 "Цель власти - власть", - журналист Ткач ответил Бородянскому на комментарий о защите информационного пространства Украины. ФОТОрепортаж

Такое мнение высказал в Facebook журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.

В частности, он указал, что министр культуры Владимир Бородянский в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в качестве главного аргумента в поддержку законопроекта о дезинформации сказал: "Многие недовольны тем, что страна не до конца качественно защищает свое информационное пространство".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тюремного заключения не будет, лишь общественные работы, - Бородянский об ответственности за дезинформацию

По мнению журналиста, неоднократные комментарии представителей украинской власти российским СМИ опровергают этот тезис.







Также читайте: Бороться с дезинформацией не надо за счет свободы СМИ, - в ОБСЕ обеспокоены положениями законопроекта Минкульта

"Этим общением они легализуют в глазах аудитории эти медиа. Дают им рейтинги. Источник для дальнейшего отравления информационного пространства. Это и есть лучшее доказательство того, что украинские власти не волнует борьба с агрессором за чистоту информационного пространства, борьба за правду.

Нужен инструмент, с помощью которого можно будет сажать украинских журналистов на цепь. Цепь, которая определяет конкретный радиус, где журналист может бегать. Это как с частными домами. Собака нужна. Но нужно, чтобы она кричала тогда, когда нужно, тогда, когда пытаются ограбить владельца дома на Банковой. А если собаки будут бегать и путаться под ногами, укусят кого-то своего, будут топтать ухоженные грядки, где с помощью "удобрений" из "Теслы" растет общественное мнение об идеальной власти, - тогда или цепь, или постоянные неудобства.

Меньше свободы журналистам - больше власти. Больше свободы журналистам - меньше власти", - уверен Ткач.

Он привел цитату из книги "1984" Джорджа Оруэлла: "Цель репрессий - репрессии. Цель пытки - пытки. Цель власти - власть".

Читайте также: Закон о дезинформации не распространяется на оценочные суждения, даже критические, - Бородянский

"А если это моновласть, монобольшинство, монокабмин, то от возможности диктата и диктатуры отделяет один пункт - моножурналисты с моноинформацией обо всех моно.

А дальше уже без помех и заигрываний можно убедить избирателя что 2 + 2 = столько, сколько сказал президент. Может даже 5.

Есть идея для министра Бородянского. Экраны в домах и офисах украинцев, как в "1984" Оруэлла. Удобная штука. Контролирует даже мысли. Должно понравиться идеологам и сторонникам законопроекта о дезинформации", - подытожил журналист.

Читайте: Европейская федерация журналистов выступила против законопроекта о дезинформации, предложенного Минкультом Украины

Напомним, министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сказал в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером", что о законопроекте о дезинформации пишут много неправды. По его словам, законопроект о дезинформации не имеет целью арестовать "неудобных" журналистов, но повышает их ответственность. Бородянский считает, что Украина не до конца качественно защищает свое информационное пространство от дезинформации, а этот законопроект, в случае принятия, поможет это делать.