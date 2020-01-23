 Таможенники с помощью собаки выявили в топливном баке автомобиля 12 кг марихуаны, которую везли в РФ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гостаможню.
Так, на таможенном посту "Гоптовка" во время таможенного контроля легкового автомобиля, который следовал в РФ и избрал полосу движения "зеленый коридор", водитель заверил, что не перемещает запрещенные товары или предметы.
В рамках применения системы управления рисками, было принято решение о переводе автомобиля из "зеленого коридора" в "красный". При проведении более детального осмотра, служебный пес таможенников Арчи сработал на топливный бак, в котором обнаружили 55 вакуумированных пакетов с веществом зеленого цвета растительного происхождения общим весом 12,2 кг.
Как отметил в письменных объяснениях "перевозчик", содержание пакетов ему неизвестно, но за их перемещение он должен был получить денежное вознаграждение.
На мужчину составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
та дусту підсипали... і нехай везе!
вивозе з країни наркоту. за таке премії тра...
то смесь терьерчика (беллингтона или джека-рассела) с ... жулькой...
щоб клятим москалям не дісталося?
1. Якщо кацап накуриться марихи то це йому піде на користь чи на шкоду?
2. Якщо козломордий за марихуану заплатить гроші, то це для економіки України плюс чи мінус?