 "Дыхание войны": В Виннице открылась выставка картин, написанных на линии фронта. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте горсовета.

Авторами картин стали Федор Александрович, Сергей Захаров, Валерия Москвитина, Вигантас Веяс, Саулюс Паукштис и Грета Бернотайте. Они писали свои работы у границы с оккупированной территорией. Выставка ранее уже экспонировалась в Посольстве Литвы и в галерее Тадзио. В Виннице - это третья презентация картин. После Винницы планируется ряд выставок "Дыхание войны" в Украине и Литве.

"Эта выставка прежде всего должна напоминать нам о том, что на Востоке на шестом году наши украинские ребята, в том числе и виннитчане, защищают территориальную целостность и независимость нашего государства", - сказал на открытии выставки городской голова Сергей Моргунов.

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"Мне приятно быть в Виннице и открывать выставку. Она не такая большая, но абсолютно уникальна. В Станице Луганской состоялся первый художественный пленэр на линии разграничения, которая разделяет два абсолютно разных мира. Некоторые литовцы впервые увидели "дыхание войны". Литва всегда помогает Украине и друзьям. Война продолжается, Европа не должна закрывать на это глаза, и должна говорить об этом. Украинские художники имеют свой взгляд на войну и даже свои личные истории, как например Сергей Захаров", - рассказал посол Литвы в Украине Марюс Януконис, который также посетил открытие "Дыхания войны".

"Украина сейчас в стадии войны и борьбы за свою независимость. Литва уже добилась своей независимости. И люди из этих двух стран поехали в одно место, где война ощущается непосредственно. Это была интересная коллаборация", - добавил художник Сергей Захаров

"Самое главное, что может сделать художник - это показать мир, как он его видит на холсте", - прокомментировала открытие художница Валерия Москвитина.

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