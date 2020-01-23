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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Нацполиция (10783) Ривненщина (744) янтарь (530) сельсовет (71)

 Глава сельсовета на Ривненщине незаконно перевозил около 30 кг янтаря на сумму $30 тыс., - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вчера, 22 января, в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники управления стратегических расследований в Ривненской области совместно с патрульными полицейскими подразделения ТОР разоблачили 36-летнего председателя одного из сельских советов Дубровицкого района в незаконной перевозке янтаря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Ривненской области.

Автомобиль "Renault Trafic" полицейские остановили вблизи села Великий Житин в Ривненском районе. По результатам поверхностной проверки в салоне микроавтобуса были обнаружены три мешка янтаря-сырца общим весом почти 30 килограммов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

В рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 240-1 Уголовного кодекса Украины (незаконная добыча, сбыт, приобретение, перевозка янтаря), удаленный янтарь направят на экспертизу. По ее результатам будет приниматься соответствующее процессуальное решение, в том числе сообщение жителю Дубровиччины о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение или лишение свободы на срок от двух до трех лет.

Ориентировочная стоимость изъятого янтаря составляет $30 тыс.

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Глава сельсовета на Ривненщине незаконно перевозил около 30 кг янтаря на сумму $30 тыс., - Нацполиция 01
Глава сельсовета на Ривненщине незаконно перевозил около 30 кг янтаря на сумму $30 тыс., - Нацполиция 02
Глава сельсовета на Ривненщине незаконно перевозил около 30 кг янтаря на сумму $30 тыс., - Нацполиция 03
Глава сельсовета на Ривненщине незаконно перевозил около 30 кг янтаря на сумму $30 тыс., - Нацполиция 04

Источник: https://censor.net.ua/p3171504
 
   
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30 кг янтаря на сумму $30 тыс...

выходит 1 кг янтаря - 1 тыс.$
Выходит, добыл себе тонну янтаря, нелегально продал и обеспечен на всю жизнь сам и твои дети. Нехило
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Да ! Просто поразительно . сидели последний хрен без соли доедали . сейчас нашли тему повально корчуют и гробят все на свете -- зато теперь куча новых машин . замки строят и теперь живут по новому
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там зависит от фракции. Особенно ценные, инклюзы, - с мухой внутри. Знакомый у тещи на огороде выкопал такой - отвалили 5 штук при курсе 8.
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Янтарь уже не копают, то при барыге копали. Вы не знаете?
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Интересно куда потом девается изьятый янтарь, не закапывают же его назад в землю.
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