 В Зале памяти Минобороны почтили погибших в этот день 15 защитников Украины. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"В мероприятии приняли участие родные погибших героев, офицеры и работники структурных подразделений оборонного ведомства, курсанты военных вузов столицы, военнослужащие Киевского гарнизона", - говорится в сообщении.

Колокол Памяти по погибшим героям в воскресенье, 26 января, раздался пятнадцать раз.

Присутствующие почтили память защитников Украины минутой молчания и возложили цветы к Стеле памяти.

В этот день в 2015 году отдали жизни, защищая Украину от российского агрессора:

Сержант Белокуров Александр Сергеевич.

Солдат Белоус Анатолий Анатольевич.

Солдат Гага Вячеслав Олегович.

Старший солдат Гаицкий Александр Владимирович.

Солдат Криничко Леонид Иванович.

Старший прапорщик Мазур Виталий Витальевич.

Солдат Отришко Вячеслав Николаевич.

Прапорщик Рачок Михаил Петрович.

Солдат Синюк Денис Сергеевич.

Майор Степанюк Владимир Иванович.

Солдат Стратович Анатолий Гримович.

Солдат Таценко Александр Иванович.

Солдат Ткач Андрей Евгеньевич.

В этот день в 2017 году в результате вооруженной агрессии РФ погибли:

Солдат Ксенчук Андрей Сергеевич.

Солдат Непсов Сергей Александрович.

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Зал памяти защитников Украины создан в память военнослужащих, погибших за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, мировой мир и порядок. Ее специально расположили таким образом, чтобы и военнослужащие, работники Минобороны и Генерального штаба, и рядовые граждане могли зайти в Зал и почтить своих защитников.























Возле сооружения Зала памяти обустроены церемониальная площадка с Колоколом памяти и Стеллой, в которой вмонтированы осколки снарядов. Ежедневный поминальный ритуал осуществляется ударами колокола, в зависимости от количества погибших в этот день.





























Внутри Зала памяти, на специальных подиумах, размещены Книги памяти с именами погибших. Структура книг построена по принципу календаря: один разворот - один день, где упоминаются все погибшие в этот день за все годы.

