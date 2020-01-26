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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Борисполь (629) таможня (1571) iPhone (6)

 В забытом багаже в аэропорту "Борисполь" были обнаружены 113 телефонов iPhone и 71 комплект наушников на сумму 1,8 млн грн. ФОТОрепортаж

В забытом багаже в аэропорту "Борисполь" таможенники обнаружили 113 телефонов Apple iPhone и 71 комплект наушников Apple Air Pods Pro на сумму 1,8 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни Гостаможслужбы.

Согласно информации таможенников, в пункте пропуска "Борисполь" после того как все пассажиры одного из авиарейсов из ОАЭ получили свой багаж, было найдено три дорожные чемодана, которые, согласно бирок, принадлежали двум гражданам этого рейса. Однако они уже покинули аэропорт, получив остаток багажа.

"При оформлении данных чемоданов в камеру хранения невостребованного багажа и было обнаружено всего 44 iPhone 11 в упаковке, 63 iPhone 10 без упаковки, 6 iPhone 8 без упаковки и 71 комплект наушников Air Pods Pro", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в субботу.

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О забытой технике их владельцы вспомнили только через несколько недель после возвращения из ОАЭ. Кроме того, на красном коридоре пассажиры задекларировали свои вещи из других чемоданов, кроме тех, в которых были телефоны с наушниками.

Сотрудники Киевской таможни составили соответствующие протоколы о нарушении таможенных правил. По решению суда телефоны и наушники изъяты.

В забытом багаже в аэропорту Борисполь были обнаружены 113 телефонов iPhone и 71 комплект наушников на сумму 1,8 млн грн 01
В забытом багаже в аэропорту Борисполь были обнаружены 113 телефонов iPhone и 71 комплект наушников на сумму 1,8 млн грн 02
В забытом багаже в аэропорту Борисполь были обнаружены 113 телефонов iPhone и 71 комплект наушников на сумму 1,8 млн грн 03
В забытом багаже в аэропорту Борисполь были обнаружены 113 телефонов iPhone и 71 комплект наушников на сумму 1,8 млн грн 04
В забытом багаже в аэропорту Борисполь были обнаружены 113 телефонов iPhone и 71 комплект наушников на сумму 1,8 млн грн 05

Источник: https://censor.net.ua/p3171904
 
 
 Топ комментарии
 
Эта схема "забытого", багажа работает лет 5, но что то пошло не так!
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Прямо смешно читать - забытый багаж.А если бы не был забыт, так бы и пронесли его,заплатив взятку таможенникам.
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Так о том и говорю.
Посмотри фото, там ещё запихнуть можно немеряно.
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Эта схема "забытого", багажа работает лет 5, но что то пошло не так!
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Прямо смешно читать - забытый багаж.А если бы не был забыт, так бы и пронесли его,заплатив взятку таможенникам.
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Забытый багаж, У забутому багажі в аеропорту "Бориспіль" було виявлено 113 телефонів iPhone і 71 комплект навушників на суму 1,8 млн грн - Цензор.НЕТ 2930и наверное была засада по наводке.
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113
71
Странная статистика))))
Подчистил чемоданы немного в Борисполе
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Ничего странного.
Все должно уместиться с оптимальным использованием внутреннего объема чемодана.
Все должно быть плотно уложено и не греметь.
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Так о том и говорю.
Посмотри фото, там ещё запихнуть можно немеряно.
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Я думаю, этот бардак в чемоданах - результат досмотра.
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Так даже при том бардаке есть место, куда можно положить
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тебе намекають)))
проредили маленько таможенники)
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Это были подарки киевским таможенникам. Просто забыли написать поздравительные открытки ! 😁. Представляю сколько они завезли, если был такой откат ! 😱
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Таможенники не поняли для чего в чемодане была открытка.
Иероглифов не разобрали.
У забутому багажі в аеропорту "Бориспіль" було виявлено 113 телефонів iPhone і 71 комплект навушників на суму 1,8 млн грн - Цензор.НЕТ 6967
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да какая разница, 1,8 млн грн это всего лишь одна зарплата керивника укрпочты
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Та видно хлопці хотіли повирішувати питання в Києві, а не вийшло, швидше за все за ціною не домовилися
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не забытые, а скинутые...
курьер доставил - местный побоялся взять (или что-то узнал)
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это схема контробаса такая
чумайдан кружит по раздатке
а потом его (за неимением хузяина обратно. на склад теминала)
кумиссия вскрывает - а там уже шмотки смердячие ( внутренности вынули и передают клиенту)
но
все бывает в первый раз))))
для контрабанды - это все го лиш 70-80 К$
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и еще....чемоданы не проходили сканер? а вдруг...бомбочка?
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вывозить такие вещи можно. ввозить - нельзя без уплаты таможенного сбора.
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все (кроме таможни) остались без подарков... ой вей! ))))
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Конечно - «забыли». Не смогли договориться с таможней за взятку. А пройти по «зелёному» - очко ужалось в копеечку, вот так и «забывается» багаж.
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навіть впората крімінальна бидлота почала усвідомлювати що вже не так як було... У забутому багажі в аеропорту "Бориспіль" було виявлено 113 телефонів iPhone і 71 комплект навушників на суму 1,8 млн грн - Цензор.НЕТ 8649 а фєдєрастів-фашистів тут аж жаба душить... У забутому багажі в аеропорту "Бориспіль" було виявлено 113 телефонів iPhone і 71 комплект навушників на суму 1,8 млн грн - Цензор.НЕТ 1908
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Ну, эти подделки стоят минимум в 10 раз дешевле.
Потому их и скинули при первом шухере.
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