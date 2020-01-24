 Чаще всего в прошлом году подделывали банкноты номиналом 500 грн, 100 грн и $100, - НБУ. ИНФОГРАФИКА

"В Украине по итогам 2019 года на 1 млн шт. настоящих банкнот гривни приходилось около 2,9 шт. поддельных банкнот (в 2018 году - 2,5 шт., 2017 - 3,6 шт.)", - говорится в сообщении НБУ, передает Цензор.НЕТ.

Нацбанк отметил, что в странах Евросоюза, по данным официального сайта Европейского центрального банка (ЕЦБ), в 2018 году на 1 млн шт. настоящих банкнот евро приходилось примерно 27 шт. поддельных, в 2017 - 33 шт.

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Согласно результатам мониторинга, в Украине в 2019 году чаще всего подделывали банкноты старого образца - номиналом 500 грн образца 2006 года (около 65% от общего количества изъятых из обращения подделок) и 100 грн образца 2005 года (около 15%).

Вместе с тем наблюдается снижение количества поддельных банкнот номиналами 200 грн (на 17%), 100 грн (на 29%), 50 грн (на 31%) и 200 грн (на 31%), отметил центробанк.

"В основном изъятые из обращения поддельные банкноты национальной валюты печатались с использованием принтеров и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников предприятий торговли" – уточнил регулятор.

Центробанк добавил, что обнаруженные поддельные банкноты чаще всего сбывались через кассы предприятий торговли, быстрого питания и автозаправочных станций, вместе с тем, подделки гарантировано определялись при приеме и обработке наличности в банковской системе, в том числе терминалами самообслуживания.

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Согласно результатам мониторинга, среди изъятых из обращения в 2019 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США (75% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты), евро (23%), российские рубли (2%) и английские фунты стерлингов (2%).

Уточняется, что чаще всего злоумышленники подделывали $100 (96% от общего числа изъятых поддельных долларов США), а также 50EUR и 500EUR - 56% и 21% от общего количества изъятых поддельных евро соответственно.