 Таможенники с помощью собаки выявили в топливном баке автомобиля 12 кг марихуаны, которые везли в РФ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гостаможню.

Так, на таможенном посту "Гоптовка" во время таможенного контроля легкового автомобиля, который следовал в РФ и избрал полосу движения "зеленый коридор", водитель заверил, что не перемещает запрещенные товары или предметы.

В рамках применения системы управления рисками, было принято решение о переводе автомобиля из "зеленого коридора" в "красный". При проведении более детального осмотра, служебный пес таможенников Арчи сработал на топливный бак, в котором обнаружили 55 вакуумированных пакетов с веществом зеленого цвета растительного происхождения общим весом 12,2 кг.

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Как отметил в письменных объяснениях "перевозчик", содержание пакетов ему неизвестно, но за их перемещения он должен был получить денежное вознаграждение.

На мужчину составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.









