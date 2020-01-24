 Зеленский с супругой посетил Мемориальный комплекс "Яд Вашем" в Иерусалиме. ФОТОрепортаж

Владимир и Елена Зеленские осмотрели фотовыставку "Вспышки памяти" на территории комплекса. На выставке, в частности, представлены фотографии, посвященные нацистской пропаганде, фотосвидетельства, сделанные евреями во время Холокоста. Отдельная экспозиция посвящена истории освобождения узников концлагеря Аушвиц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Это очень важная выставка для сохранения памяти о страшной трагедии Холокоста", – отметил Владимир Зеленский.
Также президентская чета возложила цветы к участкам монумента "Долина уничтоженных общин", посвященных памяти еврейских общин Украины и Польши, частично либо полностью уничтоженных во время Холокоста.
На мероприятии, организованном Россией слово дали странам, организовавшим геноцид - Германии и России.
послушайте какие помои вылил Путин тышком-нышком на Украину, Литву, Латвию и Польшу в своем выступлении в Иерусалиме
Одел ЗЕля путинских подстилок из Яд-Вашем, и правильно сделал !
Соловьев вчера со своей шоблой на гів..но зійшов
КасторськийОманський на гастролях.
P.S. Будете ехать, пусть Рая не глотает камни - Соня так и не просралась!»
шёл верным путём, других способов нет,
слово создаёт реальность, в которой мы живём
Ответ простой: так, как голосовал когда-то СССР.
На моей памяти, один раз украинские представители во время голосования вышли из зала и было это при Порошенко.
Скажите, если Украина поддерживала резолюции ООН, напрямую гадящие государству Израиль, то как же вы можете требовать от Израиля признать Голодомор геноцидом?
Почему богоизбранные не хотят вспоминать потужный мыролюбный реформизм в Германии в 10-30 х годах прошлого века? Почему они так не хотят рассказыватоь о том чем занимались тогда лица щирогерманской реформаторской национальности? А тогько голохвост вспоминают.
Занимались ровно тем же что и лица щироукраинской национальности в 33м.
Так что все нормально.
Так как цензура цензора не пропускает посты не нарушающие правила форума.
Успеешь прочтешь.
В том что президент в годовщину трагедии в своей стране чтит других жертв в другой стране виноваты манкурты его избравшие,а так же средства массовой информации предоставлявшие свои площадки для пропаганды.
признание Голодомора это автоматическое оправдание антисемитизма в Украине..
все же знают национальность руководителей, тех кто осуществлял Голодомор в Украине...
Коммунисты - интернационалисты по определению, и более всего коммунисты ненавидят националистов, отсюда их звериная ненависть к ОУН-УПА.
Вы плохо изучали Научный Коммунизм на 5-м курсе института и Историю Партии - на 1-м курсе.
поэтому они и сохранились до сегодняшнего дня, поэтому им и удалось создать гос-во Израиль...
Кстати гос-во национальное, статус которого они закрепили в доктрине принятой ими в позапрошлом году...
якщо закінчилися, то якого біса воно досі там вештається, це що ***** за екскурсії за мій рахунок?