 В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод "Арсенал" между войсками УНР и большевиками. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Мероприятие было организовано Киевской городской организацией ВО "Свобода" и проводится уже четвертый раз.











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Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ