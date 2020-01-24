 "Украина хочет видеть большие инвестиции", - Зеленский на встрече с представителями израильского бизнеса. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Сегодня перед вами Украина - молодая, очень энергичная, которая хочет меняться, изучает технологии, хочет быть экономически либеральной. Украина хочет видеть большие инвестиции", - сказал глава государства, обращаясь к представителям израильского бизнеса.
Зеленский отметил, что в Украине принимают законы, которые помогают бизнесу. Например, законы о деофшоризации, дерегуляции и о концессии.
"Как только мы принимаем законы, сразу видим результат. Например, мы начали концессию портов. У нас состоялись конкурсы, и уже заводят деньги в один из портов. Туда заходят инвестиции в размере более миллиарда долларов", - отметил глава государства.
Кроме того президент представил программы, которые Украина предлагает инвесторам, и рассказал о современных проектах, которые облегчат жизнь бизнесу и людям в стране.
"Мы хотим быть среди первых в развитии технологий в мире. Мы разрабатываем большой проект "Государство в смартфоне". Все возможные государственные услуги будут в смартфоне", - сказал Зеленский.
Президент показал на примере своего телефона, как будет работать эта система. В частности, с помощью смартфона можно будет получить водительские права и оформить различные документы.
Участники встречи согласились, что Украина должна улучшать налоговую систему, уменьшать влияние государственной бюрократии на бизнес и защищать инвестиции от коррупции.
Во встрече приняли участие представители цифрового бизнеса, IТ, владельцы строительных, инфраструктурных компаний, фирм, производящих оборудование, руководители венчурных фондов и т.д. с совокупным бюджетом в миллиарды долларов.
Мабуть там увесь Аншлаг побував: скільки талантів повилазило
21 ч. ·
Слугу Павла Павлиша підловили за листуванням із заступником міністра охорони здоров'я України Андрієм Семиволосом. Далі приводимо текст.
Павлиш: "Привіт, як справи?";
Семиволос: "Так собі";
Павлиш: "А що трапилося?";
Семиволос: "Міша за**бав до гикавки, хоче в нахабну бюджет ділити, дає недолугі команди";
Павлиш: "То не виконуй, включай дурня";
Семиволос: "Якщо хочу всидіти в кріслі, то потрібно виконувати, тут можна добре прибарахлитися, онукам вистачить, але по парі його моментів поклав в ящик, сказав типу віддав в департамент)) він мені за них наярює, кажу роблю))";
Павлиш: "зрозуміло, тримайся. Може на вихідних підемо з М*** підемо, вони хороші...".
Это ж надо так напугать своих инвесторов, чтобы они под Катар маскировались
Сумнівно щось...
Потрібно спочатку подбати про привабливий інвестиційний клімат.
проверяй грамматику Вордом хотя бы
но денег не дали (ибо не дураки)
Доки одні підіймали економіку залучали інвесторів, інше в Юрмалі висміювало свою країну і тих хто її витягував.
ВЖУХ. І через кілька років стоїш на сцені Давосу, до тебе ставляться як до порноактриси і ти приймаєш з усіх сторін
Бо країна, де перемогли профани-ділетанти, не має інвестиційної привабливості.
Це мабуть найкращий жарт 95.
Дураков среди нас нема ответили из Израиля.