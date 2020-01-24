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Все про:контрразведка (216) Ривне (318) ртуть (37) СБУ (14271)

 Экс-сотрудник прокуратуры с подельниками пытался продать 56 кг ртути стоимостью около 500 тыс. грн в Ривном, - контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала в Ривном противоправную деятельность организованной группы, участники которой занималась сбытом опасной ядовитого вещества - ртути металлической в особо крупных размерах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Контрразведчики спецслужбы установили, что трое злоумышленников, среди которых с бывший работник органов прокуратуры, организовали нелегальный бизнес по продаже ртути. Токсический "товар" дельцы сбывали крупными партиями в разных регионах Украины.

Правоохранители задержали двух участников группы вблизи автостанции в Ривном при попытке сбыта 56 килограммов ртути. За "товар" злоумышленники планировали получить более полумиллиона гривен.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 4 ст. 321 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия, в том числе на территории других областей. Устанавливаются источники происхождения особо опасного ядовитого вещества.

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Экс-сотрудник прокуратуры с подельниками пытался продать 56 кг ртути стоимостью около 500 тыс. грн в Ривном, - контрразведка СБУ 01
Экс-сотрудник прокуратуры с подельниками пытался продать 56 кг ртути стоимостью около 500 тыс. грн в Ривном, - контрразведка СБУ 02
Экс-сотрудник прокуратуры с подельниками пытался продать 56 кг ртути стоимостью около 500 тыс. грн в Ривном, - контрразведка СБУ 03
Экс-сотрудник прокуратуры с подельниками пытался продать 56 кг ртути стоимостью около 500 тыс. грн в Ривном, - контрразведка СБУ 04
Экс-сотрудник прокуратуры с подельниками пытался продать 56 кг ртути стоимостью около 500 тыс. грн в Ривном, - контрразведка СБУ 05
Экс-сотрудник прокуратуры с подельниками пытался продать 56 кг ртути стоимостью около 500 тыс. грн в Ривном, - контрразведка СБУ 06
Экс-сотрудник прокуратуры с подельниками пытался продать 56 кг ртути стоимостью около 500 тыс. грн в Ривном, - контрразведка СБУ 07

Источник: https://censor.net.ua/p3171663
 
   
 Топ комментарии
 
Кому оно надо было и для чего ? Экс-сотрудник прокуратуры с подельниками пытался продать 56 кг ртути стоимостью около 500 тыс. грн в Ривном, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 9784
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ртуть запрещенный товар разве?
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Це все добре. Кому воно потрібне? особливо чиста (металева ртуть). Крім того, що пари- отруйні..
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Иодид ртути(I) используется как полупроводниковый детектор радиоактивного излучения.
Фульминат ртути(II) («гремучая ртуть») издавна применяется в качестве инициирующего ВВ (Детонаторы).
Бромид ртути(I) применяется при термохимическом разложении воды на водород и кислород (атомно-водородная энергетика).
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Це все добре. Кому воно потрібне? особливо чиста (металева ртуть). Крім того, що пари- отруйні..
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У нас она особо никому не нужна . В Европе пользуется спросом хотя конечно нужны связи что бы продать так как она ядовитая и есть в перечне запрещенных !
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Василий , что за ажиотаж.был с красной ртутью , лет 15 назад .Куда предназначалась,если не секрет ?
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Амальгамацию применяют для извлечения серебра, золота, платины и других металлов из руд или концентратов.
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Ну если килограмм почти 9 штук стоит, то значит вещица нужная и полезная
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...
Хранение на складе и транспортировка ртути допускается только в герметически закрывающихся баллонах из черной стали, эмалированных внутри. На рабочих местах хранение ртути в необходимых количествах допускается в толстостенных стеклянных сосудах с притертыми пробками и должно производиться в вытяжных шкафах на подносах под глицерином, который препятствует испарению. Переносить сосуды с ртутью разрешается в специальных металлических футлярах с ручками. Открывать сосуд с ртутью может только специально обученное лицо.

...
https://forca.com.ua/instrukcii/ohorona-praci/tehnika-bezopasnosti-pri-montazhe-silovogo-elektrooborudovaniya-i-cehovyh-setei_6.html
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)) помню в школьные годы, в подсобке у физика стояла литровая банка ртути. и в теме о атмосферном давлении, приволакивал он её 13и килограмовую в класс, наливал в посудину, а потом в метровую, запаянную с однога конца и с метровой шкалой стеклянную трубку, затыкал её большим пальцем, переворачивал, опускал в посудину с налитой ртутью и убирал палец. и оба на - гениальность Торичелли в измерении атмосферного давления с помощью большого пальца руки всем была видна. и торичеллева пустота - как бонус к опыту )))) во были ртутные времена!!
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Не поделились с мусорами видимо. Или тогда пусть займутся конфискацией термометров и старых тонометров.
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Забавное задержание . Кому нужно такое количество, да еще за такие деньги ? ТОлько провокатору МВД. В Донецкой обл . имеется Никитовское месторождение , при котором предприятие,повеселите работников , такими ценами и что она понадобилась в таком количестве.
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ОТКУДА они эту ртуть брали?
Градусники били?
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