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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4840) Полтава (498) ГФС (3494) ГБР (872)

 ГБР задержало чиновника ГФС Полтавщины, получившего $85 тыс. взятки. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в городе Полтаве задержали одного из заместителей начальника оперативного управления ГУ ДФС в Полтавской области за вымогательство неправомерной выгоды в сумме 85 000 долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, налоговик требовал от харьковского предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 85 000 долларов США, обещая повлиять на следователя ГФС и решить вопрос возврата изъятого при обыске имущества, а также помочь бизнесмену избежать уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. 

Всю сумму неправомерной выгоды предприниматель передал посреднику, после чего налоговик и его сообщник были задержаны следователями Государственного бюро расследований в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

ГБР задержало чиновника ГФС Полтавщины, получившего $85 тыс. взятки 01
ГБР задержало чиновника ГФС Полтавщины, получившего $85 тыс. взятки 02
ГБР задержало чиновника ГФС Полтавщины, получившего $85 тыс. взятки 03
ГБР задержало чиновника ГФС Полтавщины, получившего $85 тыс. взятки 04

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Сейчас решается вопрос о сообщении должностному лицу ГФС о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/p3171456
 
 
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покажіть мені хоч одного полум'яного борця з корупцією, який пішов у податкову, щоб збирати гроші для держави, а не для себе
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а чего же честные не пошли в налоговую ?
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У честных есть ум и совесть! К тому же они вне системы заработают больше, чем там официальный оклад!
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А хто їх туди пустить? Там же по наслєдству посади передають...
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не выдумывайте … какое наследство ? вы что думаете что там все должности "хлебные" ?
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Дурак тот кто взятку давал-нужно было нести прямо в правительство через «инвестиционного менеджера».
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Пишите правильно, ЗАДЕРЖАЛИ КРУПИЦУ КОРРУПЦИИ НА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ.
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Це вже боротьба з бідністю,чи ще жити по новому?
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