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 Таможенники с помощью собаки выявили в топливном баке автомобиля 12 кг марихуаны, которую везли в РФ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Слобожанской таможни обнаружили 12 кг "травки" в топливном баке автомобиля, следовавшего в РФ. Помог им в этом служебный пес Арчи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гостаможню.

Так, на таможенном посту "Гоптовка" во время таможенного контроля легкового автомобиля, который следовал в РФ и избрал полосу движения "зеленый коридор", водитель заверил, что не перемещает запрещенные товары или предметы.

В рамках применения системы управления рисками, было принято решение о переводе автомобиля из "зеленого коридора" в "красный". При проведении более детального осмотра, служебный пес таможенников Арчи сработал на топливный бак, в котором обнаружили 55 вакуумированных пакетов с веществом зеленого цвета растительного происхождения общим весом 12,2 кг.

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Как отметил в письменных объяснениях "перевозчик", содержание пакетов ему неизвестно, но за их перемещение он должен был получить денежное вознаграждение.

На мужчину составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Таможенники с помощью собаки выявили в топливном баке автомобиля 12 кг марихуаны, которую везли в РФ 01
Таможенники с помощью собаки выявили в топливном баке автомобиля 12 кг марихуаны, которую везли в РФ 02
Таможенники с помощью собаки выявили в топливном баке автомобиля 12 кг марихуаны, которую везли в РФ 03
Таможенники с помощью собаки выявили в топливном баке автомобиля 12 кг марихуаны, которую везли в РФ 04
Таможенники с помощью собаки выявили в топливном баке автомобиля 12 кг марихуаны, которую везли в РФ 05

Таможенники с помощью собаки выявили в топливном баке автомобиля 12 кг марихуаны, которую везли в РФ 06

Источник: https://censor.net.ua/p3171515
 
 
 Топ комментарии
 
Та хай би собі везли! Теж мені скарб нації...
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та хай би туди везли, то вже не наша проблема.
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У собачки глаза такие умные, не то шо у Моники или Гончарука. И пользы больше
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йо, в кацапію?!
та дусту підсипали... і нехай везе!
вивозе з країни наркоту. за таке премії тра...
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та хай би туди везли, то вже не наша проблема.
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Представил как таможенники таксу в бензобак запихивают. Чуть кофе не разлил. Таможенники с помощью собаки выявили в топливном баке автомобиля 12 кг марихуаны, которые везли в РФ - Цензор.НЕТ 60
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так то не такса)))
то смесь терьерчика (беллингтона или джека-рассела) с ... жулькой...
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Фото я потом увидел, когда проржался. Классная собачка, надеюсь, что она не наркоман.
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Слышал, что когда-то были методики дрессуры, когда такие собаки были наркоманами. Но по протестам общественности методы дрессуры поменяли. Но достоверной инфы я не встречал.
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У собачки глаза такие умные, не то шо у Моники или Гончарука. И пользы больше
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..ну и нафига изъяли то?...пусть бы себе покурили соседи подлые травки заморской.. Таможенники с помощью собаки выявили в топливном баке автомобиля 12 кг марихуаны, которые везли в РФ - Цензор.НЕТ 2425..
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Это Чебурашке, который ищет друзей, саженцы на парники везли ))))
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а нафіга? самі покуримо?
щоб клятим москалям не дісталося?
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Ну, можно добавить яду и на ОРДЛО скинуть. Еще можно на середину минного поля. А вообще я добряк по натуре.
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То най би везли на Московію! Мо потравили б кримнашів та іхтамнєтов
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Є медичний канабіс, який використовується для знеболювання (для невиліковних онкохворих чи ще кого з сильними болями) і він відрізняється своїми властивостями від наркотичного, на скільки мені відомо...
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коллега, не будем погружаться, этот тоже лабораторно, кроме Арчи не был исследован.
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нехай бы эта "речовина зеленого кольору" ехала на рф-ию. теперь "перевозчик" денег не получит, налоги не уплатит - о чем думают?
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Точно, він же б виручку в Україну інвестував!
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Це псяче досягнення запишемо як нове покращення від президента чи нового самокатного уряду?
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Доречі, Джекрасел може. Вони ж стрибучі, як коники.
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Арчі звичайно молодчага, але на хріна затримувати, ще б кілограмчиків два і героїну добавили, хай би кацапота замість бояришника хряцала!
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Ех, Арчі, сумлінний... перестарався. Якщо таке везуть на московію - треба пропускати з найкращими побажаннями, без черги.
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Тут спочатку потрібно чітко дати відповідь на 2 питання:
1. Якщо кацап накуриться марихи то це йому піде на користь чи на шкоду?
2. Якщо козломордий за марихуану заплатить гроші, то це для економіки України плюс чи мінус?
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