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 Контрразведка СБУ ликвидировала информаторскую сеть наемников РФ вблизи линии разграничения. ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли деятельность информаторской сети незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР", которая действовала в Лиманском районе Донецкой области.

Оперативники и следователи спецслужбы установили личности двух информаторов террористов - жительниц Лимана, которые тесно сотрудничали с наемниками РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Обе женщины прошли подробный инструктаж в Донецке, который посещали якобы по личным делам. Кураторы отработали им задачи, каналы связи, согласовали условный "сленг" для передачи нужных террористам данных.

По задачам кураторов диверсионно-разведывательного подразделения "ДНР" сообщницы собирали и средствами электронной связи, передавали сведения о подразделениях ВСУ, их численность, вооружение, места дислокации и направления перемещения в районе проведения ООС, прежде всего железнодорожным сообщением.

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Полученные данные российские наемники использовали для планирования военных действий и диверсий.

В конце прошлого года в рамках начатого уголовного производства следователи и контрразведчики СБУ задержали одну из информаторов наемников РФ в Лимане. Сейчас к ней "присоединилась" ее сообщница.

Контрразведка СБУ ликвидировала информаторскую сеть наемников РФ вблизи линии разграничения 01
Контрразведка СБУ ликвидировала информаторскую сеть наемников РФ вблизи линии разграничения 02
Контрразведка СБУ ликвидировала информаторскую сеть наемников РФ вблизи линии разграничения 03
Контрразведка СБУ ликвидировала информаторскую сеть наемников РФ вблизи линии разграничения 04

Во время обысков правоохранители изъяли доказательные материалы, подтверждающие агентурную деятельность задержанных в пользу НВФ террористической организации "ДНР".

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Обоим фигуранткам уголовного производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации и содействие ее деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Контрразведчики СБУ установили также лица наемников РФ-"кураторов", с которыми сотрудничали задержанные. Их участие в деятельности террористической организации задокументированы в пределах досудебного расследования по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Им также сообщено о подозрении в совершении инкриминируемых им преступлений. Операция по прекращению подрывной деятельности проводилась Управлением СБ Украины в Житомирской области под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области.

Источник: https://censor.net.ua/p3171710
 
   
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Ще спіймати 98 агентів, і Зє зможе поміняти їх на одного українського військовополоненого.
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Та хоч тисячу.
Головне ловити кожну добу.
Ще треба вату з соцмереж хапати - її там багато випасається...
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Пусть горят в Аду!
Из-за таких гнид полицайских столько крови и боли в Украине!
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