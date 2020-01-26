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 Политика Украины
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Все про:дезинформация (129) законопроект (2309) Ткач Михаил (16) Бородянский Владимир (76)

 "Цель власти - власть", - журналист Ткач ответил Бородянскому на комментарий о защите информационного пространства Украины. ФОТОрепортаж

Украинскую власть не волнует борьба с агрессором за чистоту информационного пространства, ей нужен инструмент, с помощью которого можно будет сажать украинских журналистов на цепь.

Такое мнение высказал в Facebook журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.

В частности, он указал, что министр культуры Владимир Бородянский в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в качестве главного аргумента в поддержку законопроекта о дезинформации сказал: "Многие недовольны тем, что страна не до конца качественно защищает свое информационное пространство".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тюремного заключения не будет, лишь общественные работы, - Бородянский об ответственности за дезинформацию

По мнению журналиста, неоднократные комментарии представителей украинской власти российским СМИ опровергают этот тезис.

Цель власти - власть, - журналист Ткач ответил Бородянскому на комментарий о защите информационного пространства Украины 01
Цель власти - власть, - журналист Ткач ответил Бородянскому на комментарий о защите информационного пространства Украины 02
Цель власти - власть, - журналист Ткач ответил Бородянскому на комментарий о защите информационного пространства Украины 03

Также читайте: Бороться с дезинформацией не надо за счет свободы СМИ, - в ОБСЕ обеспокоены положениями законопроекта Минкульта

"Этим общением они легализуют в глазах аудитории эти медиа. Дают им рейтинги. Источник для дальнейшего отравления информационного пространства. Это и есть лучшее доказательство того, что украинские власти не волнует борьба с агрессором за чистоту информационного пространства, борьба за правду.

Нужен инструмент, с помощью которого можно будет сажать украинских журналистов на цепь. Цепь, которая определяет конкретный радиус, где журналист может бегать. Это как с частными домами. Собака нужна. Но нужно, чтобы она кричала тогда, когда нужно, тогда, когда пытаются ограбить владельца дома на Банковой. А если собаки будут бегать и путаться под ногами, укусят кого-то своего, будут топтать ухоженные грядки, где с помощью "удобрений" из "Теслы" растет общественное мнение об идеальной власти, - тогда или цепь, или постоянные неудобства.

Меньше свободы журналистам - больше власти. Больше свободы журналистам - меньше власти", - уверен Ткач.

Он привел цитату из книги "1984" Джорджа Оруэлла: "Цель репрессий - репрессии. Цель пытки - пытки. Цель власти - власть".

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"А если это моновласть, монобольшинство, монокабмин, то от возможности диктата и диктатуры отделяет один пункт - моножурналисты с моноинформацией обо всех моно.

А дальше уже без помех и заигрываний можно убедить избирателя что 2 + 2 = столько, сколько сказал президент. Может даже 5.

Есть идея для министра Бородянского. Экраны в домах и офисах украинцев, как в "1984" Оруэлла. Удобная штука. Контролирует даже мысли. Должно понравиться идеологам и сторонникам законопроекта о дезинформации", - подытожил журналист.

Цель власти - власть, - журналист Ткач ответил Бородянскому на комментарий о защите информационного пространства Украины 04

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Напомним, министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сказал в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером", что о законопроекте о дезинформации пишут много неправды. По его словам, законопроект о дезинформации не имеет целью арестовать "неудобных" журналистов, но повышает их ответственность. Бородянский считает, что Украина не до конца качественно защищает свое информационное пространство от дезинформации, а этот законопроект, в случае принятия, поможет это делать.

Источник: https://censor.net.ua/p3171893
 
   
 Топ комментарии
 
НУ ?!!
.
Что ?.
ПОВЫБИРАЛИ ??
.
Как ПУКин приказал ?-- только не порошенко !!
.
Выбрали себе ТРЕХ барыг..
.
"слуг ",
Коломойсских и .
.
КРЕМЛЕВССКИХ,
,.
.
И это ужэ НАДОООООООООООЛГО !
,
,
!!!!!!!!!!!!!!!!!1
.
Посмотрите , как коломойсск0-КРЕМЛЕВССКИЕ " закручивают " гайки !!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
СЛЕПЦЫ !!!!
телезрители , всемыпрэ3эдэнты и рагули-завистники.
.
...............
.
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журналист не должен быть долбоепом и считать что лучше утопить страну в дерьме и дать возможность рвать ее на куски врагам, во имя возможности журналиста брехать все что в голову бахнет )
надо перестать корчить из себя блоггера извращаясь довирая перевирая и высасывая из пальца а просто обьективно излагать факты и новости, сбалансированно и емко, не корча из себя паяца и рассказывая о том что тебе померещилось и почудилось )
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НУ ?!!
.
Что ?.
ПОВЫБИРАЛИ ??
.
Как ПУКин приказал ?-- только не порошенко !!
.
Выбрали себе ТРЕХ барыг..
.
"слуг ",
Коломойсских и .
.
КРЕМЛЕВССКИХ,
,.
.
И это ужэ НАДОООООООООООЛГО !
,
,
!!!!!!!!!!!!!!!!!1
.
Посмотрите , как коломойсск0-КРЕМЛЕВССКИЕ " закручивают " гайки !!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
СЛЕПЦЫ !!!!
телезрители , всемыпрэ3эдэнты и рагули-завистники.
.
...............
.
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саблич 6 букв
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А рюзьге дурачек радуется бо дэбил.
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Радуюсь конечно-это ты ж в дерьме.
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фамилия "Тихонов" вам не подходит. Скорее "Злобинов".
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та да, мы тут без газа уже все померли, рюзьге дурачек
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При чем тут газ?! Кто-то говорил про какой-то газ?!
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вы, кацапы только и говорите про ваш смердючий газ "Цель власти - власть", - журналист Ткач ответил Бородянскому на комментарий о защите информационного пространства Украины - Цензор.НЕТ 8408
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Пшёл вон сепарок прокацапский...Ваше ЗЕбильё на сру весне тусит...
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Поверьте, от валерьянки вам станет лучше.
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Вали ну сру весну ЗЕбильный жополиз. Говорят все ваши ЗЕбильные сепарки туда свалили к своим.
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журналист не должен быть долбоепом и считать что лучше утопить страну в дерьме и дать возможность рвать ее на куски врагам, во имя возможности журналиста брехать все что в голову бахнет )
надо перестать корчить из себя блоггера извращаясь довирая перевирая и высасывая из пальца а просто обьективно излагать факты и новости, сбалансированно и емко, не корча из себя паяца и рассказывая о том что тебе померещилось и почудилось )
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Это ты говоришь ЗЕбильному стаду которое за Шария с шариками выходило в Киеве??
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газета "Провінція" за жовтень 1991р, 38-й номер
До війни 23 роки

"Цель власти - власть", - журналист Ткач ответил Бородянскому на комментарий о защите информационного пространства Украины - Цензор.НЕТ 4260
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Вони справді увірували, що 73 відсоткам пофіг як гібридненько вони ******** законодавсвтво й законододавчі ініціативи паРАші? Так у що вірять - що 73 чи у те що пофіг? Крок за кроком заяви у стилі Януковича, крок за кроком розконсервовують свої ********** погляди на утримання влади - не факт щоб її утримати , скорше щоб розвалити Україну. ТУРБОРЕЖІМ ВИЙШОВ ЗА СТІНИ ЗВІРИНЦЯ ПІД КУПОЛОМ. Учора шустер втюхував усім цим кабмінкодлом, що треба дуже критично ставитись до раніше підписаних угод з ЄС, що це Україні не підходить - й підтримка зашкалювла. То що ж, до Медведчуківських підключився й Ахмєтов - такої масової скобєєвщини українці не витримають
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А вы точно смотрели Шустера или вам пересказали?
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А де головредик ? Чого мовчить, "принциповий" і "незалежний" ?
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головредик как раз уже появился
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Певно, грошенят ще не поднєслі - тому й немає творчого натхнення
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"Абсолютно синхронно день у день з російськими пропогандонами вийшла новина та її розжовування на - 112ому, ZIK, NEWS-ONE а смае - Центральное разведывательное управление (США) опубликовало засекреченные ранее материалы, в том числе о лидере украинских националистов Степане Бандере. В них его называют "украинским фашистом" и "агентом Гитлера"- це у дні ***** в ІзраЇлі. "

А це лише невелика частина публікації у фейсбуці Владислава Берези -
"Но теперь Кремль пытается отбелить ситуацию с пактом Молотова - Риббентропа и сделать Польшу виноватой. Более того, для дискредитации Польши российские пропанандисты решили использовать свой любимый инструмент - обвинения в антисемитизме. Как один из элементов этой гибридной технологии в российских средствах массовой информации запустили новость о якобы давно рассекреченных, но опубликованных лишь сейчас документах ЦРУ про зверства Бандеры и его людей летом 1941-го. Оцените манипуляцию. Понимая, что к МГБ, НКВД и КГБ нет доверия и имидж у этих структур ниже плинтуса, решили прикрыться той структурой, к которой доверие явно больше.
Как сообщил Глеб Парфенов, есть один, но очень важный нюанс, что данный доклад - не исследование ЦРУ, а является переводом с русского на английский статьи в журнале "Социалистический вестник" (зарубежный журнал был рупором РСДРП(м), а в последующем гарантировано работавший с НКВД-МГБ) в 1951 году. В статье говорится о погромах и этнических чистках против поляков и евреев. Как удачно совпало с мероприятием в Иерусалиме и с информационной атакой на Польшу, где обвиняли их политику исторической памяти в антисемитизме..."
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МГБ, НКВД и КГБ ЦРУ был рупором РСДРП(м) "Цель власти - власть", - журналист Ткач ответил Бородянскому на комментарий о защите информационного пространства Украины - Цензор.НЕТ 9460
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Чи не дивно - будь- яку новину такого штибу з російських ЗМІ набираєш українською ( кожен може провесті цей експеримент) - й висвічуються слово в слово усі канали Медведчука з цією новиною звичайно російською...
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Тому не вірно говорити ціль влади - влада про цю шайку пліснявих - ціль влади - здати країну, тій самій відомій ***********, у якій ціль влади-влада.
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трошке інше, але ж важливо, може хтось ще щось знає-Звуки важкої артилерії чують жителі всіх районів міста. За відомостями телеграм-каналу WarGonzo, епіцентр боїв в районі Першої майданчика. Було, як мінімум, 15 прильотів.
Особливо неспокійно в Київському районі Донецька. Люди повідомляють про сильний артилерійський бій, працює важке озброєння. За повідомленнями очевидців, можливо, розриви снарядів 120 мм і 152 мм:
"Уже 40 минут Северная часть Донецка подвергается обстрелу из тяжелой ствольной артиллерии. Будьте осторожны!";
"Район АП-Пески-Спартак порядка 40 минут с небольшими перерывами сильный артиллерийский бой";
"Мінуса ймовірно з донбаскабелю у напрямку дап та пісків. Схоже на 120";
"Куйбышевский. Бакинские слушаем мощное, громкое",
"Местные жители говорят, что тяжелые снаряды, по звуку похожи на 152 мм, падают в районе первой площадки, вольво центра".
Крім цього жителі непідконтрольного міста повідомляють, що чують як вихідні звуки ствольної артилерії, так і «прильоти». Інтервал між ними невеликий: «Только что ОблГАИ очень сильный выход, гремело как рядом и снова ОЧЕНЬ громко прилет"; «Выход и сразу прилет это уже сами себя"; «Автомагазин слушаем с удивлением через закрытые окна. Мощно, часто. Мы что-то не знаем?»; "Киевский проспект (Вильнюс) тяжелое одиночное с восточной стороны (жд)…мощно, интервал меньше минуты".
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Цитата из сообщения Гиркина: «Асланбек/Владислав - очень умный человек. По моей версии Сурков, доведя «корабль Новороссия» до самых скал - о которые он должен полностью разбиться, предпочел «спрыгнуть», чтобы за последствия не нести ответ. Пускай кто-то другой пустит на дно остатки русской весны, но не Сурков. За окончательный «каюк» минских соглашений, не имеющих альтернативы, пускай кто-то другой отвечает, к примеру, кОзак какой-то».

Сегодня из сообщений в социальных сетях стало известно, что главарь самопровозглашенной, не признанной мировым сообществом «Донецкой народной республики» Пушилин Денис буквально через десять минут после ухода с должности Суркова ушел в «срочный отпуск».

Более детально об этом пишется в одном из донецких телеграм-каналов, где отмечается, что Пушилин в срочном порядке уехал в Москву, где «ждет инструкций».

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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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