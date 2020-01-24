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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Зеленский (4371) Израиль (1013) Холокост (125) Елена Зеленская (42)

 Зеленский с супругой посетил Мемориальный комплекс "Яд Вашем" в Иерусалиме. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой посетили Мемориальный комплекс "Яд Вашем" в Иерусалиме.

Владимир и Елена Зеленские осмотрели фотовыставку "Вспышки памяти" на территории комплекса. На выставке, в частности, представлены фотографии, посвященные нацистской пропаганде, фотосвидетельства, сделанные евреями во время Холокоста. Отдельная экспозиция посвящена истории освобождения узников концлагеря Аушвиц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Это очень важная выставка для сохранения памяти о страшной трагедии Холокоста", – отметил Владимир Зеленский.

Также президентская чета возложила цветы к участкам монумента "Долина уничтоженных общин", посвященных памяти еврейских общин Украины и Польши, частично либо полностью уничтоженных во время Холокоста.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский - Нетаньяху: Украинский народ как никто понимает трагедию евреев во время Второй мировой войны. ВИДЕО

Зеленский с супругой посетил Мемориальный комплекс Яд Вашем в Иерусалиме 01
Зеленский с супругой посетил Мемориальный комплекс Яд Вашем в Иерусалиме 02
Зеленский с супругой посетил Мемориальный комплекс Яд Вашем в Иерусалиме 03
Зеленский с супругой посетил Мемориальный комплекс Яд Вашем в Иерусалиме 04
Зеленский с супругой посетил Мемориальный комплекс Яд Вашем в Иерусалиме 05
Зеленский с супругой посетил Мемориальный комплекс Яд Вашем в Иерусалиме 06
Зеленский с супругой посетил Мемориальный комплекс Яд Вашем в Иерусалиме 07
Зеленский с супругой посетил Мемориальный комплекс Яд Вашем в Иерусалиме 08

Источник: https://censor.net.ua/p3171696
 
 
 Топ комментарии
 
Зачем президенту Польши ехать на кацапское мероприятие и слушать там кацапский бред?
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ВМВ развязали 2 страны - СССР/Россия и Германия.
На мероприятии, организованном Россией слово дали странам, организовавшим геноцид - Германии и России.
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А нам какая разница где тебе обрезание делали? Мне насрать на евреев. Сходи лучше проведай госпиталь где наши раненные без рук, без ног, под капельницами и шлангами искуственного питания в результате программы простоперестатьстрелять,
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Зачем президенту Польши ехать на кацапское мероприятие и слушать там кацапский бред?
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ВМВ развязали 2 страны - СССР/Россия и Германия.
На мероприятии, организованном Россией слово дали странам, организовавшим геноцид - Германии и России.
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Ясно, значить рюцке нацистам дали слово, бо вони були активними учасниками геноциду євреїв і не тільки.
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Потому что он президент Польши а не Израиля.
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потому что ему не все равно как зеленому. Противно читать о важности выставки, когда презик не знает ни ее истории и ее значимости. Фальш, сплошная фалшь
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Отлично! Пусть петики расскажут о важности выставки. Если не они, то кто?
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В Аушвице дорожки были заасфальтированы , все было освещени и чисто. С какого перепугу эти евреи было недовольно? ведь как нам зепрезэрыло сказало "какая разница где"?
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Пєтікам похєр. Головне - клоун обісрався, тобто день пройшов не даремно.
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первый (и может быть последний) раз поддерживаю Зеленского
послушайте какие помои вылил Путин тышком-нышком на Украину, Литву, Латвию и Польшу в своем выступлении в Иерусалиме

Одел ЗЕля путинских подстилок из Яд-Вашем, и правильно сделал !

Соловьев вчера со своей шоблой на гів..но зійшов
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Буба Касторський Оманський на гастролях.

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Кстати актер Сичкин написал из эмиграции несколько писем своему врагу
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https://www.yaplakal.com/forum7/topic1403136.html

P.S. Будете ехать, пусть Рая не глотает камни - Соня так и не просралась!»





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Привет там передавайте, скорбящие на камеру...
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А нам какая разница где тебе обрезание делали? Мне насрать на евреев. Сходи лучше проведай госпиталь где наши раненные без рук, без ног, под капельницами и шлангами искуственного питания в результате программы простоперестатьстрелять,
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О-о-о-о , так и Ленка-наводчица поехала с муженьком ......)))) Это шенель на ней одето ??
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нам не помешает помолиться за то, чтобы Зеленский
шёл верным путём, других способов нет,
слово создаёт реальность, в которой мы живём
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Подякували радянскій владі, яка організувала голодомор в Україні, за звільнення Оцвенціма.
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Ложить цветы на могилки ермолочников поминая Холокост, в то время как сами ермолочники напрочь отвергают Голодомор. Есть какое то самоуважение? Пипец так унижаца...
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Вспомните, пожалуйста, как Украина голосовала в ООН по резолюциям в поддержку пластелинцев и осуждении Израиля? Ни один раз, и не два, и не три.
Ответ простой: так, как голосовал когда-то СССР.
На моей памяти, один раз украинские представители во время голосования вышли из зала и было это при Порошенко.
Скажите, если Украина поддерживала резолюции ООН, напрямую гадящие государству Израиль, то как же вы можете требовать от Израиля признать Голодомор геноцидом?
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Да никто никого не обязан поддерживать. Так же как Израиль не поддерживает Украину и Украина не поддерживает Израиль. К тому же Израиль всегда был сам за себя и не признавал ничьи интересы которые шли в разрез интересам Израля. Даже наших беглых олигархов и коррупционеров не выдает.
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При голосовании резолюций по Украине тем не менее Израиль голосовал за нас. Но это было когда-то.
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В 2014 году Израиль отказался продавать Украине беспилотники по просьбе раши.
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В 2014-м нам продукцию военного назначения вообще никто не продавал, а не только Израиль. Я не большой поклонник Израиля, но в плане сотрудничества для нас эта страна интересна. IMHO.
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По этой логике, раз Израиль дружит с Рашкой, Украина не должна признавать т.н. "холокост".
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Какое то чуство собственного достоинства и гордость быть у нормального человека. Без етого человек не людина а свинья.
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Для украинцев стало неожиданностью выступление президента Ривлина в Верховной раде, в котором он обвинил ОУН в уничтожении евреев в Бабьем Яру. /В Израиле (украинофобы) были шокированы открытием на территории заповедника "Бабий Яр" памятника украинской поэтессе Елене Телиге, участнице ОУН, расстрелянной нацистами в Бабьем Яру/ Ривлину, нагадившему на украинцев , пора соорудить в Израиле памятник жертвам Голодомора. За свой счёт. Как покаяние. Героям ОУН-УПА слава.
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Вован Оманский, оставайся там! Там твое место.
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Вечерами в кибуце будет слышаться Мурка на рояле.
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туризм - важная отрасль экономики государства Израиль
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Отакі досягнення - найвищі для Зеленського на посаді президента. А ще він по фонтанах плигати може. І на роялі грати - не руками, а під фонограму. Але ж то не досягнення. Так що насолоджуємося тим що є. Як справжні мінімалісти. Ви мінімалісти, і я з вами.
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Но Холокост и Голодомор были. Может нашьешь себе желтую зведочку на кацапскую сраку, клоун?
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Какая разніца бил-небил , главноє - нємци дорогі умєлі строіть !
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Почему никто не говорит что предшествовало холокосту?
Почему богоизбранные не хотят вспоминать потужный мыролюбный реформизм в Германии в 10-30 х годах прошлого века? Почему они так не хотят рассказыватоь о том чем занимались тогда лица щирогерманской реформаторской национальности? А тогько голохвост вспоминают.
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чем занимались тогда лица щирогерманской реформаторской национальности? А тогько голохвост вспоминают.

Занимались ровно тем же что и лица щироукраинской национальности в 33м.
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в смысле щироукраинской реформаторской национальности? если так то да. занимались мыролюбным реформизмом и ограблением населения тех стран в которых они тогда проживали.
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Когда он отдыхает? Все работает и работает ))
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А жители Мариуполя сами вышли на день памяти масового обстрела города *братушками* из Смерчей? Им же главное чтобы биндеры не запрещали им говороть по рузьки а смерть от рузького брата считается священной и попадают сразу в рай.
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Это не жители Мариуполя такие,а 73 % украинцев.
Так что все нормально.
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Повторюсь.
Так как цензура цензора не пропускает посты не нарушающие правила форума.
Успеешь прочтешь.
В том что президент в годовщину трагедии в своей стране чтит других жертв в другой стране виноваты манкурты его избравшие,а так же средства массовой информации предоставлявшие свои площадки для пропаганды.
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Це звісно що трагедія.Але хіба Ізраїль визнав Голодомор?
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он может и хотел бы, но не может...
признание Голодомора это автоматическое оправдание антисемитизма в Украине..
все же знают национальность руководителей, тех кто осуществлял Голодомор в Украине...
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Лео Кот І не тільки.Євреї не можуть бути виродками,вони створили собі образ мучиників.Тому й не визнають.Але з цього виходить,що вони нам точно не друзі.
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в политике никто никому не друг... нужна сильная страна с мощной международной политикой и профессионалами, а у нас такого сейчас не наблюдается.
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У коммунистов не и не было никакой национальности.
Коммунисты - интернационалисты по определению, и более всего коммунисты ненавидят националистов, отсюда их звериная ненависть к ОУН-УПА.
Вы плохо изучали Научный Коммунизм на 5-м курсе института и Историю Партии - на 1-м курсе.
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может у коммунистов не было национальности, но у евреев она всегда была... - и они всегда помнили кто они и кого нужно поддерживать..
поэтому они и сохранились до сегодняшнего дня, поэтому им и удалось создать гос-во Израиль...
Кстати гос-во национальное, статус которого они закрепили в доктрине принятой ими в позапрошлом году...
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OA В научному комунізмі були ідеологи євреї.
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Я не помойку, жабеня, что президент Израиля?
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Сподіваймося, наш сонячний презедент добре розважиться.
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тррр, підкажіть, хто в курсі, урочистості з приводу 75 річниці геноциду закінчилися в Ізраїлі вчора чи ще тривають?
якщо закінчилися, то якого біса воно досі там вештається, це що ***** за екскурсії за мій рахунок?
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Так те зелене чудо зі своєю Леною тепер і в Ізраїлі собі відпочинок влаштувало. В Ізраїль приїхав, з міжнародного заходу де були присутні перші особи країн втік. Почав з Леною відпочивати.
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А где фото что Зе там в Омане посещал, кроме ресторана?
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Ізраїль не визнав Голодомор геноцидом.
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Тому що, в основному, всі уповноважені по хлібозаготівлях в 1932-33 роках були євреї, а це в них згадувати не хочуть, це ж можуть розкопати точні дані.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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