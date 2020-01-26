 В Киеве мужчина догнал ограбившего девушку преступника и дрался с ним до приезда полиции. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Киева.
"В дежурную часть столичной полиции позвонила киевлянка с сообщением о том, что на улице Соломенской ее ограбил незнакомец. На место происшествия немедленно была направлена группа быстрого реагирования, которая находилась недалеко от места совершения преступления и следственно-оперативная группа территориального подразделения", - говорится в сообщении.
Приехавшие на вызов, обнаружили двух мужчин, между которыми происходила драка. Также полицейские пообщались с потерпевшей, которая пояснила, что на выходе из троллейбуса она почувствовала, как кто-то залез в ее рюкзак. Когда она оглянулась, то увидела мужчину, который бежал с ее деньгами в руках. Девушка начала звать на помощь, на что отреагировал неравнодушный прохожий и бросился догонять обидчика.
Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался житель столицы, 1978 года рождения. Выяснилось, что фигурант неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за совершение краж на территории столицы.
Следователь Соломенского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.
карман дело тонкое
если бабки были и еще без кошелька - то и статью не пришьют (бабки не подписаны)) )
если кошелек был - то по любому скинул а значит и статью не пришить (кино про отпечатки - это миф)
свидетели - а шо свидетили?? телка кричит - отдай гроши!! грабят!!!
а он скажет - я подумал шо всех грабят и начал убегать
если не нарик - то легко спрыгнет
а если нарк - опера подвалом быстро на протоколах подписи вымутят
Безразличие порождает брзнаказанность
але він їм здавався нецікавим, що з нього візьмеш...
до речі, про святошинське майже теж саме..інші поки не читав..немає у нас поліції у цивілізованому розумінні цього слова..
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC'%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5+%D0%A3%D0%9F+%D0%93%D0%A3+%D0%9D%D0%9F+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+%D0%B2+%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96,+%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97+%E2%84%961/@50.420026,30.4526613,17z/data=!4m10!1m2!2m1!1z0KHQntCb0J7QnNCV0J3QodCa0J7QlSDRgNC-0LLQtA!3m6!1s0x40d4ceb468dbfd77:0xe6e6c40534f2bce5!8m2!3d50.420026!4d30.45485!9m1!1b1!5m1!1e1?hl=ru
ну не могёт быть такого в отреформированном ведомстве
Каждый день хожу с большой сумкой и то не все помещается 😆
І краще не питайте, що я ношу у великій торбині ))))
Значит, надо менять на законы с приоритетным правом самозащиты
Заходит толпа под видом контролеров в форме, которую любой может купить в спецмагазине за 100 грн.
Без бейджиков, вместо удостоверения демонстрируют смартфон с какими то иероглифами.
Хватают банковскую карту, типа для проверки и убегают.
Не далее, как пару дней назад удалось поймать таких и вырвать карту в 28 маршруте трамвая, но они отбились и сбежали.
Все таки 4 рыла.
а то ведь урки как ни ножом, так уже травматами обороняются...