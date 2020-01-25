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Все про:Киев (18474) Круты (80) марш (549) Свобода (2707) Богачук Олег (968)

 Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Киеве состоялось факельное шествие, посвященное памяти героев Крут.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Участники акции, организованной ВО "Свобода", прошли маршем от метро "Арсенальная" до Аскольдовой могилы.

Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут 01
Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут 02
Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут 03
Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут 04

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Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут 05
Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут 06
Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут 07
Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут 08
Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут 09
Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут 10
Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут 11
Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут 12

Также смотрите: Факельное шествие памяти героев Крут прошло в Славянске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут 13
Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут 14
Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут 15
Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут 16
Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут 17
Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут 18
Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут 19
Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут 20
Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут 21
Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут 22
Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут 23
Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут 24
Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут 25
Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут 26
Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут 27

Также читайте: Памятник Героям Крут в Киеве установили в месте, откуда 100 лет назад студенты и гимназисты отправлялись в бой. ФОТОрепортаж

Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут 28
Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут 29
Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут 30
Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут 31
Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут 32

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3171880
 
   
 Топ комментарии
 
"Националисты провели факельное шествие" - подгорело 500 пердаков вато-тролей из Ольгино.
Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут - Цензор.НЕТ 6971
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ВО "Свобода" , окрім маршів і реконструкцій , вже нічим і не займається ...
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Козломордые мокшане,поганцы,вам обизательна каментиравать все чта на украинских форумах бандеровцы пишут? Сядите по сваих мухасрансках щи хлябайте и валежник собярайте пока )(уйло раздряшает. Чего морду казлиную тычете куда не попадя? Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут - Цензор.НЕТ 4112
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ВО "Свобода" , окрім маршів і реконструкцій , вже нічим і не займається ...
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Ждут активных граждан, вроде тебя...
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Так это тебя вроде бы беспокоит что Свобода ничем не занимается?
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Нет, не хватает.
Не получится заменить граждан на барабаны.
Хотя, барабаны успешно проголосовали за зеленского...
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если бы ждали - все бы про этот марш знали заранее, а не опосля.
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ОЙ! А про Крути у ЗЄлькі уставшєго й заготовочки нема - де воно зараз?
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Так вшановують пам'ять загиблих за Україну.
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"Националисты провели факельное шествие" - подгорело 500 пердаков вато-тролей из Ольгино.

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А газ із їхніх пер9аків погнав турецьким потоком
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З такими націоналістами, як на плечах батька та дівчиною з червоним шаліком, є надія на майбутнє!
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Факельное шествие провели 25% процентов украинцев, это только начало, главное их надо поддержать
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Знiмкiв бiльше нiж людей))))))))))
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Знiмкiв? А это по каковски? Мсье тунгус?
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Час вже усім правим партіям з'єднатися і створити модернову про-українську праву партію, меньше займаючись символичними перфомансами, що є найлегшем.
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Козломордые мокшане,поганцы,вам обизательна каментиравать все чта на украинских форумах бандеровцы пишут? Сядите по сваих мухасрансках щи хлябайте и валежник собярайте пока )(уйло раздряшает. Чего морду казлиную тычете куда не попадя?
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Зеленський веде таємні переговори з окупантом ?-фігня.
Збирається проводити вибори під керівництвом терористів ?-не страшно.
Віддає вбивць і державних зрадників окупантам ?-та норм.
Річниця Крут !-О ! То,шо доктор прописав !
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а можна і тут не піаритися з прапорами "свобода" а пройти без них чому свободівці завжди піарять свою імпотентну партію?якби ви з цими прапорами пійшли до будинку Портнова чи Мертвечука то повага якась би була а так все чим запамятались це гоняли геїв в парку Шевченко влітку знаючи зазделегідь що опору вони не чинитимуть і на це стальних яець не потрібно
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Це насправді не націоналісти. Справжні націоналісти винесли б проросійського олігарха парашенко вперед ногами з України. Тільки факели носити сабаков дозволяє.
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Марш -круто ! Сейчас нервы у Порошенка и Зеленского . за ***** вообще молчу .
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я тоже думаю что очень скоро закончится время мыродюбно-реформистского сионизма.
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Добре,що українці не забули своїх Героїв. Слава Україні!
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Найвищий рейтинг і повагу матиме та партія,яка розвалить череп Мєртвєчуку і Бойко.
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Теє... А Нац-дружини-корпус,уже не "націоналісти" ? Чи трохи не такі ? А хто з них "націоналістіший" ?
А чому не провели 29-го,в День пам'яті героїв Крут ? Щоб не ділити рекламу з тими ж нацкорпусянами,які минулого року провели власну факельну ходу ?
29.01.19 20:31 Націоналісти з "Нацкорпусу" провели смолоскипну ходу на честь 101-ї річниці бою під Крутами.
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До речі, ці факельні походи чи не єдине, що виявляє національну ідентичність українців. Правда, вони ні у що більше не виливаются - такий собі пасивний парад. І те, що про їх організацію мало хто здогадується - може приховують.
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А в понеділок Скабєєви піднімуть ще одну соціалістичну газетьонку у США , яку видавлао КГБ у 1951 року- й рзтриндять,ЩО ЦРУ назвали цю подію фашистькою... Факели ж є!
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Слава Героям Крут! Славно подгорает у врагов Украины!
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