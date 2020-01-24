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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4371) Израиль (1013)

 Зеленский подчеркнул важность ратификации соглашения о ЗСТ с Кнессетом Израиля, - ОП. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский в Иерусалиме провел встречу со Спикером Кнессета Государства Израиль Юлием Эдельштейном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Участники встречи положительно оценили традиционно активный двусторонний политический диалог и выразили надежду на сохранение его высокой динамики после парламентских выборов в Израиле.

Были отмечены последние достижения в развитии двусторонних отношений за текущее десятилетие, в частности ежегодный рост туризма. С 2010 года, когда был введен безвизовый режим между Украиной и Израилем, туристические потоки увеличились более чем в десять раз, отметили переговорщики.

Зеленский подчеркнул важность ратификации израильской стороной Соглашения о свободной торговле между государствами, которое Украина ратифицировала в августе прошлого года.

"Введение зоны свободной торговли может помочь вдвое увеличить товарооборот между странами в краткосрочной перспективе", - отметил Зеленский.

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Зеленский подчеркнул важность ратификации соглашения о ЗСТ с Кнессетом Израиля, - ОП 01

Источник: https://censor.net.ua/p3171731
 
 
 Топ комментарии
 
Интересно в чем именно важность? Ну Израиль получит в 10 раз еще больше выгоды. А в чем для украинцев выгода?
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ізраїль будує у себе завод переробці української титанової руди ... українцям привезуть "соки джаффа" (сеча арабських віслюків) а ще "грязі" з мертвого моря ... і все на халяву для честного еврейського "гешефта"
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с гарантией 100% и на полном серьёзе, обявляю конкурс, первый кто выставит фото зеленского, где не будет он выглядеть как идиот, получит 5000 гривн или отправлю на конт волoнтёра, которого он укажет. , на кзебыла ладира ладими
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Интересно в чем именно важность? Ну Израиль получит в 10 раз еще больше выгоды. А в чем для украинцев выгода?
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Зеленым правда не важна, им главное громче прокукарекать. Зеленый лохторат схавает. Нужно бесконечное шоу. Очередные информационный поводы для отвлечения внимания -- "Перепись Дубилета", "Новый обмен пленными", "Минские соглашения", "ЗСТ с Израилем" и т.д. Про Боинг с Оманом, экономику, резкий рост безработицы, долги по зарплатам и пенсиям, провал с МВФ, новые платежки - тут молчать, как партизанам.
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Дайте мне средства массовой информации и я из любого народа сделаю стадо свиней.- Пауль Йозеф Геббельс
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На самом деле Геббельс это не говорил. Это слова героя одного из произведений Томаса Манна. Но хоть и не говорил, а сделал из немцев хуже чем свиней.
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ізраїль будує у себе завод переробці української титанової руди ... українцям привезуть "соки джаффа" (сеча арабських віслюків) а ще "грязі" з мертвого моря ... і все на халяву для честного еврейського "гешефта"
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Ну соки и у нас не лучше делают. Помню подрабатывал студентом так на сок клубнику и яблоки собирали гнилые, зеленые, червивые, с плесенью все что даже свиньи не едят. С ящиков капала гнилая каша но бригадир говорил что все так и должно быть и грузил на машины. Я даже не представляю что они добавляют в ету кашу чтобы она в пакетах была нормального цвета и не воняла. Поетому я покупные соки никогда и не пью.
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Комментарии израильтян о визите:

Израильские организаторы назвали решение хозяина Банковой «отвратительной манипуляцией». «Президенту объяснили, что мы дали согласие на присутствие выживших, которые обратились к нам в последние дни. Поэтому его решение озадачивает, и жаль, что он делает такой шаг по отношению к мероприятию под названием «Помни о Холокосте для борьбы с антисемитизмом», - отмечается в сообщении пресс-службы мемориального комплекса «Яд Вашем»
«Это отвратительная манипуляция. Печально, что президент Зеленский так цинично использует событие, имеющее большое значение для всего мира», - добавили представители комплекса.
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с гарантией 100% и на полном серьёзе, обявляю конкурс, первый кто выставит фото зеленского, где не будет он выглядеть как идиот, получит 5000 гривн или отправлю на конт волoнтёра, которого он укажет. , на кзебыла ладира ладими
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чуть ограничение - фото не старше 20 лет.
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может тебе еще звезду с неба достать?
миссия не выполнима...
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ну а вдруг, в друг за 20 лет ему один раз пробился через туман луч солнца.
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Все я виграв!
Зеленский на жодному фото не виглядає ідіотом, він виглядає кретином.
(Різницю між цими двома діагнозами дивитись підручнику по психіатрії.)
Хто за?
Це перше, і друге, оскільки діагноз кретин набагато важчий для хворого Зе, вимагаю підняття гонорару в пять разів! Зелена шмаркля з огляду на свою огиднсть менше вартувати не може! Зеленський наголосив на важливості ратифікації угоди про ЗВТ із Кнесетом Ізраїлю, - ОП - Цензор.НЕТ 9737
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" С 2010 года, когда был введен безвизовый режим между Украиной и Израилем, туристические потоки увеличились более чем в десять раз" в какую сторону?
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Лучшие люди Украины гибнут каждый день, пока это Зеуйло что-то подписывает или подчеркивает. Сердце разрывается каждый день от новостей о гибели и ранениях наших Героев!.
А это Зеуйло, что ни делает, всё - против Украины, Украинцев, Независимости, Свободы.
Надо что-то делать с прекращением его каденции.
Чем дальше, тем будет только хуже для Украины.
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Политолог Денис Богуш рассказал что он общался со своими друзьями и международными партнерами, занимающими серьезные посты в европейских структурах. По словам политолога, и англичане, и немцы сейчас в один голос заявляют, что воспринимают Украину как приставку к России. В свое время Леонид Кучма подчеркнул, что это разные страны, и даже книгу написал с соответствующим названием. В период президентства Петра Порошенко к позиции Украины начали прислушиваться, все понимали - страна отстаивает свою независимость. Сегодня же уже открытым текстом заявляют, что наша страна является приставкой России.

Богуш подчеркнул, что Украина сейчас все дальше уходит в сторону РФ, и становится все более слабым государством на международной арене. Именно поэтому нас и начинают так воспринимать. Между тем нужно понимать, что такое объятия России - это остановка европейской интеграции, стремление задобрить Владимира Путина, готовность к отведению войск на Донбассе, и так далее. К тому же, появилась информация, что с Зеленским уже работают российские политтехнологи
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