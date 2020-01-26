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 Руководителя общественной организации задержали в Киеве за подстрекательство вручить налоговику $20 тыс. взятки,- ГБР. ФОТОрепортаж

Глава общественной организации планировал завладеть деньгами и подстрекал гражданина вручить должностному лицу ГФС взятку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госбюро расследований.

"По предварительной информации, председатель общественной организации с целью завладения средствами путем мошенничества, склонил гражданина к предоставлению должностному лицу ГУ ГФС Украины в Черниговской области 20 тысяч долларов США неправомерной выгоды. Взятка якобы предназначалась за влияние на результаты предварительного расследования в пользу заявителя", - говорится в сообщении.

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Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 190 и ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Руководителя общественной организации задержали в Киеве за подстрекательство вручить налоговику $20 тыс. взятки,- ГБР 01
Руководителя общественной организации задержали в Киеве за подстрекательство вручить налоговику $20 тыс. взятки,- ГБР 02
Руководителя общественной организации задержали в Киеве за подстрекательство вручить налоговику $20 тыс. взятки,- ГБР 03

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Источник: https://censor.net.ua/p3171894
 
 
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девочка ошиблась. Трошки...За поЛстрекательство? А так... с учетом власти - все ок! Можно получить срок и за просерательство власти..
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Сейчас выяснится, что подстрекатель АТОшник и ему можно подстрекать
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Теперь всех кого поймают на взятке, будут утверждать что их подстрекали, а если не поймают то всё ок?
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Столько сообщений о поимке, и нечего не конфисковывается, всех отпускают за десятую часть от взятки, не кого не сажают и не отстраняют! Рыбалка спортивная! Стрегут по маленьку и опять в омут выпускают для новой стрижки! Наверно ещё и крышу в итоге каждому предлагают, за процент.
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