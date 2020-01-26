 "Цель власти - власть", - журналист Ткач ответил Бородянскому на комментарий о защите информационного пространства Украины. ФОТОрепортаж

Такое мнение высказал в Facebook журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.
В частности, он указал, что министр культуры Владимир Бородянский в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в качестве главного аргумента в поддержку законопроекта о дезинформации сказал: "Многие недовольны тем, что страна не до конца качественно защищает свое информационное пространство".
По мнению журналиста, неоднократные комментарии представителей украинской власти российским СМИ опровергают этот тезис.
"Этим общением они легализуют в глазах аудитории эти медиа. Дают им рейтинги. Источник для дальнейшего отравления информационного пространства. Это и есть лучшее доказательство того, что украинские власти не волнует борьба с агрессором за чистоту информационного пространства, борьба за правду.
Нужен инструмент, с помощью которого можно будет сажать украинских журналистов на цепь. Цепь, которая определяет конкретный радиус, где журналист может бегать. Это как с частными домами. Собака нужна. Но нужно, чтобы она кричала тогда, когда нужно, тогда, когда пытаются ограбить владельца дома на Банковой. А если собаки будут бегать и путаться под ногами, укусят кого-то своего, будут топтать ухоженные грядки, где с помощью "удобрений" из "Теслы" растет общественное мнение об идеальной власти, - тогда или цепь, или постоянные неудобства.
Меньше свободы журналистам - больше власти. Больше свободы журналистам - меньше власти", - уверен Ткач.
Он привел цитату из книги "1984" Джорджа Оруэлла: "Цель репрессий - репрессии. Цель пытки - пытки. Цель власти - власть".
"А если это моновласть, монобольшинство, монокабмин, то от возможности диктата и диктатуры отделяет один пункт - моножурналисты с моноинформацией обо всех моно.
А дальше уже без помех и заигрываний можно убедить избирателя что 2 + 2 = столько, сколько сказал президент. Может даже 5.
Есть идея для министра Бородянского. Экраны в домах и офисах украинцев, как в "1984" Оруэлла. Удобная штука. Контролирует даже мысли. Должно понравиться идеологам и сторонникам законопроекта о дезинформации", - подытожил журналист.
Напомним, министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сказал в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером", что о законопроекте о дезинформации пишут много неправды. По его словам, законопроект о дезинформации не имеет целью арестовать "неудобных" журналистов, но повышает их ответственность. Бородянский считает, что Украина не до конца качественно защищает свое информационное пространство от дезинформации, а этот законопроект, в случае принятия, поможет это делать.
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Что ?.
ПОВЫБИРАЛИ ??
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Как ПУКин приказал ?-- только не порошенко !!
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Выбрали себе ТРЕХ барыг..
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"слуг ",
Коломойсских и .
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КРЕМЛЕВССКИХ,
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И это ужэ НАДОООООООООООЛГО !
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Посмотрите , как коломойсск0-КРЕМЛЕВССКИЕ " закручивают " гайки !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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СЛЕПЦЫ !!!!
телезрители , всемыпрэ3эдэнты и рагули-завистники.
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Чи, наперекір ворогу?.
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
.
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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надо перестать корчить из себя блоггера извращаясь довирая перевирая и высасывая из пальца а просто обьективно излагать факты и новости, сбалансированно и емко, не корча из себя паяца и рассказывая о том что тебе померещилось и почудилось )
До війни 23 роки
А це лише невелика частина публікації у фейсбуці Владислава Берези -
"Но теперь Кремль пытается отбелить ситуацию с пактом Молотова - Риббентропа и сделать Польшу виноватой. Более того, для дискредитации Польши российские пропанандисты решили использовать свой любимый инструмент - обвинения в антисемитизме. Как один из элементов этой гибридной технологии в российских средствах массовой информации запустили новость о якобы давно рассекреченных, но опубликованных лишь сейчас документах ЦРУ про зверства Бандеры и его людей летом 1941-го. Оцените манипуляцию. Понимая, что к МГБ, НКВД и КГБ нет доверия и имидж у этих структур ниже плинтуса, решили прикрыться той структурой, к которой доверие явно больше.
Как сообщил Глеб Парфенов, есть один, но очень важный нюанс, что данный доклад - не исследование ЦРУ, а является переводом с русского на английский статьи в журнале "Социалистический вестник" (зарубежный журнал был рупором РСДРП(м), а в последующем гарантировано работавший с НКВД-МГБ) в 1951 году. В статье говорится о погромах и этнических чистках против поляков и евреев. Как удачно совпало с мероприятием в Иерусалиме и с информационной атакой на Польшу, где обвиняли их политику исторической памяти в антисемитизме..."
Особливо неспокійно в Київському районі Донецька. Люди повідомляють про сильний артилерійський бій, працює важке озброєння. За повідомленнями очевидців, можливо, розриви снарядів 120 мм і 152 мм:
"Уже 40 минут Северная часть Донецка подвергается обстрелу из тяжелой ствольной артиллерии. Будьте осторожны!";
"Район АП-Пески-Спартак порядка 40 минут с небольшими перерывами сильный артиллерийский бой";
"Мінуса ймовірно з донбаскабелю у напрямку дап та пісків. Схоже на 120";
"Куйбышевский. Бакинские слушаем мощное, громкое",
"Местные жители говорят, что тяжелые снаряды, по звуку похожи на 152 мм, падают в районе первой площадки, вольво центра".
Крім цього жителі непідконтрольного міста повідомляють, що чують як вихідні звуки ствольної артилерії, так і «прильоти». Інтервал між ними невеликий: «Только что ОблГАИ очень сильный выход, гремело как рядом и снова ОЧЕНЬ громко прилет"; «Выход и сразу прилет это уже сами себя"; «Автомагазин слушаем с удивлением через закрытые окна. Мощно, часто. Мы что-то не знаем?»; "Киевский проспект (Вильнюс) тяжелое одиночное с восточной стороны (жд)…мощно, интервал меньше минуты".
Сегодня из сообщений в социальных сетях стало известно, что главарь самопровозглашенной, не признанной мировым сообществом «Донецкой народной республики» Пушилин Денис буквально через десять минут после ухода с должности Суркова ушел в «срочный отпуск».
Более детально об этом пишется в одном из донецких телеграм-каналов, где отмечается, что Пушилин в срочном порядке уехал в Москву, где «ждет инструкций».