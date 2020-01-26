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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:мошенничество (769) ГБР (887)

 ГБР сообщило о подозрении двум полицейским, участвовавшим в мошеннической схеме с фейковым задержанием. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, сообщили о подозрении двум сотрудникам полиции, которые приняли участие в якобы задержании разыскиваемого за мошенничество иностранца.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГБР.

В частности, начальника изолятора временного содержания одного из отделов полиции и заместителя командира взвода одного из отделов ГУ Нацполиции в Одесской области подозревают в мошенничестве, совершенном группой лиц и злоупотреблении служебным положением (ч. 3 ст. 190 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, два предпринимателя договорились с иностранцем о приобретении сельскохозяйственной техники на территории Республики Польша и ее перевозке в Украину. Иностранный гражданин за продажу и доставку запросил у бизнесменов 19700 евро. О факте этого соглашения также знали подозреваемые правоохранители, которые находились в сговоре с иностранцем.

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"Во время передачи денег за технику подозреваемые правоохранители имитировали задержание иностранца. Полицейские надели на него наручники и вывезли в неизвестном направлении, изъяв также 19 700 евро, которые уже были в сумке иностранца. Таким образом полицейские с сообщником завладели средствами и разделили их между собой", - сообщили в ГБР.

В ходе досудебного расследования иностранного гражданина задержали. Согласно базам Интерпола, он находится в международном розыске за совершение мошеннических действий на территории Польши. Также обнаружено и изъято несколько иностранных паспортов на имя разных лиц с фотографиями разыскиваемого, боеприпасы, денежные средства и наркотические средства.

ГБР сообщило о подозрении двум полицейским, участвовавшим в мошеннической схеме с фейковым задержанием 01
ГБР сообщило о подозрении двум полицейским, участвовавшим в мошеннической схеме с фейковым задержанием 02
ГБР сообщило о подозрении двум полицейским, участвовавшим в мошеннической схеме с фейковым задержанием 03
ГБР сообщило о подозрении двум полицейским, участвовавшим в мошеннической схеме с фейковым задержанием 04

Источник: https://censor.net.ua/p3171903
 
   
 Топ комментарии
 
А что там у Трубы? Он будет "почище" этих полицейских. И у Арахамии. Это тоже свиня ще та. И у Богдана как делишки? Ась? Борцы с коррупцией зеленого цвета? Вы же верещали про то, что дальше так нельзя жить. А оказывается можно, а многие думают, что и нужно.
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Своїм всьо, ворогам - закон. Всі діла і сіськи набік. ГБР сообщило о подозрении двум полицейским, участвовавшим в мошеннической схеме с фейковым задержанием - Цензор.НЕТ 7685
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А что там у Трубы? Он будет "почище" этих полицейских. И у Арахамии. Это тоже свиня ще та. И у Богдана как делишки? Ась? Борцы с коррупцией зеленого цвета? Вы же верещали про то, что дальше так нельзя жить. А оказывается можно, а многие думают, что и нужно.
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Своїм всьо, ворогам - закон. Всі діла і сіськи набік.
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В таком-то возрасте, как у тебя, не только "сіськи" набок.
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А у порошенко что? ГБР сообщило о подозрении двум полицейским, участвовавшим в мошеннической схеме с фейковым задержанием - Цензор.НЕТ 8896
Хотелось бы знать, что там у них у ВСЕХ.
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Так что преступников не надо задерживать?
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Вор должен сидеть в тюрьме, независимо от партийной принадлежности и рыгалий!
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Зачем дублировать, если уже другие написали?
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Так що я тобі скажу, порох не святий, але зєгімно напрацювало со.і вже на імпічмент.
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не годуй троля... напердить тут, потім зачищай ДБР повідомило про підозру двом поліцейським, які брали участь у шахрайській схемі з фейковим затриманням - Цензор.НЕТ 2744
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Непонятно, почему ГБР из Николаева расследует дело в Одесской области?
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Надо бы почитать "Поймай меня... если сможешь"
Серьезный чувак, однако.... Но есть одно "но" - никогда, слышишь, никогда не связывайся с "бывшими"(совками) - разгильдяйство, жадность, безалаберность приведут к финалу немного отличающемуся от ожидаемого))
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сказали начальнику, что не будут ему отстёгивать. иза ними пришли. а вообще зеленая власть словно бы впитала в себя то самое плохое, что было в прошлом - начиная от подходов и непрофессионализма, заканчивая кадрами и паталогическим желанием пилить бюджет
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це так одна з потужних Петіних реформ працює? )))
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