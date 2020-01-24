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Все про:вирус (116) Китай (1037) строительство (1678) Ухань (1)

 Китай построит за 6 дней в Ухане больницу на 1000 мест для пациентов с коронавирусом. ФОТОрепортаж

В китайском Ухане началось срочное строительство новой больницы вместимостью 1000 пациентов. Под клинику выделен участок земли размером более 25 тысяч квадратных метров, ее планируется построить в рекордные сроки - за шесть дней.

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении уточняется, что работы уже начались, завершить их планируют через шесть дней.

Китай построит за 6 дней в Ухане больницу на 1000 мест для пациентов с коронавирусом 01

Площадь больницы составит 25 тыс. кв. м, она рассчитана на 1 тыс. пациентов. За образец для новой клиники взяли пекинскую больницу "Сяотаншань", которую построили за неделю в 2003 году, когда в пригороде Пекина произошла вспышка атипичной пневмонии.

Китай построит за 6 дней в Ухане больницу на 1000 мест для пациентов с коронавирусом 02

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Сотни экскаваторов и другой техники вошли на площадку, чтобы выровнять площадку, строительство идет полным ходом.

Китай построит за 6 дней в Ухане больницу на 1000 мест для пациентов с коронавирусом 03

Прием пациентов планируется вести с 3 февраля.

Китай построит за 6 дней в Ухане больницу на 1000 мест для пациентов с коронавирусом 03

Для строительства клиники были мобилизованы сотни рабочих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ решила пока не объявлять чрезвычайную ситуацию из-за китайского коронавируса

Планируется, что новый объект будет занимать почти 25 тыс. м².

Китай построит за 6 дней в Ухане больницу на 1000 мест для пациентов с коронавирусом 05

По словам местных жителей, власти готовы платить рабочим до 1200 юаней в день ($173 США), что в три раза больше их обычной заработной платы.

В настоящее время зараженные коронавирусом больные размещены в 61 больнице почти 12-миллионного мегаполиса.

Китай построит за 6 дней в Ухане больницу на 1000 мест для пациентов с коронавирусом 06

Между тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ожидает дальнейшего распространения вируса в Китае. Вместе с тем на данный момент невозможно сказать, насколько опасен этот возбудитель, заявил представитель организации в Женеве. По его словам, ВОЗ и ее эксперты проверяют, поддается ли он аналогичному лечению, как коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS), эпидемия которого наблюдалась в 2015 году.

Читайте также: Умершие от уханского коронавируса имели слабый иммунитет и были преимущественно пожилыми людьми, - Супрун о новом китайском заболевании

Накануне ВОЗ отказалась объявлять в связи с новым коронавирусом чрезвычайное положение, сославшись на малое число случаев заболевания за пределами Китая. При этом власти КНР принимают достаточные меры предосторожности, заявил глава организации Тедрос Адханом.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай) – городе, население которого составляет более 11 млн человек. По состоянию на 23 января число погибших от нового коронавируса в КНР составляло 18 человек, заболевших – 644. По одному случаю заболевания подтверждено в Южной Корее, Тайване, США, Сингапуре и Саудовской Аравии, по два – в Японии и Вьетнаме. Количество заболевших в Таиланде достигло трех, два случая инфицирования подтвердили в Макао и Гонконге.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель.

Риск завоза коронавируса 2019-nCoV в Украину оценивается как средний, сообщили в Минздраве.

Источник: https://censor.net.ua/p3171737
 
   
 Топ комментарии
 
И , знаете, самое удивительное, что ведь построят же!!!
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Пока скоморох уже две недели клянчит деньги неизвестно у кого, китайцы банально строят больницы. Все просто, но зебилам не понять. Поскольку это сложно. Для них.
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воу! воу! воу!
за 6 дней!... не ломайте нам мозг своими технологиями..
а то наши долгонедострои и обманутые (годами) вкладчики... ужаснуться !
сойти с ума!!!
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И , знаете, самое удивительное, что ведь построят же!!!
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Ну китайцы, ну стахановцы) Интересно, сколько это творение стоять будет?
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писали пока эпидемия не закончится..
потом снесут и закопают...
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Ну тогда нормально, может и достоит.
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Вражаюче...
Але людський прогрес нищить природу, яка врешті почне виживати з планети людей, вірусами...катаклізмами...
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воу! воу! воу!
за 6 дней!... не ломайте нам мозг своими технологиями..
а то наши долгонедострои и обманутые (годами) вкладчики... ужаснуться !
сойти с ума!!!
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в 70-м 9-этажку рядом с моим домом за 19 дней построили... об этом в газетах писали...
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Супрун в консультанты возьмите!))))
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Пока скоморох уже две недели клянчит деньги неизвестно у кого, китайцы банально строят больницы. Все просто, но зебилам не понять. Поскольку это сложно. Для них.
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а наш Охмадет 10 лет не могут до ума довести! Да, Ющенко, Янукович, Зеленский?!
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А ****** куди дівся?
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Пядро у сектантов своего культа святой)))
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Там барбарисками так засіяно, що у них альцгеймер. Хай в капличку сходять до свого сонцесяйного з розписом. Тільки їх ніхто не пустить.
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Ложись... Ющ, Янек- армию просырали. Порошенко армию восстанавливал. А Зеленский армию... а ничего. "Перестатьстрелять". Получил- и ничего. Потому что у тебя и других в башке ******.
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Запіпчили. Армію створив не ******, а український народ. Всі разом. Від добровольця і волонтера до бабусі і школярки, які плели сітки і носки для воїнів. Не відсівчуй більше.
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Та ты шо... Люди ага. Разумеется, люди. Ну и где сейчас это все? Не делается... А ты, чертилка, и есть ******. Порошенко лично не делал- а баблосики рыгал. И люди делали. А сейчас- только вы, ******и скавчите. Так что " відсівчуй більше"... Так торопился, аж пальцы заплелись...
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Вот поэту и поэтому экономика Китая входит в ТОП-5, потому что трудяги и работают на результат. В отличии от украинцев что только ноют, ждут подачек и халяву.
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Потому что растрел за казнокрадство)))
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Речь не за казнокрадство, а трудолюбие. Но хоть и есть смертная казнь за казнокрадство, но все равно воруют.
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В Украине такая стройка заняла бы пятнадцать лет из них треть ушла бы на согласование документации и другую коррупцию.
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В 2008 році, коли в Україні розглядалося питання розгортання протичумних госпіталів це термін був визначений саме в сім днів . Так що нічого особливого.
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посмотри на этих китайских лохов, сынок, они не знают как строить "больницы будущего"

Китай построит за 6 дней в Ухане больницу на 1000 мест для пациентов с коронавирусом - Цензор.НЕТ 321
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С тех пор о Джозефе Моше ничего не слышно. Исчез без суда и следствия. Что подтверждает вовлеченность государственных спецслужб в применение биологического оружия.
youtube.com/watch?v=-MKDCDAdr8Y
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Биолог Моссад утверждал, что лаборатория Бакстер Биофарма в Украине производит биологическое оружие, замаскированное под вакцину, предназначенную для организации пандемии и массового уничтожения людей. Осенью 2009 года это биологическое оружие было испытано на украинцах.
youtube.com/watch?v=4j-OmNYpTjo
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Нами 28 лет правит вороватое быдло - вот в чём ответ бедности Украины.
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Ответ бедности Украины в дегенератах, которые себе эту власть выбирают. Каков нарит, такова и власть.
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а че были за эти года какие то достойные кандидаты?
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А че, был за это время достойный кандидата нарид?
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Отже ситуація зі спалахом захворювання в Китаї вкрай серйозна. А в цей час прізєраватів Вофка Віслюк разом з своїм стадом шатається по всьому світу, як остання шльондра, пропонуючи себе в роздріб і в опт. І це в той час, коли рашисти продовжують війну на Донбасі, в Ірані рашистсткими ракетами збитий український літак, в Давосі слуги урода за рахунок олігарха скупили увесь товар в тамтешніх секс-шопах, а в Ізраїлі цей Віслюк додав до свого титулу ще один - Єдінорог. І невже тепер хтось ще думає, що цей недоумок разом зі своїми зебуїнами буде всерйоз вирішувати проблеми запобігання та ліквілації спалаху цього особливо небезпечного захворювання, якщо він виникне в Україні ?
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експертну інформацію постачають звідси



MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis

@MRC_Outbreak


UPDATE: Report estimates 4000 cases #coronavirus #2019nCoV Our estimate at 4,000 cases is more than ****** the past estimate due to increase of number of cases outside China. This should not be interpreted as implying the outbreak has ******d in size.
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Они там многополосный мост за 43 часа построили...построят и больницу за 6 суток...
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Пропоную в цій темі прослідкувати, чи дійсно збудують. Посилання кидайте, хто знайде
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Пан Буддист

@sranysovok


Госпиталь будет называться
ГОРА ОГНЕННОГО БОГА
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Странные они какие то эти китайцы,в Днепре Филатов 5 лет ремонтировал мост и сделал с него железную дорогу)))Эх слабаки эти китайцы.
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