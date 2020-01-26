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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Винница (481) выставка (361) художник (105)

 "Дыхание войны": В Виннице открылась выставка картин, написанных на линии фронта. ФОТОрепортаж

24 января в холле Винницкого городского совета состоялось открытие выставки "Дыхание войны". Работы, которые представили на ней, писали в сентябре прошлого года в Станице Луганской украинские и литовские художники. Организовывали выставку Музей украинской марки им. Якова Балабана, Посольство Литвы в Украине и Винницкий городской совет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте горсовета.

Авторами картин стали Федор Александрович, Сергей Захаров, Валерия Москвитина, Вигантас Веяс, Саулюс Паукштис и Грета Бернотайте. Они писали свои работы у границы с оккупированной территорией. Выставка ранее уже экспонировалась в Посольстве Литвы и в галерее Тадзио. В Виннице - это третья презентация картин. После Винницы планируется ряд выставок "Дыхание войны" в Украине и Литве.

"Эта выставка прежде всего должна напоминать нам о том, что на Востоке на шестом году наши украинские ребята, в том числе и виннитчане, защищают территориальную целостность и независимость нашего государства", - сказал на открытии выставки городской голова Сергей Моргунов.

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"Мне приятно быть в Виннице и открывать выставку. Она не такая большая, но абсолютно уникальна. В Станице Луганской состоялся первый художественный пленэр на линии разграничения, которая разделяет два абсолютно разных мира. Некоторые литовцы впервые увидели "дыхание войны". Литва всегда помогает Украине и друзьям. Война продолжается, Европа не должна закрывать на это глаза, и должна говорить об этом. Украинские художники имеют свой взгляд на войну и даже свои личные истории, как например Сергей Захаров", - рассказал посол Литвы в Украине Марюс Януконис, который также посетил открытие "Дыхания войны".

"Украина сейчас в стадии войны и борьбы за свою независимость. Литва уже добилась своей независимости. И люди из этих двух стран поехали в одно место, где война ощущается непосредственно. Это была интересная коллаборация", - добавил художник Сергей Захаров

"Самое главное, что может сделать художник - это показать мир, как он его видит на холсте", - прокомментировала открытие художница Валерия Москвитина.

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Дыхание войны: В Виннице открылась выставка картин, написанных на линии фронта 01
Дыхание войны: В Виннице открылась выставка картин, написанных на линии фронта 02
Дыхание войны: В Виннице открылась выставка картин, написанных на линии фронта 03
Дыхание войны: В Виннице открылась выставка картин, написанных на линии фронта 04
Дыхание войны: В Виннице открылась выставка картин, написанных на линии фронта 05
Дыхание войны: В Виннице открылась выставка картин, написанных на линии фронта 06
Дыхание войны: В Виннице открылась выставка картин, написанных на линии фронта 07
Дыхание войны: В Виннице открылась выставка картин, написанных на линии фронта 08

Источник: https://censor.net.ua/p3171912
 
 
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Да, чувствуется влияние Малевича....
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Та не...
Там чувствуется вливание грамм по 500 в одно рыло...
На фото алкаши (со стажем)глубокомысленно(с похмелья) смотрят в даль
и изображают страданье...
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Вадик-ты балбес!!!
зы-как бы не относился к теме войны Украины с Россией
Картины-реально -гафно....
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А ти експерт? І які критерії оцінки якості картин? Чи твоє світосприйняття обмежується виключно твоїми шорами, і все що за межами- гафно? Пффф.
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А враховуючи те, що у картинах кожен намагається знайти щось своє- то ти профі по вливанню 500 в одне рило, і зараз перебуваєш у тій фазі, що зветься похмілля. Я правий?
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Владислав,учитывая твои русские корни...
Скажу так-ты когда рожать
стонать от боли будешь
Ты кричать-мама!(вызывай ментов)-по русски будешь?
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Ооо, адепт шмарія)) ну тепер все ясно)

Отже про пів літра і твоє похмілля я влучив у саме яблучко)
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Владик, не мучай мозг!
Говори на родном языке!
зы-мне перед твоей мамой стыдно(за тебя)...
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На твайом радном язикє мнє нєудобна разгаварівать, он нємножка нєпалнаценний, чтолє.

По факту є що сказати? Чи з похмілля нічого на думку не приходить?
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литовская художница Беата Куркуль (фамилия славная)))

"Дыхание войны": В Виннице открылась выставка картин, написанных на линии фронта - Цензор.НЕТ 6849 "Дыхание войны": В Виннице открылась выставка картин, написанных на линии фронта - Цензор.НЕТ 8577"Дыхание войны": В Виннице открылась выставка картин, написанных на линии фронта - Цензор.НЕТ 5489

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у нее все - душевно и узнаваемо! и профессионально...
"Дыхание войны": В Виннице открылась выставка картин, написанных на линии фронта - Цензор.НЕТ 260 "Дыхание войны": В Виннице открылась выставка картин, написанных на линии фронта - Цензор.НЕТ 7387"Дыхание войны": В Виннице открылась выставка картин, написанных на линии фронта - Цензор.НЕТ 6665
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КРОВЬ ЛЮДЕЙ НА РУКАХ РОС.ЖУРНАШЛЮХ!! БЕЗ ИХНИЙ "РАБОТЫ" У ПУПКИНА НИЧЕГО БЫ НЕПОЛУЧИЛОСЬ!!====

Ежедневно появляющиеся распятые мальчики и плачущие коровы - так же быстро и канают в Лету. А это неправильно!

Давайте вспомним их всех поимённо.

Но я один не справлюсь - как минимум, что-то я мог и пропустить, поэтому прошу помощи у всех.

Интересует только конкретика, а не абстрактное «бендеровцы всех убили».

Итак, без расставления по рейтингу хит-парада - я потом придумаю схему, как их расставить, а также, если получится, расставить пруфлинки в каждом пункте…

* Распятый мальчик

* Мать упомянутого распятого мальчика, которую привязали к танку и таскали по несуществующей в г. Славянск площади

* Два раба и клаптик земли

* Обглоданные снегири, в отличие от синичек вполне патриотичной расцветки

* Каннибализм (за неимением, видимо, снегирей) в одесском Доме профсоюзов

* Консервы из европейских девственниц

* Задохнувшаяся беременная 56-летняя женщина в одесском Доме профсоюзов

* Изнасилованная пенсионерка-эпилептичка

* Применение монтажной пены при изнасилованиях

* 12-летний мальчик-разведчик, назначенный мишенью для ракет

* Женщина, закрывшая собой установку «Град» и спасшая кучи жизней.

* Наколотые апельсины (Да, это тоже тут, конечно!)

* Отравленные конфеты Roshen

* Порошенко, лично мочащийся в чаны с шоколадом, который идёт в Россию

* Знакомая соседки сестры троюродного коллеги, которая работает в морге, там куча трупов, а их заставляют с мобилок трупов рассылать смс, что у них все хорошо

* Подъём рек Лопань и Харьков, чтобы НАТОвские подлодки могли пройти к Донецку

* «форму и оружие можно купить в любом военторге»

* Победа Яроша на президентских выборах

* Визитка Яроша, не горящая ни в каком автомобиле и обнаруживаемая в максимальном количестве мест «преступлений хунты»

* В зоопарке в Межигорье после бегства Януковича распяли беркутов (птиц) за их название

* Киевскую консерваторию сожгли чеченские боевики Доки Умарова, нанятые Правым Сектором (чисто лохи - не могли сами сжечь, только деньги тратили!)

* Друг жены братасоседки от первого брака, который приехал с майдана и врачи обнаружили у него ломку, потому что он пил там чай

* Запрет Деда Мороза Нового года вообще в Украине

* Отмена 9 мая и назначение вместо него гей-парада

* Плачущая корова Ирины

* Зообордели в Киеве, как требование ЕС, и 58 видов геев

* Соженные антимайдановцы-самообороновцы, возвращавшиеся в Крым из Киева

* После того, как экипаж украинских танков загрузился, люки заваривают, чтобы они не сбежали

* «Неславянская форма черепа» у спецназовцев, летящих в вертолёте с Ляшко

* Приказ по всем украинским школам согреть солдат кровью российских младенцев

* 16-летняя девушка, которая бросилась под танк, с фото девушки, взятое из соцсети без её разрешения, и с её же разоблачением этого факта

* Выкармливание ополченцев грудью луганской (или донецкой?) героиней-маркитанкой

* Одессит выбросил бабушку с балкона под крики «Слава Украине».

* Шахты Донбасса, которые будут использовать для захоронения западных радиоактивных отходов

* Натовские негры воруют из захваченных сёл телевизоры и закрутки

* Зомбирование населения Украины с помощью водопроводной воды. Это сложно объяснить, потому дам ссылку

* Пьяные каратели батальона «Батькивщина» избили ветерана Великой Отечественной Войны и силой забрали боевые награды из его дома

* «Одесская мать», она же мать солдата, она же мать, изгнанная из Одессы, она же добравшаяся на собранные по 2 грн на Куликовом поле до Крыма, она же избитая бендеровцами жительница Харькова, она же Валентина Панеяд, она же Анна Кацнеленбоген - воровка на доверии etc.

* Изнасилованная девочка 12 лет, закопанная живьём, только непонятно - до или после

* Три сотни изнасилованных (слушайте, это уже фиксация какая-то!) женщин с пулевыми ранениями в голову в районе квартирования батальона «Днепр-1?

* Голый афроамериканец, говорящий по-грузински, который разделся, чтобы сбежать от Гиркина

* Женщины киллерши - «Белые колготки» - режущие по ночам на блокпостах. Отрезают член, конечно же.

* Преподаватель Одесского университета Музычко, которому одесситы должны отдавать вторые ключи от своих квартир, для размещения бандеровцев или оружейных складов

* Раненный за георгиевскую ленточку 12-летний (любят пацаны этот возраст!) мальчик, которого потом по фото опознали в Сирии.

* Сожжённые в Донецком аэропорту верующие, которые пришли на аэродром 28 мая, «чтобы не допустить кровопролития»

* Правый сектор высылает посылками (надо думать, Укрпоштой или DHL) родственникам взятых в плен ополченцев их отрезанные головы

* Специальные самолеты ВВС НАТО распыляют над всей Украиной ГМО. Просто ГМО, без конкретизации.

». Он отказался. Его били так, что патологоанатом показывал отпечатки армейских ботинок.

* Председателя гуманитарного фонда из Енакиева Аллу Белоусову избивали и хотели изнасиловать за то, что она помогала ополченцам (в этом пункте ОЧЕНЬ важно посмотреть её изображение)

* Вооружённые силы Украины под Илловайском воевали на восстановленной и радиоактивной технике из Чернобыльской зоны -

* Село под Марьинкой (Донецкая область), по словам местных жителей у них стоит отряд солдат НАТО, говорят только по английски. Поймали старенькую учительницу истории местной школы, пытали. На вопрос - «Да, а на каком языке допрос вели-то?», - знакомый злобно ответил: «Ну ты и зомбированная!».

* По одноклассникам гуляет: проезжали на машине какие-то, то ли туристы, то ли местные из Донецка. Услышали в кустах стоны (какой же слух иметь надо), остановились, лежит раненый украинский солдат, почти при смерти, они у него нашли телефон (вот в это верю, обшманать решили), нашли номер мамы, позвонили чтоб сказать про сына, а она им отвечает, что деньги за него она уже получила, пусть помирает! 500 лайков!

* Кисет, сделанный мастеровитыми нацгвардейцами из женской груди. Брат троюродного коллеги матери по подъезду сам видел!

* День рождения Гитлера Порошенко собирается сделать праздничным днем

* Сын Чикатило: Папа не убийца, а украинский националист

На сегодня в мире не существует толковых методик противодействия подобному потоку массированного бреда, используемому в качестве реального и убивающего оружия. В разных странах сходит с ума до 86% населения…
......ююююю.ю.ю
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Чувак(крайний с права) явно автор картины
типа-автопортрет....
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