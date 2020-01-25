 Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Участники акции, организованной ВО "Свобода", прошли маршем от метро "Арсенальная" до Аскольдовой могилы.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Участники акции, организованной ВО "Свобода", прошли маршем от метро "Арсенальная" до Аскольдовой могилы.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Не получится заменить граждан на барабаны.
Хотя, барабаны успешно проголосовали за зеленского...
Збирається проводити вибори під керівництвом терористів ?-не страшно.
Віддає вбивць і державних зрадників окупантам ?-та норм.
Річниця Крут !-О ! То,шо доктор прописав !
А чому не провели 29-го,в День пам'яті героїв Крут ? Щоб не ділити рекламу з тими ж нацкорпусянами,які минулого року провели власну факельну ходу ?
29.01.19 20:31 Націоналісти з "Нацкорпусу" провели смолоскипну ходу на честь 101-ї річниці бою під Крутами.