джип, ДТП. Олигархи, коррупция, офшоры. Смартфон, бот, хайп, прикол. Современной отечественной "журналистике" вполне достаточно этого нехитрого набора слов, чтобы объяснять сразу все происходящие в стране сложные процессы в политике, экономике, обществе. Объяснять пиплу. Пипл хавает.
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то вы за закон "пра дезинхвармацию"...? от "СН"...
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Впевнеий, цього разу ніяка ряба шапка, чи, там єрмак з бахданом накивати п'ятами не встигнуть.
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дуже жаль що його "забрали"...цей мужній хлопець міг би стати хорошим воїном та лідером...та щури яника його вбили...а ще один-їх випустив на волю...
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Шо ні рожа, то сірожа. Скажи, касабе, ти мудак, чи родом так? Тільки відверто.
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А чому в ********** кацапів не називають "русскими националистами", аниш родину любят, запутинапарвут, за русьусрутся ? Ці люди на памятному заході націоналісти, патріоти - тоді інші українофоби, може досить Цензору використовувати кліше кремльовских прапагондонів. Складається враження що журналісти Цензора українофоби, якщо ні то націоналісти. "Пасредине" в таких речах не буває, хто не за Україну, той проти неї, українофоб, а можливо зрадник. В рос.мові є два слова "изменник, предатель", у нашій тільки зрадник
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На Цензорі сидять «кремлівські пропагандони». Колись ви це зрозумієте. Вас вивчають через Цензор.
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