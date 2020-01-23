 Зеленский посетил Стену плача и присоединился к молитве за мир в Украине, - ОП. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.
Молитву прочитали главный раввин Киева Моше Реувен Асман, рав Шалом Аруш и главный раввин Стены плача Шмуэль Рабинович.
"Мир - это главное, что нужно Украине. Важно, чтобы молитва за мир звучала в таких святых местах", - отметил Зеленский.
Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Государство Израиль, где примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста.
Володимир Зеленський
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Прилетіли до Ізраїлю й дізналися, що на Всесвітній форум пам'яті Голокосту через величезний інтерес до події та обмежену кількість місць важко потрапити багатьом з тих, хто пережив цю страшну трагедію.
Вирішили передати моє місце та місця делегації України цим мужнім, унікальним людям. Преса повідомляє, що так само вчинили деякі міністри ізраїльського уряду. Вважаю, що це правильно.