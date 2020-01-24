 Разумков вручил личному составу Военно-морского лицея знаки отличия Верховной Рады. ФОТОрепортаж

"С 2014 года многое изменилось в нашей стране, в том числе и отношение к армии и защите Родины. Нужно сделать еще многое для того, чтобы вернуть Крым и Донбасс. Но надеюсь, что в следующий раз мы с вами встретимся уже в Крыму, где снова будет развеваться украинский флаг", – сказал Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

Председатель парламента также вручил личному составу лицея знаки отличия Верховной Рады Украины за образцовое выполнение служебных обязанностей, преданность делу обучения и военно-патриотического воспитания молодежи, содействие защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

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В апреле 2014 года вследствие оккупации Крыма Военно-морской лицей был передислоцирован из г. Севастополя в г. Одессу.