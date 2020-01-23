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 Политика Украины
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Все про:Давос (313) Королевская (706) Милованов Тимофей (139)

 Милованов встретился в Давосе с Королевской: "Обсуждаем законопроекты о труде". ФОТО

Министр министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал о встрече с депутатом от ОПЗЖ Натальей Королевской.

Совместное селфи Милованов выложил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Фотка вечера. Встреча с Натальей Королевской. Давос. Обсуждаем законопроекты о труде. Ищем компромиссные позиции", – написал он.

Наталья Королевская — депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь", номер 4 в избирательном списке этой партии. Замглавы комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Один из 59 депутатов, подписавших представление, на основании которого Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. В 2012–2014 годах — министр социальной политики Украины.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ закрыла дело о финансировании терроризма в отношении Ахметова, Ефремова и Королевской из-за отсутствия состава преступления. ДОКУМЕНТ

Милованов встретился в Давосе с Королевской: Обсуждаем законопроекты о труде 01

Источник: https://censor.net.ua/p3171596
 
   
 Топ комментарии
 
А всємірний єдінолох з ким розмовляло?
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сам с собой.... Милованов встретился в Давосе с Королевской: "Обсуждаем законопроекты о труде" - Цензор.НЕТ 3547

у него в зале было всего было 26 человек
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А всємірний єдінолох з ким розмовляло?
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сам с собой.... Милованов встретился в Давосе с Королевской: "Обсуждаем законопроекты о труде" - Цензор.НЕТ 3547

у него в зале было всего было 26 человек
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за )(уйлом бігало щоб на флейті пограти
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Breaking news.
В Херсоне спалили офис Шария - Миколаїв UA
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Этот Шарий - педофил и редкая мерзота, работающая на Кремль. Его нужно везде убирать.
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за Шария голосовала часть "мудрого українського наріду"
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та введите 72 часовую рабочую неделю!!! население ж сокращается!!!))))
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не ц і к а в а в о н а Милованов встретился в Давосе с Королевской: "Обсуждаем законопроекты о труде" - Цензор.НЕТ 6490
От якби він зустрівся з зеленою ***********. тоді так, цікаво
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Між іншим це головна умова щоб бути в партії слуга наріда.
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Так им в Давосе нечего делать и, вероятно, тоже за свой счёт поехали, это только нелохи, избравшие Зелемойского, выезжая куда-то, стараются каждую минуту использовать...
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А нелохи избирающие постоянно Лукашвайнко как поживают, а мусорок ?
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Лишнехромосомное, они не ездят в Давос от нечего делать, чтобы делать то, что можно и без траты государственных средств делать на месте.
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а тебе какое дело вообще безхромосомный ? ты за луку своего рот открывай или боишься что в гости кгб придёт ?
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Лишнехромосомное, не отвлекайся, а то твоё зажопьё ещё уедет к Ниагарскому водопаду побродить и порассуждать о продаже земли. :D
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ты gblfhf не включай, когда своим картошкоприёмником ляпнуть нечего.
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Вона ділиться досвідом дотримання трудового законодавства в копанках?)))
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"Фотка вечера. Встреча с Натальей Королевской. Давос. Обсуждаем законопроекты о труде. Ищем компромиссные позиции",................ и кто трудился ? а в какой позиции ?
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"дело было вечером,
делать было нечего...."
и мы решили поговорить ЗА ТРУД ! Милованов встретился в Давосе с Королевской: "Обсуждаем законопроекты о труде" - Цензор.НЕТ 49

и снежок за окном тихо падал "Давос"
и огонь в камине трещал "да, ось!
и Кішкача повторяла "да..., да..., да..."
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Знаючи Натаху і Мілованича,думаю,зупинилися на позиції "вершниця".
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О труде ? Эта курва хоть слышала , что это такое ?
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Не підказуйте їм, бо захерячать придурки турборежимні.
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Отымела Натаха Милованыча сверху и в турборежиме. Милованов зустрівся в Давосі з Королевською: "Обговорюємо законопроєкти про працю" - Цензор.НЕТ 8156
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А вам, зебилы, отрабатывать эти "компромиссы" в законе о труде. Кто-то же должен вкалывать? Вот вам и работать в полном соответствии с законами, утвержденными в Давосе. Как они будут их утверждать, вам не расскажут, поскольку это дорого и вам не по карману.
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Я "работный", но не зебил. Это правда.
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ну тогда как будете не отрабатывать эти "компромиссы" ?
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поскольку оба там нах никому не нужны прищлось встретить друг друга................
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Встретились ненароком на одной дорожке? И понеслись компромисные позиции по камасутре!
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Так що там Мілованов робив з Королевскою?
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хороший вопрос.

Как обычно реформизмом мыролюбно занимался.
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А Яременко говорить, що це не реформизм, а табу🧐
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а чего не в Лас Вегасе или например в Венеции не встречались? а милованов? в Киеве что эта рыговка неуловима? ты ж за счет налогоплательщиков это делаешь умник! гнать вас надо слуги !!!
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Поезд с инвесторами из Давоса в Украину после выступления зеленскогоМилованов встретился в Давосе с Королевской: "Обсуждаем законопроекты о труде" - Цензор.НЕТ 6311
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а эта шмара к чему призывала? делать бызнес с нею вместе в дыре?
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Королевская то чего попёрлась в Давос, хвалиться тем, как надо организовывать работу в копанках?
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Нашел с кем встречаться...и не стыдно фото выкладывать с этом мразью сепаршей...Королевская с мужем нещадно эксплуатируют местное ватное быдло в Луганской области, которое горбатится на них по 24 часа в незаконных копанках.
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...діджитілізатарав канєшна....хатя какаяразніца...
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Мразь к мрази или всякой ЗеРыговской твари по паре.
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А это ж с Королевской только в Давосе можно обсуждать.
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Самі вони не будуть працювати.Вони обговорюють,щоб хтось працював.Але населення це все заслуговує.
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Это зашквар,но понять это министру не дано -тупой.
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Ну да, где бы вы еще встретились... За гос. средства в Давосе междусобойчик устраиваете. С этой куклой говорить не о чем, в принципе. Мелофонов, зачем???
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так в командировке же оба..... в Давосе
тут грех.... не поговорить про ТРУД ! Милованов зустрівся в Давосі з Королевською: "Обговорюємо законопроєкти про працю" - Цензор.НЕТ 2524
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Це треба було їхати в Давос, щоб здибатись з Натахою
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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