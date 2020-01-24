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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Зеленский с женой посетил Мемориальный комплекс "Яд Вашем" в Иерусалиме. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой посетили Мемориальный комплекс "Яд Вашем" в Иерусалиме.

Владимир и Елена Зеленские осмотрели фотовыставку "Вспышки памяти" на территории комплекса. На выставке, в частности, представлены фотографии, посвященные нацистской пропаганде, фотосвидетельства, сделанные евреями во время Холокоста. Отдельная экспозиция посвящена истории освобождения узников концлагеря Аушвиц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Это очень важная выставка для сохранения памяти о страшной трагедии Холокоста", – отметил Владимир Зеленский.

Также президентская чета возложила цветы к участкам монумента "Долина уничтоженных общин", посвященных памяти еврейских общин Украины и Польши, частично либо полностью уничтоженных во время Холокоста.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский - Нетаньяху: Украинский народ как никто понимает трагедию евреев во время Второй мировой войны. ВИДЕО

Зеленский с женой посетил Мемориальный комплекс Яд Вашем в Иерусалиме 01
Зеленский с женой посетил Мемориальный комплекс Яд Вашем в Иерусалиме 02
Зеленский с женой посетил Мемориальный комплекс Яд Вашем в Иерусалиме 03
Зеленский с женой посетил Мемориальный комплекс Яд Вашем в Иерусалиме 04
Зеленский с женой посетил Мемориальный комплекс Яд Вашем в Иерусалиме 05
Зеленский с женой посетил Мемориальный комплекс Яд Вашем в Иерусалиме 06
Зеленский с женой посетил Мемориальный комплекс Яд Вашем в Иерусалиме 07
Зеленский с женой посетил Мемориальный комплекс Яд Вашем в Иерусалиме 08

Источник: https://censor.net.ua/p3171696
 
 
 Топ комментарии
 
Зачем президенту Польши ехать на кацапское мероприятие и слушать там кацапский бред?
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А нам какая разница где тебе обрезание делали? Мне насрать на евреев. Сходи лучше проведай госпиталь где наши раненные без рук, без ног, под капельницами и шлангами искуственного питания в результате программы простоперестатьстрелять,
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Буба Касторський Оманський на гастролях.
Зеленский с женой посетил Мемориальный комплекс "Яд Вашем" в Иерусалиме - Цензор.НЕТ 7069
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Зачем президенту Польши ехать на кацапское мероприятие и слушать там кацапский бред?
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Давно известно, что польские националисты не участвовали в геноциде евреев. Президенту там делать нечего.
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ВМВ развязали 2 страны - СССР/Россия и Германия.
На мероприятии, организованном Россией слово дали странам, организовавшим геноцид - Германии и России.
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Ясно, значить рюцке нацистам дали слово, бо вони були активними учасниками геноциду євреїв і не тільки.
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Петики, Зеля не был на кацапском мероприятии и не слушал кацапский бред. Так это же вас и возмутило! Такая зрада пропала!
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А чего этот зажопный полужид туда ездил? Турпутевку выиграл, как в Оман?
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Дело в том, что он как раз и поехал туда участвовать, а ему просто слова не дали с подачи ***** ))
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он не был на мероприятии, потому что с ним ***** базарить отказалось... Зеленський з дружиною відвідав Меморіальний комплекс "Яд Вашем" у Єрусалимі - Цензор.НЕТ 7412
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Потому что он президент Польши а не Израиля.
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потому что ему не все равно как зеленому. Противно читать о важности выставки, когда презик не знает ни ее истории и ее значимости. Фальш, сплошная фалшь
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Отлично! Пусть петики расскажут о важности выставки. Если не они, то кто?
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Буба Касторський Оманський на гастролях.

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Кстати актер Сичкин написал из эмиграции несколько писем своему врагу
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https://www.yaplakal.com/forum7/topic1403136.html

P.S. Будете ехать, пусть Рая не глотает камни - Соня так и не просралась!»





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убил камент Зеленський з дружиною відвідав Меморіальний комплекс "Яд Вашем" у Єрусалимі - Цензор.НЕТ 9091

Пьяный конферансье выходит на сцену.
- Рак Матки "Промежность".
- Прошу прощения, Марк Фрадкин "Про нежность".
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А за ширмою Лєнка з фінгалом під оком.
"Ночь прошла, ночь прошлаа..." Зеленський з дружиною відвідав Меморіальний комплекс "Яд Вашем" у Єрусалимі - Цензор.НЕТ 968
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Привет там передавайте, скорбящие на камеру...
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А нам какая разница где тебе обрезание делали? Мне насрать на евреев. Сходи лучше проведай госпиталь где наши раненные без рук, без ног, под капельницами и шлангами искуственного питания в результате программы простоперестатьстрелять,
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О-о-о-о , так и Ленка-наводчица поехала с муженьком ......)))) Это шенель на ней одето ??
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нам не помешает помолиться за то, чтобы Зеленский
шёл верным путём, других способов нет,
слово создаёт реальность, в которой мы живём
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Подякували радянскій владі, яка організувала голодомор в Україні, за звільнення Оцвенціма.
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Ложить цветы на могилки ермолочников поминая Холокост, в то время как сами ермолочники напрочь отвергают Голодомор. Есть какое то самоуважение? Пипец так унижаца...
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Вспомните, пожалуйста, как Украина голосовала в ООН по резолюциям в поддержку пластелинцев и осуждении Израиля? Ни один раз, и не два, и не три.
Ответ простой: так, как голосовал когда-то СССР.
На моей памяти, один раз украинские представители во время голосования вышли из зала и было это при Порошенко.
Скажите, если Украина поддерживала резолюции ООН, напрямую гадящие государству Израиль, то как же вы можете требовать от Израиля признать Голодомор геноцидом?
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Да никто никого не обязан поддерживать. Так же как Израиль не поддерживает Украину и Украина не поддерживает Израиль. К тому же Израиль всегда был сам за себя и не признавал ничьи интересы которые шли в разрез интересам Израля. Даже наших беглых олигархов и коррупционеров не выдает.
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По этой логике, раз Израиль дружит с Рашкой, Украина не должна признавать т.н. "холокост".
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Какое то чуство собственного достоинства и гордость быть у нормального человека. Без етого человек не людина а свинья.
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Для украинцев стало неожиданностью выступление президента Ривлина в Верховной раде, в котором он обвинил ОУН в уничтожении евреев в Бабьем Яру. /В Израиле (украинофобы) были шокированы открытием на территории заповедника "Бабий Яр" памятника украинской поэтессе Елене Телиге, участнице ОУН, расстрелянной нацистами в Бабьем Яру/ Ривлину, нагадившему на украинцев , пора соорудить в Израиле памятник жертвам Голодомора. За свой счёт. Как покаяние. Героям ОУН-УПА слава.
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Вован Оманский, оставайся там! Там твое место.
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Вечерами в кибуце будет слышаться Мурка на рояле.
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туризм - важная отрасль экономики государства Израиль
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Отакі досягнення - найвищі для Зеленського на посаді президента. А ще він по фонтанах плигати може. І на роялі грати - не руками, а під фонограму. Але ж то не досягнення. Так що насолоджуємося тим що є. Як справжні мінімалісти. Ви мінімалісти, і я з вами.
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Если бы не было Холокоста,то евреи бы его придумали.
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Только для того, шоб об этом мог выступать Путин. Зеленський з дружиною відвідав Меморіальний комплекс "Яд Вашем" у Єрусалимі - Цензор.НЕТ 9491
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Но Холокост и Голодомор были. Может нашьешь себе желтую зведочку на кацапскую сраку, клоун?
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Почему никто не говорит что предшествовало холокосту?
Почему богоизбранные не хотят вспоминать потужный мыролюбный реформизм в Германии в 10-30 х годах прошлого века? Почему они так не хотят рассказыватоь о том чем занимались тогда лица щирогерманской реформаторской национальности? А тогько голохвост вспоминают.
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чем занимались тогда лица щирогерманской реформаторской национальности? А тогько голохвост вспоминают.

Занимались ровно тем же что и лица щироукраинской национальности в 33м.
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в смысле щироукраинской реформаторской национальности? если так то да. занимались мыролюбным реформизмом и ограблением населения тех стран в которых они тогда проживали.
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Когда он отдыхает? Все работает и работает ))
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В день памяти обстрела Мариуполя президент не в Мариуполе.
Пипец стране,где 73 % манкуртов.
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Слышишь ты, кусок Пете бота, и все остальные тебе подобные, ровно год назад в это же время Петя мальдивский В Иерусалиме пиджак в трусы заправля. Так что не тебе и тебе подобным тут вонять
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Слушай ты,кусок цензоровского дешевого бота,иди нахрен со своей петеболью.
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Кроме высеров по делу есть что? Или шеф наказа не давал?
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По какому делу ты засрал весь цензор?
Причем здесь петя к теме поездки Зеленского в Израиль и годовщины обстрела Мариуполя?
Это не к тебе вопросы,а к твоему хозяину?
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Тебя давно должны были забанить на нормальном ресурсе за флуд и флейм.
Видно бутусику платят арендную плату за превращение цензора в вашу вонючую ботовску помойку.
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Пороха уже нет,-меняй тему и не тошни.
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Це звісно що трагедія.Але хіба Ізраїль визнав Голодомор?
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он может и хотел бы, но не может...
признание Голодомора это автоматическое оправдание антисемитизма в Украине..
все же знают национальность руководителей, тех кто осуществлял Голодомор в Украине...
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Лео Кот І не тільки.Євреї не можуть бути виродками,вони створили собі образ мучиників.Тому й не визнають.Але з цього виходить,що вони нам точно не друзі.
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У коммунистов не и не было никакой национальности.
Коммунисты - интернационалисты по определению, и более всего коммунисты ненавидят националистов, отсюда их звериная ненависть к ОУН-УПА.
Вы плохо изучали Научный Коммунизм на 5-м курсе института и Историю Партии - на 1-м курсе.
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может у коммунистов не было национальности, но у евреев она всегда была... - и они всегда помнили кто они и кого нужно поддерживать..
поэтому они и сохранились до сегодняшнего дня, поэтому им и удалось создать гос-во Израиль...
Кстати гос-во национальное, статус которого они закрепили в доктрине принятой ими в позапрошлом году...
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OA В научному комунізмі були ідеологи євреї.
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Я не помойку, жабеня, что президент Израиля?
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Сподіваймося, наш сонячний презедент добре розважиться.
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Клоунада дебилов

Сейчас зашквары у нас идут в режиме нон-стоп 24/7, поэтому Зеленський з дружиною відвідав Меморіальний комплекс "Яд Вашем" у Єрусалимі - Цензор.НЕТ 6981первый пи...ец пришел еще поздно вечером, из Давоса, где человек-треугольник Давид Арахамия решил скосплеить Азирова с Батей и заявил, что Украине стоит приостановить гармонизацию с ЕС, потому что они там вона какие бальшие, а мы тут вона яки маленьки, поэтому нас поглотят, стандартны натянут и вообще у нас огурцы кривые, мы в ЕС не можем.
Погребенный под горой ...уев разной степени кривизны и толщины, он попытался в очередной раз спеть песню «вы всё не так поняли», но благодарные граждане продолжили забрасывать ментально почившего в бозе Арахамию, пока их не отвлекли на другой конец планеты.

Зеленський з дружиною відвідав Меморіальний комплекс "Яд Вашем" у Єрусалимі - Цензор.НЕТ 6981Значит, сегодня пятого всадника апокалипсиса, который конь-велосипед, по графику визитов ждали в Израиле, на Форуме, посвященном памяти Холокосту. Но он туда не пошел!
Причем умудрился сделать это в максимально оскорбительной форме - под видом того, что пропустил на свои места, как в трамвае, старичков и инвалидов. Мол, вся украинская делегация узнала, что в зале местов не хватает для выживших во время Холокоста, поэтому мы ни пайдьом, а вот эти старички пусть идут. И типа укоризненно так в сторону организаторов посмотрели, типа, видали жлобов? Местов у них нет.
И все такие сразу «вау! Вот это красивый жест!» Прям, штовы-штовы.
Но тут же оказалось, что «местов» всем хватало, и что красивости в этом жесте аж ни на грамм, а вот оскорбления и манипуляции - с головой и еще сверху кучка.
И вся израильская пресса в некотором недоумении и с презрением рассказывает целый день, как украинское недоразумение с булавой обосралось обильно.
Да, мемориальный центр Яд Вашем недвусмысленно связывается с пуцкиным в одно целое. Да, там выступал сам пуцкин, размахивал русофобией и откель грозился миру.
Но, бляха-муха! Мы же помним предысторию! Мы же помним, как этот мамыриммы недоросль устроил демарш и ставил ультиматумы, мол, если вы не дадите мне там слова, я вапче к вам нипаеду!
Слова ему так и не дали, можно было ТУТ И ОСТАНОВИТЬСЯ!
Туда не поехала куча лидеров - польский президент, президенты стран Балтии - именно из-за пуцкина.
Но нет, б......, наше недоросль туда всё равно поломилося, и чтобы что в итоге?
Чтобы покататься целой делегацией за государственный счет на морько в очередной раз и не работать там них.....?
Но, но, есть еще один аспект всей этой херни. Как в очередной раз всплыло, накануне официальный Киев трясся в падучей, выпрашивая у Москвы подтвердить встречу ***** с *************, но те отмазались, мол, у пуцкина и так график напряженный, ему не до БДСМ-игр с обссыканием нелохов разных. Так это получается?
Получается, что по факту, ЕДИНСТВЕННАЯ причина для поездки Гидранта в Израиль - это была эта встреча, которая все равно не состоялась? Ну афигеть теперь.
Налогоплательщики Украины оплачивают вояжи кавалькады дебилоидов, которые носятся по миру в тщетной надежде встретиться с главным террористом мира. Прямо дайте два таких, честное слово.

Зеленський з дружиною відвідав Меморіальний комплекс "Яд Вашем" у Єрусалимі - Цензор.НЕТ 6981
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Тем временем в Давосе продолжил славное дело словесной дефекации премьер-на-самокате Гончарук.
Он выступил на украинском завтраке, где для начала изображал из себя целку-патриотку, рассказывая, как крепка и одностайна в Украине власть, и никуда он не уходит, а все те заявления на отставку, поданные в обход Конституции президенту, а не в Раду, были просто крепкими мужскими играми.
Основатель Carlyle Group Дэвид Рубинштейн спросил у него, мол, «инвестируя в развивающиеся страны, нас интересует стабильность. Недавно вы подавали в отставку. Прокомментируйте пожалуйста».
Внятного ответа, понятное дело, он не услышал.
После чего Гончарук решил-таки показать, какой он управленец гениальный, и радостно так сообщил, что Укрзализныцю передают немцам в управление на 10 лет.
И глазом так задорно подмигнул, мол, «йа-йа, дас ист фантастиш».
Немцы немного о...уели от таких щедрот с барского плеча и сдержанно (ну это же немцы, вы понимаете), сказали, что нет, ни о каком управлении речь не идет, а они согласились всего лишь на проведение консультаций, не более.

Зеленський з дружиною відвідав Меморіальний комплекс "Яд Вашем" у Єрусалимі - Цензор.НЕТ 7861Но самый главный БАБАХ пришел из Канады, где независимый эксперт подтвердил, что на "пленках Трубы" - таки голос самого Трубы. Какая неожиданность, ага. А то было непонятно по самим действиям погнанного на мороз опущенца, что в жопе у него плотно и давно инсталлирован джойстик из ОПы, и что малейшее движение пухлых ручонок то ли Андрея, то ли Богдана, то ли их трио с чумной бубочкой приводят в движение всего Трубу, который только что наизнанку не выворачивался, абы куснуть побольнее Пороха.
Ручной генпрокурор в комплекте с ручным трубопроводом ошибочно антропоморфной формы - приданное чумной бубочки, которым он и хвалился перед Трампом, напоминаю. Да, давно дело было, но я злопамятная. И для надежности еще и записываю, да.

Зеленський з дружиною відвідав Меморіальний комплекс "Яд Вашем" у Єрусалимі - Цензор.НЕТ 7861В остальном же у нас как в анекдоте про «заведи козу - продай козу».
Осенью, эти "управленческие гении" объединяют министерства в целях экономии на визитках, а сейчас вот - обратно их разделяют.
Сначала оказалось, что кадавр из слитого воедино Министерства экологии и Министерства энергетики несколько нежизнеспособен, поэтому давайте вернем все взад, в смысле, разделим кровати.
Теперь вот Министерство по делам ветеранов и переселенцев, которое сшивали в сентябре, снова разделят на два ведомства.
Не, ну а фули? У нас же еще столько идей!
Можно еще попытаться слить Минобороны и Минздрав.
Смешно будет, вот увидите.
А потом разделить.
А потом снова объединить, но уже с Минобразования.
А Минздрав инсталлировать в Минветеранов.
Какая разница ж, да?

Алла Комарова
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SHARP`s REVIEW - 24.01.2020

1. Главный информационный вызов вчерашнего дня - противоречивый тренд поездки Зеленского в Израиль.
NB - Личная трагедия преЗЕдента в том, что он упорно пытается проводить политику "и вашим и нашим". Пытается настолько нелепо, петляет настолько неумело, а отмазки придумывает настолько глупые, что вызывает в лучшем случае жалость, в худшем - ненависть и раздражение. Даже у таких покровителей, как ботокс и Коломойский.

Форум в Иерусалиме устраивал Вячеслав Моше Кантор - российский миллиардер, известный своими дружественными связями с Путиным. Уверен, Порошенко сразу бы солидаризировался с президентами стран Балтии и Польши, прямо заявив - ноги моей не будет на этих мероприятиях. Зеленский же едет, под надуманным предлогом отказывается от участия в форуме, но одновременно выпрашивает там личную встречу с Путиным. На выходе мы видим прекрасно организованный бенефис кремлёвского карлика (которому плевать на Холокост - у него другие цели) и роль неуклюжего статиста того, кого его свита называет "одним из самых влиятельных политиков современности". И весь это пердимонокль (результат которого - ноль) на деньги украинских налогоплательщиков.

Такие репутационные потери стали возможны вследствие полного игнорирования дипломатических реалий - МИД превратился в мальчика на побегушках у Богдана, Ермака и Коломойского, а большинство внешнеполитических шагов зекОМАНды выглядят броуновским движением безмозглых молекул. Или же движением осмысленным и продуманным - но точно не теми, кто во главу угла ставит национальные интересы Украины.

2. В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о дезинформации.
NB - Если прочтёте в интернете, что вы избрали президентом сериального персонажа и куклу Коломойского - не верьте, иначе сядете в тюрьму. Впрочем, человек, пришедший к власти благодаря дезинформации, всегда будет называть таковой любую правдивую информацию. Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила, ну вы в курсе...

3. Канадский эксперт Паушак подтвердил подлинность пленок с прослушкой экс-директора ГБР Трубы.
NB - Что это значит? Только одно: корни уголовного преследования Порошенко сугубо политические, а ГБР находится на крючке у ОПУ. Думаете, в зекОМАНде сделают надлежащие выводы? Разве только указания своим "шестёркам" в ГБР и ОГП впредь станут давать не по телефону, а путём персонального вызова на ковёр.

4. Кстати, Порошенко 27 января примет участие в заседании межпарламентского совета "Украина-НАТО" в Брюсселе.
NB - Почему именно Порошенко? Наверное, потому, что для Яременко бельгийские проститутки слишком дорогие, а большинство других слуг народа больше глядят в сторону мокшанских болот, а не европейских равнин.

5. Сегодня пятая годовщина обстрела Мариуполя - 30 человек погибло, 118 ранено.
NB - Прошло 5 лет. Нелли Штепа баллотируется в мэры Славянска, а мариупольцы, которые на смертях своих родных почувствовали, что такое русский мир, опять голосуют за русский мир. Это выше моего понимания.

6. Офис Зеленского на ровном месте создал дипломатический скандал с Румынией.
NВ - ОПУ перевел на английский речь Зеленского на День Соборности таким образом, что в Румынии поднялся скандал - слова президента, где речь шла о Северной Буковине, на Банковой «перекрутили» так, что Румыния не заняла Северную Буковину, а именно «оккупировала».
Что это? Ничего особенного - ещё один штрих вопиющего непрофессионализма: "95" становится опаснее, чем "666".)

7.Зеленський з дружиною відвідав Меморіальний комплекс "Яд Вашем" у Єрусалимі - Цензор.НЕТ 2400 Ладно, завершу на позитиве. Киев вошел в ТОП-50 самых инстаграмных городов мира по версии глобального туристического портала Big 7 Travel. Что это значит? Посещаемость города, ибо Instagram остается одной из главных площадок, формирующих туристические потоки. Столица Украины действительно прекрасна, как и прекрасны те люди, которые начинают утро с Sharp`s Review. Зеленський з дружиною відвідав Меморіальний комплекс "Яд Вашем" у Єрусалимі - Цензор.НЕТ 2400 Шучу-шучу, ЗДЕСЬ интереснее.
Кстати, визуализацию ещё одного пункта обзора можете посмотреть в первом комменте.

P.S. Мои поздравления генералу Забродскому по случаю Дня рождения!
На таких держится Украина.

Гарної всім п`ятниці, друзі!

Helgi Sharp
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а у кобылы уже рука не поднимается зонтик носить? корону двумя держит?
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тррр, підкажіть, хто в курсі, урочистості з приводу 75 річниці геноциду закінчилися в Ізраїлі вчора чи ще тривають?
якщо закінчилися, то якого біса воно досі там вештається, це що ***** за екскурсії за мій рахунок?
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це що ***** за екскурсії за мій рахунок?, так там шобло все что в Давос поперлось , тоже гуляло за наш счет, хотя они там и нах не нужны были. А кобылу за наш счет тягать тоже ....
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Так те зелене чудо зі своєю Леною тепер і в Ізраїлі собі відпочинок влаштувало. В Ізраїль приїхав, з міжнародного заходу де були присутні перші особи країн втік. Почав з Леною відпочивати.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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