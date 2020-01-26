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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:ограбление (1246) Нацполиция (10792)

 В Киеве мужчина догнал ограбившего девушку преступника и дрался с ним до приезда полиции. ФОТО

В Киеве мужчина помог полицейским задержать грабителя, который вытянул деньги из рюкзака девушки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть столичной полиции позвонила киевлянка с сообщением о том, что на улице Соломенской ее ограбил незнакомец. На место происшествия немедленно была направлена ​​группа быстрого реагирования, которая находилась недалеко от места совершения преступления и следственно-оперативная группа территориального подразделения", - говорится в сообщении.

Приехавшие на вызов, обнаружили двух мужчин, между которыми происходила драка. Также полицейские пообщались с потерпевшей, которая пояснила, что на выходе из троллейбуса она почувствовала, как кто-то залез в ее рюкзак. Когда она оглянулась, то увидела мужчину, который бежал с ее деньгами в руках. Девушка начала звать на помощь, на что отреагировал неравнодушный прохожий и бросился догонять обидчика.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое парней с отверткой и ломом пытались ограбить мобильный терминал на столичной Лукьяновке, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался житель столицы, 1978 года рождения. Выяснилось, что фигурант неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за совершение краж на территории столицы.

В Киеве мужчина догнал ограбившего девушку преступника и дрался с ним до приезда полиции 01

Следователь Соломенского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/p3171918
 
   
 Топ комментарии
 
Знак ГТО на груди у него. Больше не знают о нем ничего.
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Странно, что не оказались виноватыми девушка и пришедший на помощь мужчина.
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Зачем им вторую жопу всегда замазывают???
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Знак ГТО на груди у него. Больше не знают о нем ничего.
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Хотів скоїти крадіжку, а вийшло пограбування.
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дык тайно завладел же, так что кража. если бы он к примеру сумку выхватил - это наверное грабеж.
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даже кражу не пришьют)))
карман дело тонкое
если бабки были и еще без кошелька - то и статью не пришьют (бабки не подписаны)) )
если кошелек был - то по любому скинул а значит и статью не пришить (кино про отпечатки - это миф)
свидетели - а шо свидетили?? телка кричит - отдай гроши!! грабят!!!
а он скажет - я подумал шо всех грабят и начал убегать
если не нарик - то легко спрыгнет
а если нарк - опера подвалом быстро на протоколах подписи вымутят
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почему отпечатки - миф? вполне даже, будут отпечатки хозяйки и этого подозреваемого. для суда может вполне быть аргумент. то, что у нас не станут заморачиваться - это уже другое.
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Если нарк, то параллельно раскроют ещё много чего)
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Если нарик то наоборот еще быстрее отпустят. Мусорам нарики нужны на воле а не морочиться с ними в тюрьме. Во первых нарики каждые 2 недели или месяц заносят мзду в местную мусарню или участковому. Во вторых нарики ето мусорские стукачи и осведомители. В третьих нарики ето ступенька для повышения звания и хорошего закрытия отчета о раскрываемости в конце года. На каждого нарика есть график когда он должен *отсидеть* минималку, чтобы мусор записал себе раскрытие
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Судячи з постійних повідомлень про злочини, Соломянка починає конкурувати по рівню злочинності з Троєщиною.
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Увы, нет больше хороших и спокойных районов в Киеве. Как и в Украине.
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Странно, что не оказались виноватыми девушка и пришедший на помощь мужчина.
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По последним тенденциям, именно это и следует ожидать...
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Да, скоро за уличный грабёж будут сажать написавших об этом журналистов.
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Это потому что у них еще походку не проверяли. Так что все может быть.
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И задержавшего еще не обвинили в нанесении телесных повреждений?))) Мда... Недоработка...))))
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вор не работал в коломойшей и в СН не состоял... В Киеве мужчина догнал ограбившего девушку преступника и дрался с ним до приезда полиции - Цензор.НЕТ 8812
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Такой себе подвиг... За чьи-то 200 гривен лезть на возможное "перо"...
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у того воришки никакого "перо" не было, так что он герой, а ты ссыкло
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Может быть и больше. Плюс карточки, документы.
Безразличие порождает брзнаказанность
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"фигурант неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей..."

але він їм здавався нецікавим, що з нього візьмеш...
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Поэтому и нужна легализация ношения оружия.
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БРЕШУТ ЛЮДИ
ну не могёт быть такого в отреформированном ведомстве
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Можно нн читать, такое везде... или еще хуже
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Всё в порядке, расходимся. Правоохранители со своим "полем зрения" его хорошо знают.
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Рюкзаки ідеальна штука для крадіжок. Невже не ясно?
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тому заходячи до тролейбуса, рюкзак треба надягати спереду..
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Заходячи в громадський транспорт, рюкзаки, портфелі та сумки потрібно тримати попереду та якомога нижче. По-перше, так вони не будуть заважати іншим пасажирам, по-друге, це дуже ускладнить можливість крадіжки.
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именно. Только, почему-то, количество рюкзачных идиотов, авакова, им, всем, в печень,обоих полов,зашкаливает. Нацепить рюкзак на спину, и залезть, с ним, в общественный транспорт, не снимая, это в порядке вещей.
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І для підкидання сірникових коробок з "травою". Такий епізод стався на Лук'янівці. На Цензорі хтось давав лінк.
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за правилами, наплічник треба у транспорті тримати у руках, а не на спині
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Наплічник данина моді. Що в ньому носити? Мати типа такої сумочки достатньо і вона у неї на виду.

В Киеве мужчина догнал ограбившего девушку преступника и дрался с ним до приезда полиции - Цензор.НЕТ 751
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Вот как раз в таком кармашке помещаются только телефон и деньги с паспортом. И то, если без кошелька. Есть у меня такие б.дюльки. Мучение.
Каждый день хожу с большой сумкой и то не все помещается 😆
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😋 ні, гаманець маленький. Та все одно в такі маленькі сумочки не влазить.
І краще не питайте, що я ношу у великій торбині ))))
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це не тільки данина моді, а дуже зручна річ, я наприклад на роботу в ньому обід ношу, а коли повертаюся додому часто заходжу у крамницю скупитися..дуже зручно і легко нести на собі..при цьому руки вільні. Коли сідаю у транспорт, наплічник знімаю і беру у руку
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Молодец мужчина! А то иногда кажется , что мужчины вымерли((
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В чем мужчина молодец? Откройте уголовный кодекс Украины и почитайте что мужчина сам нарушил закон, По украинскому законодательству он просто должен был вызвать полицию и наблюдать.
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Что и останавливать,ухватить за одежду,руку не имел права ??
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Нет не имел права. Незаконное лишение свободы человека. Даже охрана магазина не имеет права тебя задерживать если ты воруешь.
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Капец, не удивительно, что у нас уголовщина процветает((( добропорядочные граждане не могут себя защитить.
Значит, надо менять на законы с приоритетным правом самозащиты
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сказки. обыскивать - не имеет, а придержать может.
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Когда-то много лет назад в одном из донбасских городков я зимней ночью поймал мужика, который избил хотел изнасиловать женщину. Женщина убежала. Я попросил людей вызвать милицию. Вызвали. Я ее прождал не менее часа. Плюнул и отпустил.
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теперь по правилам "дамского этикету", благодарная девушка должна отдаться своему спасителю..
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Ну, сейчас грабят прямо в транспорте.
Заходит толпа под видом контролеров в форме, которую любой может купить в спецмагазине за 100 грн.
Без бейджиков, вместо удостоверения демонстрируют смартфон с какими то иероглифами.
Хватают банковскую карту, типа для проверки и убегают.
Не далее, как пару дней назад удалось поймать таких и вырвать карту в 28 маршруте трамвая, но они отбились и сбежали.
Все таки 4 рыла.
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Як би небайдужому перехожому,який і затримав злоія,все це боком не вийшло. Бо в нас судова реформа,і вона таки діє! (штепа,допа,гепа,********** і т.д, і т.п)...
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главное, что спаситель не пострадал...
а то ведь урки как ни ножом, так уже травматами обороняются...
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Вот дебил. Мог получить нож в живот а теперь еще получит срок за нападение на *преступника*, потому что без решения суда никто не может называть человека преступником. А во вторых в Украине запрещено обороняться и тем более нападать на так называемого преступника. Как говорил Аваков только полиция имеет право на насилие.
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Здаётся мне, что это казачок ментов, прокуроров, судей. Е.банутая страна, на всю голову.
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Народ у нас такой наивный. Отпустят етого грабителя даже не сомневайтесь. Даже адвокат особо напрягаться не будет. Потому что Украина живет по законам написанным самими бандитами. Подумайте сами почему у нас преступники гуляют на воле. А последнее время вообще полный п***ц, даже массовых убийц отпускают. Вдумайтесь только, еще 10 лет назад у нас были переполнены тюрьмы, в камерах сидело по 15-20 человек. А сейчас закрывают тюрьмы из за того что они пустые. Или вы думаете что преступники куда то испарились? Они все на воле а многие у власти.
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