 Украинского воина Василия Муху, погибшего на Донбассе, похоронили на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Василий Муха, младший сержант, командир отделения - командир машины 2-го мотопехотного отделения 2-го мотопехотного взвода 2-й мотопехотной роты 37-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады, который погиб 20 января во зоне проведения операции объединенных сил в Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемникам РФ во время боя.

Василий Муха родился в 1988 году. Воспитывался отцом. Когда началась война, работал строителем на севере РФ. Вернулся в Украину и пошел добровольцем в военкомат, хотя в армии не служил. Проходил службу по мобилизации в 92 ОМБр. Был разведчиком, воевал у Катериновки, Марьинки. Овладел саперным делом. Дважды продлевал контракт, чтобы оставаться на передовой, последний контракт подписал 19.01.2019.

Похоронили Героя на сельском кладбище рядом с могилами бабушки и дедушки. У него остался отец.













Фото - Фейсбук "Часопис Борівщини".