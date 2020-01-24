 Бойцы 128-й и 10-й горно-штурмовых бригад стали победителями соревнований на лучший минометный расчет ОС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Во время спортивной составляющей военослужащие преодолевали полосу препятствий, разгружали и загружали боеприпасы из автомобиля ГАЗ-66, разбирали и собирали автомат Калашникова, металлы имитацию ручной гранаты и стреляли из стрелкового оружия. Кроме того, военные оказывали первую медицинскую помощь раненому и осуществляли его эвакуацию в безопасное место.

На следующий день в специальной номинации минометные расчеты выполнили нормативы на минометах 82-мм и 120-мм калибра, в том числе приведение миномета в боевое положение, ориентирование миномета, наведение на цель, выставление и сбора пушечного калиматора и приведение миномета в походное положение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В зоне проведения ООС проходят соревнования на звание лучшего минометного расчета. ФОТОрепортаж

Главным показателем мастерства и обученности военнослужащих стала боевая стрельба из штатных минометов. Командиры расчетов с использованием только бинокля непосредственно на месте определяли дальность до цели и проводили корректуру стрельбы. Для выполнения упражнения и поражения мишени каждом из расчетов было предоставлено всего 5 мин.

Цели находились на расстоянии почти 2 000 метров. Для расчетов 120-мм минометов это был круг радиусом 15 метров с мишенью в центре. Соответственно для расчетов 82-мм минометов круг был уменьшен до 10 метров.

Также читайте: Бойцы 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ. ФОТОрепортаж

По результатам соревнований в группе минометов 82-мм калибра лучшим признано подразделение отдельной горно-штурмовой бригады "Закарпатский легион". Сильнейшими в противостоянии 120-мм систем "Молот" и "Сани" оказался минометный расчет отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Все команды-победители сейчас держат оборону украинских позиций в составе оперативно-тактического группировки "Восток".