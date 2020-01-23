 Милованов встретился в Давосе с Королевской: "Обсуждаем законопроекты о труде". ФОТО

Совместное селфи Милованов выложил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Фотка вечера. Встреча с Натальей Королевской. Давос. Обсуждаем законопроекты о труде. Ищем компромиссные позиции", – написал он.
Наталья Королевская — депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь", номер 4 в избирательном списке этой партии. Замглавы комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Один из 59 депутатов, подписавших представление, на основании которого Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. В 2012–2014 годах — министр социальной политики Украины.
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у него в зале было всего было 26 человек
В Херсоне спалили офис Шария - Миколаїв UA
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В Херсоне спалили Шария - Миколаїв UA
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Вот так бы было намного лучше, но для начала сойдет .
От якби він зустрівся з зеленою ***********. тоді так, цікаво
делать было нечего...."
и мы решили поговорить ЗА ТРУД !
и снежок за окном тихо падал "Давос"
и огонь в камине трещал "да, ось!
и Кішкача повторяла "да..., да..., да..."
Как обычно реформизмом мыролюбно занимался.
тут грех.... не поговорить про ТРУД !