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 Украинского воина Василия Муху, погибшего на Донбассе, похоронили на Харьковщине. ФОТОрепортаж

23 января, в селе Пески-Радьковские Боровского района Харьковской области состоялась церемония прощания с погибшим украинским воином Василием Николаевичем Мухой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

 Василий Муха, младший сержант, командир отделения - командир машины 2-го мотопехотного отделения 2-го мотопехотного взвода 2-й мотопехотной роты 37-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады, который погиб 20 января во зоне проведения операции объединенных сил в Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемникам РФ во время боя.

Украинского воина Василия Муху, погибшего на Донбассе, похоронили на Харьковщине 01

Василий Муха родился в 1988 году. Воспитывался отцом. Когда началась война, работал строителем на севере РФ. Вернулся в Украину и пошел добровольцем в военкомат, хотя в армии не служил. Проходил службу по мобилизации в 92 ОМБр. Был разведчиком, воевал у Катериновки, Марьинки. Овладел саперным делом. Дважды продлевал контракт, чтобы оставаться на передовой, последний контракт подписал 19.01.2019.

Похоронили Героя на сельском кладбище рядом с могилами бабушки и дедушки. У него остался отец.

Украинского воина Василия Муху, погибшего на Донбассе, похоронили на Харьковщине 02
Украинского воина Василия Муху, погибшего на Донбассе, похоронили на Харьковщине 03
Украинского воина Василия Муху, погибшего на Донбассе, похоронили на Харьковщине 04
Украинского воина Василия Муху, погибшего на Донбассе, похоронили на Харьковщине 05
Украинского воина Василия Муху, погибшего на Донбассе, похоронили на Харьковщине 06
Украинского воина Василия Муху, погибшего на Донбассе, похоронили на Харьковщине 07

Фото - Фейсбук "Часопис Борівщини".

Источник: https://censor.net.ua/p3171605
 
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