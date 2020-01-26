 Руководителя общественной организации задержали в Киеве за подстрекательство вручить налоговику $20 тыс. взятки,- ГБР. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госбюро расследований.
"По предварительной информации, председатель общественной организации с целью завладения средствами путем мошенничества, склонил гражданина к предоставлению должностному лицу ГУ ГФС Украины в Черниговской области 20 тысяч долларов США неправомерной выгоды. Взятка якобы предназначалась за влияние на результаты предварительного расследования в пользу заявителя", - говорится в сообщении.
Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 190 и ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.
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