 Зеленский посетил Стену плача и присоединился к молитве за мир в Украине, - ОП. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

Молитву прочитали главный раввин Киева Моше Реувен Асман, рав Шалом Аруш и главный раввин Стены плача Шмуэль Рабинович.

"Мир - это главное, что нужно Украине. Важно, чтобы молитва за мир звучала в таких святых местах", - отметил Зеленский.

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Государство Израиль, где примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста.

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