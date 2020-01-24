 Зеленский подчеркнул важность ратификации соглашения о ЗСТ с Кнессетом Израиля, - ОП. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Участники встречи положительно оценили традиционно активный двусторонний политический диалог и выразили надежду на сохранение его высокой динамики после парламентских выборов в Израиле.
Были отмечены последние достижения в развитии двусторонних отношений за текущее десятилетие, в частности ежегодный рост туризма. С 2010 года, когда был введен безвизовый режим между Украиной и Израилем, туристические потоки увеличились более чем в десять раз, отметили переговорщики.
Зеленский подчеркнул важность ратификации израильской стороной Соглашения о свободной торговле между государствами, которое Украина ратифицировала в августе прошлого года.
"Введение зоны свободной торговли может помочь вдвое увеличить товарооборот между странами в краткосрочной перспективе", - отметил Зеленский.
Израильские организаторы назвали решение хозяина Банковой «отвратительной манипуляцией». «Президенту объяснили, что мы дали согласие на присутствие выживших, которые обратились к нам в последние дни. Поэтому его решение озадачивает, и жаль, что он делает такой шаг по отношению к мероприятию под названием «Помни о Холокосте для борьбы с антисемитизмом», - отмечается в сообщении пресс-службы мемориального комплекса «Яд Вашем»
«Это отвратительная манипуляция. Печально, что президент Зеленский так цинично использует событие, имеющее большое значение для всего мира», - добавили представители комплекса.
миссия не выполнима...
Зеленский на жодному фото не виглядає ідіотом, він виглядає кретином.
(Різницю між цими двома діагнозами дивитись підручнику по психіатрії.)
Хто за?
Це перше, і друге, оскільки діагноз кретин набагато важчий для хворого Зе, вимагаю підняття гонорару в пять разів! Зелена шмаркля з огляду на свою огиднсть менше вартувати не може!
А это Зеуйло, что ни делает, всё - против Украины, Украинцев, Независимости, Свободы.
Надо что-то делать с прекращением его каденции.
Чем дальше, тем будет только хуже для Украины.
Богуш подчеркнул, что Украина сейчас все дальше уходит в сторону РФ, и становится все более слабым государством на международной арене. Именно поэтому нас и начинают так воспринимать. Между тем нужно понимать, что такое объятия России - это остановка европейской интеграции, стремление задобрить Владимира Путина, готовность к отведению войск на Донбассе, и так далее. К тому же, появилась информация, что с Зеленским уже работают российские политтехнологи