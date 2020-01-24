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 Инвестиционная няня, глобальные проблемы человечества, студент кулинарного техникума. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Инвестиционная няня, глобальные проблемы человечества, студент кулинарного техникума. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Несите ваши денежки!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Криклий пообещал опеку крупным инвесторам в инфраструктуру: "Готов быть вашей персональной инвестиционной няней"

Инвестиционная няня, глобальные проблемы человечества, студент кулинарного техникума. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Где справедливость?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине нужно отказаться от гармонизации законодательства с ЕС, пока мы не станем сильнее, - Арахамия

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я за максимальную интеграцию с европейскими соседями", - Арахамия заявил, что его слова об "отказе от европейского законодательства" неправильно истолковали

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамия в Давосе озвучил идеи, которые были визитной карточкой режима Януковича, - НФ

Инвестиционная няня, глобальные проблемы человечества, студент кулинарного техникума. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Адепт приличного поведения

Читайте на "Цензор.НЕТ": Устроивший драку в ресторане Кива заявил в полицию на давшего сдачу ветерана: "Это системные действия против меня, как оппозиционного политика"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп от ОПЗЖ Кива получил "ощутимый удар по лицу" от ветерана АТО в киевском ресторане. ВИДЕО камер наблюдения

Инвестиционная няня, глобальные проблемы человечества, студент кулинарного техникума. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Это многое объясняет

Инвестиционная няня, глобальные проблемы человечества, студент кулинарного техникума. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Это точно Давос?

Инвестиционная няня, глобальные проблемы человечества, студент кулинарного техникума. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Студент кУлинарного техникума в Давосе

Инвестиционная няня, глобальные проблемы человечества, студент кулинарного техникума. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Гут, Вольдемар!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", - Гончарук. ВИДЕО

Инвестиционная няня, глобальные проблемы человечества, студент кулинарного техникума. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Инвестиционная лихорадка

Инвестиционная няня, глобальные проблемы человечества, студент кулинарного техникума. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Глобальные проблемы человечества

Инвестиционная няня, глобальные проблемы человечества, студент кулинарного техникума. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Такое же собеседование прошли члены правительства

Инвестиционная няня, глобальные проблемы человечества, студент кулинарного техникума. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

"Нью нормелеті"

Инвестиционная няня, глобальные проблемы человечества, студент кулинарного техникума. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Зробили це разом!

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3171788
 
   
 Топ комментарии
 
Цензор ви як завжди на висоті! Респект!
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Цензор ви як завжди на висоті! Респект!
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ВСЕ!!! все супер- но какого же хрена такие таланты и еще терпят это третью мировую проблему ))
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я бы даже назвал "Аншлаг, аншлаг, ну где же ты?"
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Не знаю, кому як, а мені вже набридло сміятись над тими телепнями.
Фарс в країні...
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Ну это ещё не конец нажаль! Чует моё сердце что с этим президентом мы ещё и наплачимся!
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Ця фатальна, смішна на перший погляд, тупість обернеться нам слізьми.
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Посмеялся от души с этого дебилоидного украинского политикума.
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О зебобик начинаешь уже и на хозяина рычать. Или ты продался за Рошенки?
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Хочте прикол, виявляється в Новосад, якій не вистачає 36 тисяч гривень щоб прогодувати дитину, НЕМАЄ дитини !
От зелене кодло, я в шоці ! Инвестиционная няня, глобальные проблемы человечества, студент кулинарного техникума. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4672
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Вот поэтому-то у бедной женщины и нет ребенка, что ей не хватает 36 кило грн. чтобы прокормить, если вдруг появится ... Боится просто, зачинать и обрекать на голод
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А Инвестиционная няня, глобальные проблемы человечества, студент кулинарного техникума. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5020 я кажу що Є,вона бере у сосiдки на прокат
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Она сказала что если заведёт ребёнка то 36 тыс ей будет мало . Поэтому зарплату ей нужно поднимать уже сейчас , когда ребёнка ещё нет . Зе-логика ,, чьйорт побьери .. Інвестиційна няня, глобальні проблеми людства, студент кулінарного технікуму. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8733 .
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Жду мемчики про петю, но видно не косячит шоколадный хряк!
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Так це ж Василий Петрович Голобородько Інвестиційна няня, глобальні проблеми людства, студент кулінарного технікуму. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7292 с Кривого Рога
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хазанов из кулинарного техникума и наше ЗЕ! ЭТО !!!!
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