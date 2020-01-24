 Зеленский с женой посетил Мемориальный комплекс "Яд Вашем" в Иерусалиме. ФОТОрепортаж

Владимир и Елена Зеленские осмотрели фотовыставку "Вспышки памяти" на территории комплекса. На выставке, в частности, представлены фотографии, посвященные нацистской пропаганде, фотосвидетельства, сделанные евреями во время Холокоста. Отдельная экспозиция посвящена истории освобождения узников концлагеря Аушвиц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Это очень важная выставка для сохранения памяти о страшной трагедии Холокоста", – отметил Владимир Зеленский.
Также президентская чета возложила цветы к участкам монумента "Долина уничтоженных общин", посвященных памяти еврейских общин Украины и Польши, частично либо полностью уничтоженных во время Холокоста.
На мероприятии, организованном Россией слово дали странам, организовавшим геноцид - Германии и России.
КасторськийОманський на гастролях.
P.S. Будете ехать, пусть Рая не глотает камни - Соня так и не просралась!»
Пьяный конферансье выходит на сцену.
- Рак Матки "Промежность".
- Прошу прощения, Марк Фрадкин "Про нежность".
"Ночь прошла, ночь прошлаа..."
шёл верным путём, других способов нет,
слово создаёт реальность, в которой мы живём
Ответ простой: так, как голосовал когда-то СССР.
На моей памяти, один раз украинские представители во время голосования вышли из зала и было это при Порошенко.
Скажите, если Украина поддерживала резолюции ООН, напрямую гадящие государству Израиль, то как же вы можете требовать от Израиля признать Голодомор геноцидом?
Почему богоизбранные не хотят вспоминать потужный мыролюбный реформизм в Германии в 10-30 х годах прошлого века? Почему они так не хотят рассказыватоь о том чем занимались тогда лица щирогерманской реформаторской национальности? А тогько голохвост вспоминают.
Занимались ровно тем же что и лица щироукраинской национальности в 33м.
Пипец стране,где 73 % манкуртов.
Причем здесь петя к теме поездки Зеленского в Израиль и годовщины обстрела Мариуполя?
Это не к тебе вопросы,а к твоему хозяину?
Видно бутусику платят арендную плату за превращение цензора в вашу вонючую ботовску помойку.
признание Голодомора это автоматическое оправдание антисемитизма в Украине..
все же знают национальность руководителей, тех кто осуществлял Голодомор в Украине...
Коммунисты - интернационалисты по определению, и более всего коммунисты ненавидят националистов, отсюда их звериная ненависть к ОУН-УПА.
Вы плохо изучали Научный Коммунизм на 5-м курсе института и Историю Партии - на 1-м курсе.
поэтому они и сохранились до сегодняшнего дня, поэтому им и удалось создать гос-во Израиль...
Кстати гос-во национальное, статус которого они закрепили в доктрине принятой ими в позапрошлом году...
Сейчас зашквары у нас идут в режиме нон-стоп 24/7, поэтому первый пи...ец пришел еще поздно вечером, из Давоса, где человек-треугольник Давид Арахамия решил скосплеить Азирова с Батей и заявил, что Украине стоит приостановить гармонизацию с ЕС, потому что они там вона какие бальшие, а мы тут вона яки маленьки, поэтому нас поглотят, стандартны натянут и вообще у нас огурцы кривые, мы в ЕС не можем.
Погребенный под горой ...уев разной степени кривизны и толщины, он попытался в очередной раз спеть песню «вы всё не так поняли», но благодарные граждане продолжили забрасывать ментально почившего в бозе Арахамию, пока их не отвлекли на другой конец планеты.
Значит, сегодня пятого всадника апокалипсиса, который конь-велосипед, по графику визитов ждали в Израиле, на Форуме, посвященном памяти Холокосту. Но он туда не пошел!
Причем умудрился сделать это в максимально оскорбительной форме - под видом того, что пропустил на свои места, как в трамвае, старичков и инвалидов. Мол, вся украинская делегация узнала, что в зале местов не хватает для выживших во время Холокоста, поэтому мы ни пайдьом, а вот эти старички пусть идут. И типа укоризненно так в сторону организаторов посмотрели, типа, видали жлобов? Местов у них нет.
И все такие сразу «вау! Вот это красивый жест!» Прям, штовы-штовы.
Но тут же оказалось, что «местов» всем хватало, и что красивости в этом жесте аж ни на грамм, а вот оскорбления и манипуляции - с головой и еще сверху кучка.
И вся израильская пресса в некотором недоумении и с презрением рассказывает целый день, как украинское недоразумение с булавой обосралось обильно.
Да, мемориальный центр Яд Вашем недвусмысленно связывается с пуцкиным в одно целое. Да, там выступал сам пуцкин, размахивал русофобией и откель грозился миру.
Но, бляха-муха! Мы же помним предысторию! Мы же помним, как этот мамыриммы недоросль устроил демарш и ставил ультиматумы, мол, если вы не дадите мне там слова, я вапче к вам нипаеду!
Слова ему так и не дали, можно было ТУТ И ОСТАНОВИТЬСЯ!
Туда не поехала куча лидеров - польский президент, президенты стран Балтии - именно из-за пуцкина.
Но нет, б......, наше недоросль туда всё равно поломилося, и чтобы что в итоге?
Чтобы покататься целой делегацией за государственный счет на морько в очередной раз и не работать там них.....?
Но, но, есть еще один аспект всей этой херни. Как в очередной раз всплыло, накануне официальный Киев трясся в падучей, выпрашивая у Москвы подтвердить встречу ***** с *************, но те отмазались, мол, у пуцкина и так график напряженный, ему не до БДСМ-игр с обссыканием нелохов разных. Так это получается?
Получается, что по факту, ЕДИНСТВЕННАЯ причина для поездки Гидранта в Израиль - это была эта встреча, которая все равно не состоялась? Ну афигеть теперь.
Налогоплательщики Украины оплачивают вояжи кавалькады дебилоидов, которые носятся по миру в тщетной надежде встретиться с главным террористом мира. Прямо дайте два таких, честное слово.
Он выступил на украинском завтраке, где для начала изображал из себя целку-патриотку, рассказывая, как крепка и одностайна в Украине власть, и никуда он не уходит, а все те заявления на отставку, поданные в обход Конституции президенту, а не в Раду, были просто крепкими мужскими играми.
Основатель Carlyle Group Дэвид Рубинштейн спросил у него, мол, «инвестируя в развивающиеся страны, нас интересует стабильность. Недавно вы подавали в отставку. Прокомментируйте пожалуйста».
Внятного ответа, понятное дело, он не услышал.
После чего Гончарук решил-таки показать, какой он управленец гениальный, и радостно так сообщил, что Укрзализныцю передают немцам в управление на 10 лет.
И глазом так задорно подмигнул, мол, «йа-йа, дас ист фантастиш».
Немцы немного о...уели от таких щедрот с барского плеча и сдержанно (ну это же немцы, вы понимаете), сказали, что нет, ни о каком управлении речь не идет, а они согласились всего лишь на проведение консультаций, не более.
Но самый главный БАБАХ пришел из Канады, где независимый эксперт подтвердил, что на "пленках Трубы" - таки голос самого Трубы. Какая неожиданность, ага. А то было непонятно по самим действиям погнанного на мороз опущенца, что в жопе у него плотно и давно инсталлирован джойстик из ОПы, и что малейшее движение пухлых ручонок то ли Андрея, то ли Богдана, то ли их трио с чумной бубочкой приводят в движение всего Трубу, который только что наизнанку не выворачивался, абы куснуть побольнее Пороха.
Ручной генпрокурор в комплекте с ручным трубопроводом ошибочно антропоморфной формы - приданное чумной бубочки, которым он и хвалился перед Трампом, напоминаю. Да, давно дело было, но я злопамятная. И для надежности еще и записываю, да.
В остальном же у нас как в анекдоте про «заведи козу - продай козу».
Осенью, эти "управленческие гении" объединяют министерства в целях экономии на визитках, а сейчас вот - обратно их разделяют.
Сначала оказалось, что кадавр из слитого воедино Министерства экологии и Министерства энергетики несколько нежизнеспособен, поэтому давайте вернем все взад, в смысле, разделим кровати.
Теперь вот Министерство по делам ветеранов и переселенцев, которое сшивали в сентябре, снова разделят на два ведомства.
Не, ну а фули? У нас же еще столько идей!
Можно еще попытаться слить Минобороны и Минздрав.
Смешно будет, вот увидите.
А потом разделить.
А потом снова объединить, но уже с Минобразования.
А Минздрав инсталлировать в Минветеранов.
Какая разница ж, да?
Алла Комарова
1. Главный информационный вызов вчерашнего дня - противоречивый тренд поездки Зеленского в Израиль.
NB - Личная трагедия преЗЕдента в том, что он упорно пытается проводить политику "и вашим и нашим". Пытается настолько нелепо, петляет настолько неумело, а отмазки придумывает настолько глупые, что вызывает в лучшем случае жалость, в худшем - ненависть и раздражение. Даже у таких покровителей, как ботокс и Коломойский.
Форум в Иерусалиме устраивал Вячеслав Моше Кантор - российский миллиардер, известный своими дружественными связями с Путиным. Уверен, Порошенко сразу бы солидаризировался с президентами стран Балтии и Польши, прямо заявив - ноги моей не будет на этих мероприятиях. Зеленский же едет, под надуманным предлогом отказывается от участия в форуме, но одновременно выпрашивает там личную встречу с Путиным. На выходе мы видим прекрасно организованный бенефис кремлёвского карлика (которому плевать на Холокост - у него другие цели) и роль неуклюжего статиста того, кого его свита называет "одним из самых влиятельных политиков современности". И весь это пердимонокль (результат которого - ноль) на деньги украинских налогоплательщиков.
Такие репутационные потери стали возможны вследствие полного игнорирования дипломатических реалий - МИД превратился в мальчика на побегушках у Богдана, Ермака и Коломойского, а большинство внешнеполитических шагов зекОМАНды выглядят броуновским движением безмозглых молекул. Или же движением осмысленным и продуманным - но точно не теми, кто во главу угла ставит национальные интересы Украины.
2. В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о дезинформации.
NB - Если прочтёте в интернете, что вы избрали президентом сериального персонажа и куклу Коломойского - не верьте, иначе сядете в тюрьму. Впрочем, человек, пришедший к власти благодаря дезинформации, всегда будет называть таковой любую правдивую информацию. Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила, ну вы в курсе...
3. Канадский эксперт Паушак подтвердил подлинность пленок с прослушкой экс-директора ГБР Трубы.
NB - Что это значит? Только одно: корни уголовного преследования Порошенко сугубо политические, а ГБР находится на крючке у ОПУ. Думаете, в зекОМАНде сделают надлежащие выводы? Разве только указания своим "шестёркам" в ГБР и ОГП впредь станут давать не по телефону, а путём персонального вызова на ковёр.
4. Кстати, Порошенко 27 января примет участие в заседании межпарламентского совета "Украина-НАТО" в Брюсселе.
NB - Почему именно Порошенко? Наверное, потому, что для Яременко бельгийские проститутки слишком дорогие, а большинство других слуг народа больше глядят в сторону мокшанских болот, а не европейских равнин.
5. Сегодня пятая годовщина обстрела Мариуполя - 30 человек погибло, 118 ранено.
NB - Прошло 5 лет. Нелли Штепа баллотируется в мэры Славянска, а мариупольцы, которые на смертях своих родных почувствовали, что такое русский мир, опять голосуют за русский мир. Это выше моего понимания.
6. Офис Зеленского на ровном месте создал дипломатический скандал с Румынией.
NВ - ОПУ перевел на английский речь Зеленского на День Соборности таким образом, что в Румынии поднялся скандал - слова президента, где речь шла о Северной Буковине, на Банковой «перекрутили» так, что Румыния не заняла Северную Буковину, а именно «оккупировала».
Что это? Ничего особенного - ещё один штрих вопиющего непрофессионализма: "95" становится опаснее, чем "666".)
7. Ладно, завершу на позитиве. Киев вошел в ТОП-50 самых инстаграмных городов мира по версии глобального туристического портала Big 7 Travel. Что это значит? Посещаемость города, ибо Instagram остается одной из главных площадок, формирующих туристические потоки. Столица Украины действительно прекрасна, как и прекрасны те люди, которые начинают утро с Sharp`s Review. Шучу-шучу, ЗДЕСЬ интереснее.
Кстати, визуализацию ещё одного пункта обзора можете посмотреть в первом комменте.
P.S. Мои поздравления генералу Забродскому по случаю Дня рождения!
На таких держится Украина.
Гарної всім п`ятниці, друзі!
Helgi Sharp
якщо закінчилися, то якого біса воно досі там вештається, це що ***** за екскурсії за мій рахунок?