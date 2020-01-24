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 Политика Украины
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Все про:бизнес (1251) Зеленский (4371) Израиль (1004)

 "Украина хочет видеть большие инвестиции", - Зеленский на встрече с представителями израильского бизнеса. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Иерусалиме с представителями деловых кругов Израиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Сегодня перед вами Украина - молодая, очень энергичная, которая хочет меняться, изучает технологии, хочет быть экономически либеральной. Украина хочет видеть большие инвестиции", - сказал глава государства, обращаясь к представителям израильского бизнеса.

Зеленский отметил, что в Украине принимают законы, которые помогают бизнесу. Например, законы о деофшоризации, дерегуляции и о концессии.

"Как только мы принимаем законы, сразу видим результат. Например, мы начали концессию портов. У нас состоялись конкурсы, и уже заводят деньги в один из портов. Туда заходят инвестиции в размере более миллиарда долларов", - отметил глава государства.

Кроме того президент представил программы, которые Украина предлагает инвесторам, и рассказал о современных проектах, которые облегчат жизнь бизнесу и людям в стране.

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"Мы хотим быть среди первых в развитии технологий в мире. Мы разрабатываем большой проект "Государство в смартфоне". Все возможные государственные услуги будут в смартфоне", - сказал Зеленский.

Президент показал на примере своего телефона, как будет работать эта система. В частности, с помощью смартфона можно будет получить водительские права и оформить различные документы.

Участники встречи согласились, что Украина должна улучшать налоговую систему, уменьшать влияние государственной бюрократии на бизнес и защищать инвестиции от коррупции.

Во встрече приняли участие представители цифрового бизнеса, IТ, владельцы строительных, инфраструктурных компаний, фирм, производящих оборудование, руководители венчурных фондов и т.д. с совокупным бюджетом в миллиарды долларов.

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Украина хочет видеть большие инвестиции, - Зеленский на встрече с представителями израильского бизнеса 01

Источник: https://censor.net.ua/n3171717
 
 
 Топ комментарии
 
В реалі сонячний презедент.
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евреи послушали, покивали, поулыбались...
но денег не дали (ибо не дураки)
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Завтра днюха у найвеличнішого ЗЕбаната недоразумєнія. Так шо зкреативити тре вітаннячко
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Може «заранєє», кажуть, що погана прикмета! Тож, поздоровляю усіх «ізбіратєлєй» ЗЄбаната із днюхою! Бажаю, щоб ця ложка дьогтю із лайном вам боком вилізла! І вправила мізки! "Украина хочет видеть большие инвестиции", - Зеленский на встрече с представителями израильского бизнеса - Цензор.НЕТ 7175
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А чи був Хазанов на гастролях в 1977 році а Кривому Розі? Питання до знатоків!

"Украина хочет видеть большие инвестиции", - Зеленский на встрече с представителями израильского бизнеса - Цензор.НЕТ 8390
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Ось і відкрилась сімейна таємниця зєлєнських.....
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Мама Рімма тру фанатка Хазанова. Віе представився як студент калінарного технікуму.

Мабуть там увесь Аншлаг побував: скільки талантів повилазило
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Баба і кіт
21 ч. ·
Слугу Павла Павлиша підловили за листуванням із заступником міністра охорони здоров'я України Андрієм Семиволосом. Далі приводимо текст.
Павлиш: "Привіт, як справи?";
Семиволос: "Так собі";
Павлиш: "А що трапилося?";
Семиволос: "Міша за**бав до гикавки, хоче в нахабну бюджет ділити, дає недолугі команди";
Павлиш: "То не виконуй, включай дурня";
Семиволос: "Якщо хочу всидіти в кріслі, то потрібно виконувати, тут можна добре прибарахлитися, онукам вистачить, але по парі його моментів поклав в ящик, сказав типу віддав в департамент)) він мені за них наярює, кажу роблю))";
Павлиш: "зрозуміло, тримайся. Може на вихідних підемо з М*** підемо, вони хороші...".

"Украина хочет видеть большие инвестиции", - Зеленский на встрече с представителями израильского бизнеса - Цензор.НЕТ 2524
"Украина хочет видеть большие инвестиции", - Зеленский на встрече с представителями израильского бизнеса - Цензор.НЕТ 2516
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Вже є мільярдні інвестиції в зелену енергетику. Краще б їх не було.
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Да и с портами пример так-себе...
Это ж надо так напугать своих инвесторов, чтобы они под Катар маскировались
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Інвестувати в країну де йде безглузда кровава бійня?
Сумнівно щось...
Потрібно спочатку подбати про привабливий інвестиційний клімат.
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крИвава
проверяй грамматику Вордом хотя бы
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Кацап, может быть твоя орда и ведет "безглузда кровава бійня", а для украинцев это борьба за свою страну.
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Ясно. Хотят израильтянам "продать" за бесценок.
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ой вей, давоські майси, частина друга?!
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позолотой покроет
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Якщо будуть такі інвестиції,то українці завжди будуть їм винні.
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зеленского не остановить и поидут потоки с земли обетованной
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евреи послушали, покивали, поулыбались...
но денег не дали (ибо не дураки)
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і як же ж ніхто раніше не додумався хотіти великі інвестиції?
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Як же чудово прилітає "Обраточка" найвеличнішому.
Доки одні підіймали економіку залучали інвесторів, інше в Юрмалі висміювало свою країну і тих хто її витягував.
ВЖУХ. І через кілька років стоїш на сцені Давосу, до тебе ставляться як до порноактриси і ти приймаєш з усіх сторін
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Бумеранг завжди повертається до того хто його запустив.
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Ти убогий Пороха тролив, що у нього все погано, так а що при тобі хорошого? Ти ж пойми зєбіл, що при Пороху і ти краще жив.
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ой, та лан, порох так же просил денег, и так же никто не давал. два сапога пара.
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Подивись виступ Пороха в Давосі, і зрівняй його з виступом віслюка оманського.
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что следует переводить: - дайте денех, а то воров уже слишком много, на всех бабла не хватает
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Зеля, как порноактер, просит инвестиций и спереди, и сзади.
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не дадуть!

Бо країна, де перемогли профани-ділетанти, не має інвестиційної привабливості.
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Замість інвестиції,буде українцям інквізиція.
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Скомороха понесло. А ведь только отошел...А уже опять заносит неизвестно куда.
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Чучело поїхало євреїв розводити на бабло.
Це мабуть найкращий жарт 95.
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"Альпийское нищенство - святое дело"(с)
"Украина хочет видеть большие инвестиции", - Зеленский на встрече с представителями израильского бизнеса - Цензор.НЕТ 3784
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Сказал президент прячущий свои деньги в офшорах.
Дураков среди нас нема ответили из Израиля.
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Вже зі всіма інвесторами переговорив - НІХТО не йде.
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зачем нужно было ехать такую даль чтобы встретиться с представителями израильского бизнеса? Можно было это дело организовать в том же киеве днепре или виннице. Они ведь все в украине живут и кормятся.
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та да. бене нужно больше денег. альо ивесторы па 100 лямов уе и больше? где вы там? няню будете?
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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