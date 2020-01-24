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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Разумков вручил личному составу Военно-морского лицея знаки отличия Верховной Рады. ФОТОрепортаж

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в рамках рабочей поездки в Одесскую область ознакомился с учебной базой военно-морского лицея имени вице-адмирала Владимира Безкоровайного и пообщался с педагогами и учениками лицея.

"С 2014 года многое изменилось в нашей стране, в том числе и отношение к армии и защите Родины. Нужно сделать еще многое для того, чтобы вернуть Крым и Донбасс. Но надеюсь, что в следующий раз мы с вами встретимся уже в Крыму, где снова будет развеваться украинский флаг", – сказал Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

Председатель парламента также вручил личному составу лицея знаки отличия Верховной Рады Украины за образцовое выполнение служебных обязанностей, преданность делу обучения и военно-патриотического воспитания молодежи, содействие защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разумков с рабочей поездкой посетит Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области

Разумков вручил личному составу Военно-морского лицея знаки отличия Верховной Рады 01
Разумков вручил личному составу Военно-морского лицея знаки отличия Верховной Рады 02
Разумков вручил личному составу Военно-морского лицея знаки отличия Верховной Рады 03
Разумков вручил личному составу Военно-морского лицея знаки отличия Верховной Рады 04

В апреле 2014 года вследствие оккупации Крыма Военно-морской лицей был передислоцирован из г. Севастополя в г. Одессу. 

Источник: https://censor.net.ua/p3171625
 
 
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Декоммунизация? Совдепия в чистом виде! свитавокруг, подобострастные морды.....прикоснуться к властным особям. может быть обласканным и замеченным.
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а этот хомяк служил, или повестка не нашла?
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Непогано.
Але бажано чогось більш матеріального. Наприклад цукерок Рошен.
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22 января 2015 года началась Дебальцевская операция

Сотни
погибших и раненых, десятки единиц сожженной бронетехники, тонны
боеприпасов, сданных без боя, и рухнувшая "ниже плинтуса" репутация…
Дебальцево из плацдарма для наступления крупной группировки ВСУ на Донецк превратилось в ловушку-котел для украинских военных.

С
апреля 2014 года Дебальцево контролировала Донецкая народная
республика. Однако в конце июля 2014 года украинские войска отбили
город. Дебальцево имело важное стратегическое значение как один из
крупнейших железнодорожных узлов Украины. Кроме того, город глубоко
вклинивался в территорию ДНР и считался возможным плацдармом для
наступления на Донецк.
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