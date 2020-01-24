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 Бойцы 128-й и 10-й горно-штурмовых бригад стали победителями соревнований на лучший минометный расчет ОС. ФОТОрепортаж

На Приазовье в районе отвода тяжелого вооружения прошли соревнования на лучший минометный расчет среди подразделений Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Бойцы 128-й и 10-й горно-штурмовых бригад стали победителями соревнований на лучший минометный расчет ОС 01

Во время спортивной составляющей военослужащие преодолевали полосу препятствий, разгружали и загружали боеприпасы из автомобиля ГАЗ-66, разбирали и собирали автомат Калашникова, металлы имитацию ручной гранаты и стреляли из стрелкового оружия. Кроме того, военные оказывали первую медицинскую помощь раненому и осуществляли его эвакуацию в безопасное место.

На следующий день в специальной номинации минометные расчеты выполнили нормативы на минометах 82-мм и 120-мм калибра, в том числе приведение миномета в боевое положение, ориентирование миномета, наведение на цель, выставление и сбора пушечного калиматора и приведение миномета в походное положение.

Бойцы 128-й и 10-й горно-штурмовых бригад стали победителями соревнований на лучший минометный расчет ОС 02

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Бойцы 128-й и 10-й горно-штурмовых бригад стали победителями соревнований на лучший минометный расчет ОС 03

Главным показателем мастерства и обученности военнослужащих стала боевая стрельба из штатных минометов. Командиры расчетов с использованием только бинокля непосредственно на месте определяли дальность до цели и проводили корректуру стрельбы. Для выполнения упражнения и поражения мишени каждом из расчетов было предоставлено всего 5 мин.

Цели находились на расстоянии почти 2 000 метров. Для расчетов 120-мм минометов это был круг радиусом 15 метров с мишенью в центре. Соответственно для расчетов 82-мм минометов круг был уменьшен до 10 метров.

Бойцы 128-й и 10-й горно-штурмовых бригад стали победителями соревнований на лучший минометный расчет ОС 04

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Бойцы 128-й и 10-й горно-штурмовых бригад стали победителями соревнований на лучший минометный расчет ОС 05

По результатам соревнований в группе минометов 82-мм калибра лучшим признано подразделение отдельной горно-штурмовой бригады "Закарпатский легион". Сильнейшими в противостоянии 120-мм систем "Молот" и "Сани" оказался минометный расчет отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Все команды-победители сейчас держат оборону украинских позиций в составе оперативно-тактического группировки "Восток".

Источник: https://censor.net.ua/p3171757
 
 
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Ось бачте , а при зєлєнському міномет Молот не взривається навіть.
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Мастять стволи, зеленими шмарклями, благо их вдосталь...
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И автоматически превращается в лучший миномёт современности!
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молодцы!жаль зелеНая мразь не разрешает стрелять с него по кацапо-фашистам!
но скоро опять можно будет!зелЯ уже одной ногой на ростове!
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преодолевали полосу препятствий, разгружали и загружали боеприпасы из автомобиля ГАЗ-66, разбирали и собирали автомат Калашникова, металлы имитацию ручной гранаты

Ну фсе, трепещи враг. Попробуй только сунься тут твои автоматы разберут и соберут на время, а если еще загрузят и выгрузят боеприпасы из Газ-66 50-х годов вы вообще замертво попадаете. Напоминает как один вернувшийся из армии показал как он умеет стрелять. Даже те кто откосил от армии показали что стреляют на порядок лучше служивого.
Одного только не пойму, почему минометные расчеты тренируются в стрельбе не из минометов а из стрелкового оружия? Минометы продали уже? Бійці 128-ї і 10-ї гірсько-штурмових бригад стали переможцями змагань на найкращий мінометний розрахунок ОС - Цензор.НЕТ 209
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