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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (4358) Иерусалим (69) молитва (108)

 Зеленский посетил Стену плача и присоединился к молитве за мир в Украине, - ОП. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Стену плача в Иерусалиме, где присоединился к молитве за мир в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

Молитву прочитали главный раввин Киева Моше Реувен Асман, рав Шалом Аруш и главный раввин Стены плача Шмуэль Рабинович.

"Мир - это главное, что нужно Украине. Важно, чтобы молитва за мир звучала в таких святых местах", - отметил Зеленский.

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Государство Израиль, где примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста.

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Зеленский посетил Стену плача и присоединился к молитве за мир в Украине, - ОП 01

Источник: https://censor.net.ua/p3171477
 
   
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Новости "7 канал" Израиль, сегодня и свежее

Зеленский посетил Стену плача и присоединился к молитве за мир в Украине, - ОП - Цензор.НЕТ 9995
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вот сейчас все идеально....
еврей в той стране, и в том месте где и должен быть....
Кашерно на все 100%...
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Как жалок шут на троне короля, как глуп народ, который то позволил
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Бубочка бреше не дуже часто - лише як рота відкриває...
Володимир Зеленський
6 год ·

Прилетіли до Ізраїлю й дізналися, що на Всесвітній форум пам'яті Голокосту через величезний інтерес до події та обмежену кількість місць важко потрапити багатьом з тих, хто пережив цю страшну трагедію.
Вирішили передати моє місце та місця делегації України цим мужнім, унікальним людям. Преса повідомляє, що так само вчинили деякі міністри ізраїльського уряду. Вважаю, що це правильно.

Зеленський відвідав Стіну плачу і приєднався до молитви за мир в Україні, - ОП - Цензор.НЕТ 8243
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Шановні, повірте , я не антисеміт, але скажіть мені ,хто де бачив, щоб єврей, молився за незнайомих йому людей.Молився Зеленський за СВЮ РОДИНУ, і бажав своїй родині добра, багатства і всього найкращого, ну і ще хіба що Бені Коломойському, це ж він зараз президент.
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