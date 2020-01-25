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Все про:Арсенал (20) Киев (18474) реконструкция (173) Свобода (2707) Богачук Олег (968)

 В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод "Арсенал" между войсками УНР и большевиками. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

25 января в Киеве состоялась историческая реконструкция боя 1918 года за завод "Арсенал" между войсками УНР и большевиками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Мероприятие было организовано Киевской городской организацией ВО "Свобода" и проводится уже четвертый раз.

В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 01
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 02
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 03
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 04
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 05

Смотрите: Полковник ФСБ Гиркин участвовал в ноябре 2013 года в реконструкции освобождения Киева от немецких захватчиков, - Бутусов. ФОТО

В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 06
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 07
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 08
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 09
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 10

Также смотрите: В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод "Арсенал". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 11
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 12
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 13
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 14
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 15
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 16
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 17

Смотрите: "Захистимо українську землю!" - марш УПА состоялся в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж


В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 18
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 19
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 20
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 21
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 22
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 23
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 24
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 25
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 26
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 27
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 28

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3171879
 
   
 Топ комментарии
 
А почему большевики?это московские комуняки,слово большевики подразумевает парламентско-политическую силу,но комуняки из засрашки это террористическо-захватническая группировка.
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Они историю не учили, ее уроков не знают. Прошло 100 лет, а ничего не изменилось

В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод "Арсенал" между войсками УНР и большевиками - Цензор.НЕТ 6143
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Шкода, що совки перемогли.
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А почему большевики?это московские комуняки,слово большевики подразумевает парламентско-политическую силу,но комуняки из засрашки это террористическо-захватническая группировка.
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не хитри і не ізощряйся!
разные кликухи одной и той же сатаны
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на минулих президентських виборах
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Історія циклічна.
Прийшло зелене цмо , яке вже погодило здачу України фуйлу.
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Они историю не учили, ее уроков не знают. Прошло 100 лет, а ничего не изменилось

В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод "Арсенал" между войсками УНР и большевиками - Цензор.НЕТ 6143
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угу - шкода , що 5 років тому влада на Банковій цього не читала , а то нам вже скільки років розповідають про "новітню гібридну агресію" і що такого раніше ніде не було ...
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Такой не было. Современная не такая тупая. И сравним изменения за 5 лет?

У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод "Арсенал" між військами УНР і більшовиками - Цензор.НЕТ 2400
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Да, есть такое. Все, что нужно прочитать любителям совка.

В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод "Арсенал" между войсками УНР и большевиками - Цензор.НЕТ 3051
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Добре що ми є свідками як ватно-совэто-кацапську погань виживають нарешті з України! У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод "Арсенал" між військами УНР і більшовиками - Цензор.НЕТ 2185
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обычный день во Львове))..
просто наряд полиции на матацикле остановил непонятную машину..
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод "Арсенал" между войсками УНР и большевиками - Цензор.НЕТ 9313
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а моцик то трофейний...Віджатий у німців. У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод "Арсенал" між військами УНР і більшовиками - Цензор.НЕТ 8898
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Нашли время ....
А знаменитый "реконструктор" Гиркин участвовал ?
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Напоминает детство, с сояшника оружие и вперед, но то детство, а эти здоровые дяди чем занимаются?
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Здоровые дяди,Леха,тем и занимаются что мышебратьев мочат на востоке Украины. У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод "Арсенал" між військами УНР і більшовиками - Цензор.НЕТ 4712
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Славним реконструкторам нєх...віг робити? В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод "Арсенал" между войсками УНР и большевиками - Цензор.НЕТ 1780
Нехай реконструкцію деокупації Домбаса проведуть.
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До речі, цікава деталь, загалом робітники Києва не підтримали повстання Арсеналу. А чому? Дуже просто: так склалося історично, що саме тільки на Арсенал завезли працювати росіян, а на решті заводів Києва працювали переважно українці... Тому повстання було швидко придушене силами Центральної Ради, яка мала набагато більшу підтримку в Києві (та й загалом по Україні), аніж комуняки...

Комуняки, якщо чесно, взагалі по російській імперії навіть не мали великої підтримки. Вибори до установчих зборів вони з тріском програли і саме тому послали матроса Железняка розігнати законно обраний парламент...
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Представляю как у дубинских, бужанских портновых подгорает от этого... У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод "Арсенал" між військами УНР і більшовиками - Цензор.НЕТ 213
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Кацапы рейхстаг "штурмуют", а эти... тоже, оказывается, живут с теми же вальтами в голове.
В Украине экономика - глубоко в жопе, выборочная законность, коррупция пожирает государство изнутри... но главное в войнушку поиграться, столетней давности.
Ну и чем "вы" от них отличаетесь? (Мне уже трудно ассоциировать себя со страной победившего национал-дИбилизма)
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Найбільшу шкоду роблять Україні,це колаборанти Московії,тільки завдяки їм момковити окупували Україну.
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