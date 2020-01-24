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Все про:монеты (98) НБУ (4546)

 НБУ выпустил памятную монету, посвященную году Крысы. ФОТО

Национальный банк Украины выпустил памятную монету, посвященную году Крысы, одному из животных, которым начинается двенадцатилетний цикл восточного календаря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины, справа от которого надпись полукругом УКРАИНА; на зеркальном фоне по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга - стилизованный часы со стрелкой, указывающей на крысу - символ года, под стрелкой год чеканки монеты - 2020; внизу слева надпись полукругом 5 грн; на матовом фоне изображены стилизованные под украинский витинанку символы каждого времени года: снежинка (вверху), цветок (справа), ягода (внизу), листок (слева) логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (справа над символом тигра).

На реверсе монеты изображен символ восточного календаря 2020 - свернутая в клубок крыса, которую окружают по кругу стилизованные символы: снежинки (вверху справа), цветки (внизу справа), плоды (внизу слева), ветви (вверху слева).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня Нацбанк вводит в обращение новые памятные монеты, посвященные военнослужащим. ФОТО

НБУ выпустил памятную монету, посвященную году Крысы 01
НБУ выпустил памятную монету, посвященную году Крысы 02

Источник: https://censor.net.ua/p3171739
 
   
 Топ комментарии
 
а почему "не в цвет" - надо было "зеленой крысы".
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а почему "не в цвет" - надо было "зеленой крысы".
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МЛЯЯЯЯЯ!!!
Что они не могли нормально симпатичную крыску нарисовать?!!

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Действительно, портрет всем известного ЗЕ был бы на этой монете уместен. НБУ выпустил памятную монету, посвященную году Крысы - Цензор.НЕТ 2058
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странно, а к чему тогда с лицом нынешнего президента
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Спешите собирать коллекции обиходных монет Украины - бо скоро эти нэнажэрлывые твари украинскую ходячку переплавят и продадут как бронзовый лом.
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"...каждый заблуждается в меру своих возможностей..."(с)
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ЗеДятлы, поздравляю вас с наступающим Новым Годом по китайскому календарю Только у них, к Китае это год Белой крысы, а у нас, благодаря вам. 2020 год це рік ЗЕленого щура. Желаю, что бы всем вам. в 2020 году был китайский Ухань.
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Отож воно й видно хто чого бажає Україні.Ти своєму пуйлу бажай своїм гавкітом бо українці твою собачу не розуміють.Дебіл ти старий а не зольдат.
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И вам Ухань, в наступающем году Зелёной крысы. Как ЗеДятлу. НБУ випустив пам'ятну монету, присвячену року Щура - Цензор.НЕТ 4935
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там нужно было с одной стороны пэдру изобразить, с другой - свинарчука, вот уж кто крысятничал от души!
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Изобразят. С реверса Богдана а с аверса Андрея. НБУ выпустил памятную монету, посвященную году Крысы - Цензор.НЕТ 3598
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А в год свиньи на реверсу Стефанчука а на аверсе Юзика.
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Про петра не пиши бо забанять.Вони тут підтримують свинорилих і бульбашів котрі обливають лайном президента.
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Не просто президента, а найвеличнішого лідера ********** 😂😂😂😂😂
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Все це добре. Але чому на монеті зображений якийсь гризун ,а не Бубочка власною персоною у фас і профіль? Це вже виглядає , як неповага до Найвидатнішого Політичного Діяча всіх часів і народів вофкі Кон Чен Ина 😕
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а монету з віслючком чому не випускають?

НБУ випустив пам'ятну монету, присвячену року Щура - Цензор.НЕТ 1730
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от сразу видно..шо топы не зря свой хлеб едят!!!))))
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не реверсе портреты "дебилов" кабинета "профана" во главе с "нелохом".. НБУ випустив пам'ятну монету, присвячену року Щура - Цензор.НЕТ 2980
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Щур,а точніше один з його різновидів - кажан - вже встиг відзначитись у власному році,принісши в Китай невиліковний поки що вірус...І заметушились наші власні щури у МОЗі,доводячи що в нас все під контролем,всьо добре і ніякого вірусу не буде...Для підтвердження цього показали щойно прибулих з Китаю в Бориспіль українців,кожен яких з посмішкою сказав,що ніякого вірусу не боїться...І - попензлювали розтікатись по всій Україні...На питання а чому не зробити для приїзджих хоча б тижневий карантин представниця МОЗу оптимістично заявила,що ми все одно не вміємо визначати той вірус так що...всьо будєт харашо...
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